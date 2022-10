Le GOP fait pression pour affaiblir l’emprise des démocrates sur la frontière du Texas

HARLINGEN, Texas (AP) – Quelques semaines à peine avant le jour des élections au Texas, il y a encore une fois beaucoup d’argent, de nouveaux signes de changement d’électeurs et des prédictions audacieuses d’un bouleversement qui fera tourner les têtes aux États-Unis

Mais cette fois, ça vient des républicains.

“Nous allons rendre la vallée du Rio Grande rouge”, a déclaré le gouverneur républicain Greg Abbott, donnant le coup d’envoi d’un rassemblement dans la ville frontalière texane de Harlingen.

Alors que les démocrates se lancent dans un autre blitz d’octobre dans le but de renverser le plus grand État rouge d’Amérique, les républicains prennent leur propre élan : faire un jeu pour la frontière sud principalement hispanique le 8 novembre après des années d’annulation de la région qui est massivement contrôlée par Démocrates.

La tâche – comme la campagne des outsiders du démocrate Beto O’Rourke pour renverser Abbott – est une ascension difficile. Mais c’est une autre façon dont les républicains mettent beaucoup en jeu à la frontière du Texas, étant donné qu’ils recentrent déjà le sprint final des mi-mandats de 2022 sur la représentation de la frontière de 1 200 milles comme en proie à l’escalade du danger et du désordre alors qu’un nombre record de migrants entrent de Mexique.

Les démocrates frontaliers affirment que des mesures spectaculaires visant à transporter des migrants par bus et par avion à travers le pays se retourneront contre les électeurs, mais reconnaissent également qu’ils ne peuvent plus accéder au pouvoir.

Pourtant, la rare vue de courses contestées à la frontière du Texas a creusé les fissures dans un important bastion démocrate deux ans après que les gains significatifs de l’ancien président Donald Trump auprès des électeurs hispaniques lors des élections de 2020 ont poussé les deux partis à se brouiller de manière inattendue.

“C’est la première fois que nous avons eu autant de courses compétitives où les démocrates se disent:” Qu’allons-nous faire? d’État.

Il ne voit pas les républicains balayer les courses dans la vallée du Rio Grande, qui abrite environ 1,5 million de personnes. Mais, dit-il, « je pense que ce domaine a beaucoup été pris pour acquis. Dans la vallée, tu es né deux choses : un catholique et un démocrate. Les choses changent.”

Les démocrates détiennent toujours des avantages dans le sud du Texas – des décennies de mandat, une culture de résidents votant démocrate et des candidats plus modérés qui sont moins vulnérables aux attaques du GOP à gauche et plus critiques à l’égard du président Joe Biden lorsque ses cotes d’approbation restent faibles et que l’inflation est toujours haute.

Mais la victoire de la représentante républicaine Maya Flores lors d’une élection spéciale cette année, devenant la première Texas Latina à la Chambre des États-Unis, a reflété l’évolution du terrain. Le représentant Vicente Gonzalez, un démocrate du sud du Texas, a changé de district pour un territoire plus favorable et espère la renverser pour un mandat complet en novembre.

Les démocrates ont rejeté les mesures spectaculaires prises par Abbott et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, deux candidats potentiels à la présidentielle de 2024, pour envoyer des migrants dans des endroits comme Washington, New York et Martha’s Vineyard. Mais les républicains rétorquent que les électeurs plus libéraux des grandes villes éloignées de la frontière ignorent les problèmes qui frappent en grande partie les Texans du Sud de la classe ouvrière.

En cours d’exécution pour le siège de la Chambre la plus compétitive du Texas, qui s’étend de l’est de San Antonio aux communautés frontalières, y compris McAllen, la républicaine Monica de la Cruz a blâmé “une classe d’élite qui ne comprend tout simplement pas parce que l’immigration illégale n’a pratiquement aucun impact sur leur vie”.

“Les banquiers de Wall Street n’ont pas à s’inquiéter qu’un pauvre migrant d’Amérique centrale sape leurs salaires”, a récemment déclaré de la Cruz aux journalistes.

L’ancien gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Haley, devrait faire campagne avec Flores et de la Cruz à la frontière lundi – une démonstration inhabituelle de la force politique nationale du GOP pour le sud du Texas.

Ces efforts pour contrôler le récit politique coïncident avec l’ouverture par le Parti républicain de 38 centres communautaires de sensibilisation des minorités à travers le pays, y compris à McAllen et dans une autre ville frontalière, Laredo, ainsi qu’à Houston et San Antonio, fortement hispaniques.

Certains offrent des services comme le tutorat pour les classes de citoyens américains et des conseils fiscaux. Ils ont également organisé des soirées cinéma, des dîners-partage et des tables rondes d’affaires, ainsi que des cours sur des sujets tels que la crypto-monnaie. Certains sont ouverts depuis plus d’un an.

Le GOP affirme avoir dépensé des millions pour la sensibilisation des hispaniques à l’échelle nationale, y compris plus de 30 achats de publicités dans les médias de langue espagnole englobant le numérique, la télévision, la radio et la presse écrite. Il compte également un record de 32 candidats républicains hispaniques sur les bulletins de vote de la Chambre à travers le pays, bien que beaucoup soient des outsiders.

Les démocrates, pour leur part, ont ouvert un bureau national à McAllen en avril et ont trois membres du personnel travaillant sur la course au Congrès de la région, le premier investissement de ce type du parti de mémoire récente.

Richard Gonzales, président du Parti démocrate du comté d’Hidalgo, qui comprend McAllen, a déclaré que les responsables du parti organisent des appels Zoom hebdomadaires avec la campagne d’O’Rourke pour coordonner les efforts axés sur l’augmentation de la participation, en particulier parmi les électeurs non actifs. Il a déclaré que les gains de Trump et des républicains en 2020 étaient réels mais “très spécifiques aux candidats” et peu susceptibles de “se traduire par de futures courses”.

O’Rourke, qui dans le passé s’est présenté sans succès au Sénat et à la présidence, dirige également une organisation à but non lucratif appelée Powered By People. En 2020, il a organisé des services bancaires par téléphone qui ont vu des volontaires contacter les électeurs du comté de Webb – qui comprend Laredo, où moins de 40% des électeurs éligibles ont voté lors de la course au Sénat de 2018 – dans l’espoir d’augmenter la participation à Biden.

Le groupe a enregistré des milliers d’électeurs du comté de Webb et a finalement vu le taux de participation grimper à 50% des électeurs éligibles aux élections de 2020. Mais Trump a fortement augmenté son soutien dans le comté de Webb, recueillant près de 26 000 voix, soit environ le double de son total brut de votes en 2016 – et y captant environ 38 % de soutien global, contre environ 23 % en 2016.

« Les gens veulent dire que les démocrates sont foutus ici, que les républicains prennent le pouvoir. Ce n’est pas vrai », a déclaré Gonzales. “Ce que cela a fait, c’est que cela a réveillé les démocrates ici et nous a fait réaliser:” Hé, nous ne pouvons plus tenir cela pour acquis “.”

Weissert a rapporté de Washington.

Paul J. Weber et Will Weissert, The Associated Press