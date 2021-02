Le GOP et l’opinion publique

Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Par pure intérêt politique, les républicains du Congrès avaient de bonnes raisons d’abandonner Donald Trump en tant que chef de facto de leur parti.

Trump est impopulaire auprès de la plupart des Américains, et il l’a été pendant toute sa carrière politique. Il n’a pu remporter la présidence en 2016 qu’avec l’aide de certains facteurs inhabituels, notamment un adversaire impopulaire, intervention de la Russie et le directeur du FBI et des victoires minces comme un rasoir dans trois états de swing.

Aujourd’hui, Trump est un président vaincu pour un mandat qui n’a jamais obtenu 47% des voix, et les partis politiques sont généralement heureux de passer des présidents qui perdent leur réélection.

Cela aurait été vrai avant même la réaction de Trump à sa défaite. Il est devenu le premier président de l’histoire des États-Unis à essayer de renverser un résultat électoral et il a incité une foule de partisans qui ont violemment attaqué le Congrès alors qu’il se réunissait pour certifier les résultats. (Voici les dernières informations sur ce qu’il savait pendant l’émeute.) Au Sénat ce week-end, Mitch McConnell, le leader républicain, a déclaré que Trump était «pratiquement et moralement responsable» de l’attaque et l’a accusé de «manquement honteux à son devoir. . »