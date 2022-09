Le GOP intensifie la lutte contre les initiatives de vote citoyennes

JEFFERSON CITY, Mo. (AP) – Des centaines de milliers de personnes ont signé des pétitions cette année soutenant les initiatives de vote proposées pour élargir l’accès au vote, garantir le droit à l’avortement et légaliser la marijuana à des fins récréatives en Arizona, en Arkansas et au Michigan.

Pourtant, les électeurs pourraient ne pas avoir leur mot à dire parce que les responsables républicains ou les juges ont bloqué les propositions des élections de novembre, invoquant une formulation erronée, des lacunes procédurales ou des signatures de pétition insuffisantes.

Dans le même temps, les législateurs républicains de l’Arkansas et de l’Arizona ont déposé des amendements constitutionnels sur le bulletin de vote proposant de rendre plus difficile l’approbation des initiatives citoyennes à l’avenir.

La réaction républicaine contre le processus d’initiative fait partie d’une tendance de plusieurs années qui a pris de l’ampleur alors que les groupes alignés sur les démocrates ont de plus en plus utilisé des pétitions pour forcer les votes du public sur des questions auxquelles les législatures dirigées par les républicains se sont opposées. Dans le Missouri républicain fiable, par exemple, les électeurs ont approuvé des initiatives visant à étendre Medicaid, à augmenter le salaire minimum et à légaliser la marijuana médicale. Une initiative visant à autoriser le cannabis récréatif fait face à une contestation judiciaire de la part d’un militant anti-drogue visant à l’éliminer du scrutin de novembre.

Certains démocrates soutiennent que les républicains renversent la volonté du peuple en rendant plus difficile le processus d’initiative du scrutin.

“Ce qui se passe actuellement n’est qu’un réseau de détails techniques pour contrecarrer le processus dans les États où les électeurs utilisent l’outil du peuple pour apporter un changement positif immédiat dans leur vie”, a déclaré Chris Melody Fields Figueredo, directeur exécutif du Ballot Initiative Strategy Center, qui a travaillé avec des groupes progressistes parrainant les initiatives bloquées.

“Ce n’est pas ainsi que notre démocratie devrait fonctionner”, a-t-elle ajouté.

Les républicains qui ont dressé des obstacles aux pétitions d’initiative soutiennent qu’ils protègent l’intégrité du processus législatif contre des groupes d’intérêt bien financés qui tentent de faire pencher les politiques de l’État en leur faveur.

“Je pense que l’Assemblée législative est un moyen beaucoup plus pur de faire avancer les choses et qu’elle représente bien mieux le peuple, plutôt que d’avoir cette jungle où vous venez de le jeter sur le bulletin de vote”, a déclaré le représentant de l’État du Dakota du Sud, Tim Goodwin, qui a toujours ciblé le processus d’initiative avec des restrictions.

Environ la moitié des États autorisent les initiatives citoyennes, dans lesquelles les signataires de pétitions peuvent contourner une législature pour soumettre des propositions de lois ou des modifications constitutionnelles directement aux électeurs. Mais les responsables exécutifs ou judiciaires ont souvent encore un rôle à jouer dans le processus, généralement en certifiant que le libellé du bulletin de vote est clair et précis et que les distributeurs de pétitions ont recueilli suffisamment de signatures valides d’électeurs inscrits.

Dans le Michigan la semaine dernière, deux membres républicains du Conseil bipartite des solliciteurs d’État ont bloqué les initiatives visant à enchâsser le droit à l’avortement dans la constitution de l’État et à élargir les possibilités de vote. Chaque mesure comptait bien plus que les 425 000 signatures requises. Mais les membres du conseil d’administration du GOP ont déclaré que la mesure de vote avait une formulation peu claire et que la mesure d’avortement était défectueuse en raison de problèmes d’espacement qui froissaient certains mots ensemble.

Les partisans ont fait appel des deux décisions devant la Cour suprême du Michigan, qui se compose d’une majorité de juges nommés par les démocrates.

La Cour suprême de l’Arkansas, dont les juges se présentent lors d’élections non partisanes, examine un appel d’une décision d’août bloquant une initiative qui légaliserait la marijuana à des fins récréatives pour les adultes.

Le State Board of Election Commissioners, qui ne compte qu’un seul démocrate parmi ses nombreux républicains, a déterminé que le titre du bulletin de vote était trompeur car il n’a pas mentionné qu’il abrogerait les limites de puissance dans une disposition existante sur la marijuana médicale. Parce que la date limite pour certifier les titres d’initiative est passée, la Cour suprême a autorisé la mesure sur le scrutin des élections générales en attendant de décider si les votes seront comptés.

Un procès intenté par des partisans de l’initiative soutient qu’une loi de 2019 adoptée par l’Assemblée législative dirigée par les républicains viole la Constitution de l’Arkansas en permettant au conseil de rejeter les titres de vote.

“Le processus (d’initiative) dans l’Arkansas est devenu de plus en plus difficile à chaque cycle, car la législature ajoute de plus en plus d’exigences”, a déclaré Steve Lancaster, avocat pour Responsible Growth Arkansas, qui parraine l’amendement sur la marijuana.

Cela deviendrait encore plus difficile si les électeurs soutenaient un amendement renvoyé par voie législative lors du scrutin de novembre qui nécessiterait un vote de 60% pour approuver les mesures de vote initiées par les citoyens ou les futurs amendements constitutionnels.

En Arizona, la Cour suprême, principalement nommée par les républicains, a récemment bloqué un projet d’amendement constitutionnel qui aurait prolongé le vote anticipé et limité les cadeaux de lobbyistes aux législateurs. La mesure aurait également spécifiquement interdit à l’Assemblée législative d’annuler les résultats des élections présidentielles, ce que certains républicains avaient exploré après la perte du président Donald Trump en 2020.

Après qu’un tribunal inférieur a initialement décidé que la mesure pourrait figurer sur le scrutin de novembre, la haute cour de l’Arizona a ordonné au juge de reconsidérer. Ensuite, il a confirmé une décision ultérieure rejetant suffisamment de signatures de pétition pour empêcher l’initiative de se qualifier pour le scrutin.

Toujours sur le bulletin de vote figurent plusieurs autres amendements renvoyés par la législature dirigée par les républicains de l’Arizona. Ces mesures limiteraient les initiatives à un seul sujet, exigeraient une majorité qualifiée de 60 % pour approuver les propositions fiscales et étendraient le pouvoir de l’Assemblée législative de modifier les initiatives approuvées par les électeurs.

Ces propositions interviennent après que les républicains de l’Arizona ont passé la dernière décennie à promulguer des lois rendant plus difficile l’obtention d’initiatives citoyennes sur le bulletin de vote. Les lois des États exigent désormais que les feuilles de pétition soient imprimées avec précision et interdisent l’utilisation d’une photocopieuse pour en créer de nouvelles. D’autres lois exigent que les circulateurs rémunérés incluent leur numéro d’enregistrement sur chaque feuille de pétition, le fassent notarier et cochent une case indiquant qu’ils ont été payés.

“L’effet est de rendre beaucoup plus difficile, beaucoup plus cher d’obtenir les signatures pour mettre l’une de ces propositions sur le bulletin de vote”, a déclaré Terry Goddard, un démocrate qui a été procureur général de l’État de 2003 à 2011.

Après des années d’essais, Goddard a finalement réussi cette année à faire voter une initiative qui obligerait les groupes à but non lucratif qui dépensent des sommes importantes pour les élections à révéler leurs donateurs.

Plus tôt cet été, les électeurs du Dakota du Sud ont rejeté une mesure qui aurait rendu plus difficile l’adoption d’initiatives sur les impôts et les dépenses. La proposition de l’Assemblée législative dirigée par les républicains aurait nécessité un vote de 60 % pour augmenter les impôts ou dépenser plus d’une certaine somme d’argent. Les électeurs ont rejeté la mesure à 67%.

«Cela semble être un moyen de réprimer les électeurs. honnêtement », a déclaré Joshua Matzner, un démocrate, après avoir voté contre.

Les rédacteurs de l’Associated Press, Bob Christie à Phoenix et Stephen Groves à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, ont contribué à ce rapport.

