Le GOP fait pression sur Biden pour qu’il gèle les 6 milliards de dollars promis à l’Iran et autorise les sanctions

« Donner 6 milliards de dollars à l’Iran – même pour l’aide humanitaire – leur permet de réaffecter d’autres fonds au soutien du terrorisme », a déclaré le sénateur. Marsha Blackburn (R-Tenn.) tweeté mardi matin. « Compte tenu notamment de l’implication de l’Iran dans les attaques du Hamas, Biden doit immédiatement geler le transfert. »

Vingt sénateurs républicains, dont Blackburn, ont envoyé lundi une lettre à la Maison Blanche critiquant l’administration pour avoir affirmé que les fonds étaient uniquement disponibles à des fins humanitaires.

« L’argent est fongible, et il existe un risque important qu’il soit utilisé pour poursuivre les efforts de l’Iran ou du Hamas contre Israël », ont-ils écrit.

L’administration Biden a nié à plusieurs reprises que les 6 milliards de dollars pourraient être détournés par l’Iran à des fins néfastes, soulignant que leur utilisation serait hautement restreinte et surveillée. Pourtant, l’accord a fait l’objet de résistances persistantes de la part des législateurs conservateurs depuis sa première annonce.

Les demandes républicaines de nouvelles pressions sur l’Iran surviennent alors que de nombreux faucons soupçonnent Téhéran d’être le véritable coupable des attaques qui ont commencé ce week-end. Mais il y a eu des rapports contradictoires sur le rôle que l’Iran a pu jouer, et les responsables de l’administration Biden affirment qu’ils n’ont pas encore de preuves que l’Iran a dirigé l’attaque.

Bien qu’il soit largement connu que l’Iran soutient et approvisionne le Hamas militairement et par d’autres moyens, le Hamas conserve une certaine indépendance par rapport à Téhéran. Il pourrait être difficile de trouver une preuve irréfutable de la culpabilité de l’Iran.

« Ce dont nous pouvons être très clairs, c’est que l’Iran est largement complice de ces attaques parce qu’il soutient le Hamas depuis des décennies », a déclaré lundi le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer sur l’émission « Good Morning America » ​​​​de la chaîne ABC, faisant référence à Téhéran fournissant des armes, des formations. et d’autres soutiens financiers au groupe militant.

Mardi, la plus haute autorité iranienne, le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, a nié les accusations selon lesquelles Téhéran était impliqué. Mais il a applaudi les actions du Hamas et a imputé les récentes violences aux attaques israéliennes contre la bande de Gaza au cours des dernières années.

« Nous embrassons les mains de ceux qui ont planifié l’attaque contre le régime sioniste », a déclaré Khamenei à la télévision. Reuters a rapporté mardi. « Les propres actions du régime sioniste sont responsables de ce désastre. »

Pourtant, le sénateur. Mike Braun (R-Ind.) a réitéré l’affirmation selon laquelle l’Iran était directement impliqué et que l’accord d’échange de prisonniers avait alimenté l’attaque contre Israël.

« L’Iran savait qu’il disposait de 6 milliards de dollars, et cette aubaine a libéré des ressources pour planifier et exécuter l’odieuse attaque terroriste du Hamas contre notre plus grand allié dans la région », a déclaré Braun. tweeté mardi matin. « Les États-Unis devraient geler ces fonds immédiatement et définitivement. »

Le candidat républicain à la présidentielle, le sénateur. Tim Scott (S.R.) également a demandé une enquête dans l’accord de 6 milliards de dollars et une audition de la secrétaire au Trésor Janet Yellen pour détailler les « lacunes » dans les sanctions iraniennes.

Représentant du GOP. Brian Mast de Floride a réclamé de nouvelles sanctions sur les partisans du Hamas. Certains faucons sont allés encore plus loin, appelant à une action militaire américaine contre l’Iran.

« Nous appelons notre gouvernement à Washington, ainsi qu’Israël et nos alliés du monde entier, à lancer des frappes contre des cibles militaires et de renseignement en Iran, y compris les sites du Corps des Gardiens de la Révolution islamique et les bases de missiles et de drones, où se trouve le réseau de mandataires et de partenaires de l’Iran. formés », a déclaré le groupe United Against Nuclear Iran dans une déclaration lundi.

Le président de l’UANI est un ancien sénateur. Joe Lieberman, un ancien démocrate du Connecticut devenu plus tard indépendant.

Bon nombre des accusations selon lesquelles l’Iran aurait joué un rôle proviennent Le rapport du Wall Street Journal de dimanche que les responsables de la sécurité iranienne ont aidé le Hamas à planifier l’attaque surprise et ont finalement donné leur feu vert. Le journal cite des membres importants du Hamas et du Hezbollah, un autre groupe militant soutenu par l’Iran.

Mais de nombreux analystes et militaires israéliens se sont montrés réticents à souscrire à ces affirmations.

« Nous n’avons aucune preuve » que l’Iran était derrière cela, mais Israël ne disposait pas non plus de renseignements permettant de prévoir l’attaque, a déclaré lundi le major Nir Dinar, porte-parole des Forces de défense israéliennes, à POLITICO.

« Nous sommes sûrs à 100 pour cent que les Iraniens n’ont pas été surpris », a déclaré Dinar. « Ce n’est pas parce que vous n’avez pas ces preuves que l’Iran n’est pas derrière tout cela. »