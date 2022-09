Le GOP frappe durement le gouverneur du Kansas sur les athlètes trans, sa nouvelle publicité

TOPEKA, Kan. (AP) – La gouverneure démocrate du Kansas a lancé mercredi une nouvelle publicité télévisée dans laquelle elle dit que les hommes n’ont pas leur place dans le sport féminin. C’est une décision visant à atténuer les attaques républicaines contre elle pour avoir opposé son veto à deux propositions visant à interdire aux athlètes transgenres les sports scolaires et universitaires pour filles et femmes.

La gouverneure Laura Kelly n’entre pas dans les détails de sa position dans la publicité de 30 secondes, qui est sa première à aborder ce que les républicains considèrent comme un problème d’éducation clé qui blesse Kelly lors d’une course à la réélection serrée. Sa campagne a déclaré plus tard que Kelly pensait que les décisions concernant les athlètes transgenres devraient être prises par les écoles, les médecins, les familles et les autorités locales et que les deux projets de loi auxquels elle avait opposé son veto auraient “créé de nouveaux mandats gouvernementaux inutiles”.

Le challenger du GOP Derek Schmidt, procureur général de l’État pour trois mandats, tweeté que Kelly ment sur son dossier, et la Republican Governors Association a publié mercredi une publicité numérique mettant en évidence les veto de Kelly. D’autres républicains ont déclaré que Kelly tentait de cacher une position libérale impopulaire.

Mais les démocrates ont déclaré que les électeurs du parti comprendraient l’annonce comme disant que le problème n’implique pas que les hommes pratiquent des sports féminins parce que les femmes trans sont des femmes.

« Les hommes ne font pas de sport de filles. C’est le cadrage tactique de la peur de l’extrême droite », a déclaré Tom Witt, directeur exécutif d’Equality Kansas, le principal groupe de défense des droits LGBTQ de l’État. « Ce dont nous parlons dans cette situation, ce sont des écoliers qui participent à des jeux de compétition avec leurs pairs à l’école, et notre position est que les filles trans sont des filles ; les garçons trans sont des garçons.

Dans l’annonce, Kelly regarde la caméra et déclare : « Bien sûr, les hommes ne devraient pas pratiquer les sports de filles. OK, nous sommes tous d’accord là-dessus », avant de critiquer Schmidt sur les problèmes de financement des écoles.

Sa campagne a lancé la publicité après qu’une publicité de la Republican Governors Association ait présenté un nageur universitaire critiquant Kelly. Cela faisait suite à quatre autres publicités dans lesquelles la RGA soulevait la question, et Schmidt dit dans son dernier spot télévisé que Kelly est alignée sur des groupes qui défendent “l’agenda transgenre”.

La nageuse présentée dans la dernière publicité RGA, Riley Gaines, diplômée de l’Université du Kentucky, a déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’elle avait été surprise par la publicité de Kelly parce que “cela ne correspond à rien de ce qu’elle a dit jusqu’à présent”.

Tim Shallenburger, ancien trésorier de l’État et président du Parti républicain du Kansas, a déclaré que Kelly devait s’occuper de la question car elle est importante pour de nombreux électeurs. Il a qualifié la dernière publicité de Kelly de “plutôt sournoise”, ajoutant qu’elle “essayait d’attraper les républicains”.

Joan Wagnon, ancienne maire de Topeka et présidente du parti démocrate du Kansas, s’est demandé si la position de Schmidt jouerait bien avec les républicains modérés. Mais Wagnon a également déclaré que si elle avait été candidate, elle n’est pas sûre qu’elle aurait fait l’annonce.

“Si vous êtes aspiré par ce genre de réponses du tac au tac, cela brouille votre message”, a-t-elle déclaré.

Kelly est la seule gouverneure démocrate à se faire réélire cette année, dans un État que l’ancien président Donald Trump a porté en 2020. Cela fait d’elle une cible importante pour le GOP national. Mais les démocrates ont été soutenus en août, lorsque les électeurs du Kansas ont rejeté de manière décisive un projet d’amendement à la constitution de l’État qui aurait permis à l’Assemblée législative de l’État contrôlée par les républicains de restreindre ou d’interdire considérablement l’avortement. Kelly s’est opposée à la mesure, tandis que Schmidt l’a soutenue.

Cependant, les républicains voient une opportunité de puiser dans les frustrations des parents de banlieue face aux restrictions scolaires liées aux coronavirus et à ce qui est enseigné sur le racisme, le genre et la sexualité. Ils ont été encouragés par la victoire du républicain Glenn Youngkin dans la course du gouverneur de 2021 en Virginie normalement bleue après avoir fait des droits des parents à l’éducation une question clé.

Youngkin et Schmidt devaient faire campagne ensemble jeudi dans la région de Kansas City, après un rassemblement dimanche avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un républicain qui a poussé des initiatives d’éducation conservatrices.

Et les républicains à travers les États-Unis ont défini les restrictions imposées aux athlètes transgenres comme le maintien d’une concurrence équitable et la préservation des opportunités pour les filles et les femmes, bien qu’il y ait relativement peu d’athlètes transgenres.

Plusieurs sondages cette année montrent que la majorité des Américains s’opposent aux athlètes transgenres qui participent aux sports féminins et féminins, y compris un sondage NPR/Ipsos en juin qui a montré qu’environ les deux tiers des adultes américains s’opposent à ce que les étudiants athlètes transgenres concourent sur les sports féminins et féminins. équipes sportives. Un sondage du Washington Post/Université du Maryland en mai a montré qu’environ 3 personnes sur 10 seulement ont déclaré que les femmes ou les filles transgenres devraient être autorisées à concourir.

La sénatrice d’État Renee Erickson, une républicaine de Wichita et le principal sponsor des deux mesures, a déclaré à propos de Kelly: «Elle doit pivoter et revenir sur ses deux vetos, et je ne pense pas que les Kansans vont l’acheter, très franchement. ”

Y compris la Floride et le Texas, 18 États dirigés par le GOP ont des lois interdisant aux athlètes transgenres de participer à des sports pour les jeunes, selon le Movement Advancement Project, un groupe de réflexion du Colorado promouvant les droits LGBTQ. Dans la déclaration de la campagne Kelly mercredi, la porte-parole Lauren Fitzgerald a noté que les gouverneurs républicains de l’Indiana et de l’Utah ont opposé leur veto à ces mesures, bien que ces veto aient été annulés par les législatures contrôlées par le GOP.

Les critiques disent que ces interdictions sont discriminatoires et que le simple fait d’en discuter conduit à l’intimidation.

Les messages de veto de Kelly pour les projets de loi en 2021 et 2022 ont également déclaré qu’ils nuiraient au climat des affaires de l’État. Dans son deuxième message, elle a ajouté que de telles propositions ne venaient pas d’athlètes ou d’écoles mais de “politiciens essayant de marquer des points politiques”.

La rédactrice de sondages de l’Associated Press, Hannah Fingerhut, a contribué à ce rapport depuis Washington.

Suivez John Hanna sur Twitter : twitter.com/apjdhanna

