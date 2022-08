Le GOP et les Dems cherchent un coup de pouce politique grâce au plan d’endettement des étudiants

COLUMBIA, SC (AP) – Pour les démocrates qui défendent le plan d’annulation des prêts étudiants de la Maison Blanche, il s’agissait de la livraison tant attendue de l’une des promesses de campagne du président Joe Biden.

Pour les républicains – et même certains membres du propre parti du président – ​​c’était une décision malavisée qui était injuste pour ceux qui avaient remboursé avec diligence leurs prêts ou décidé de ne pas aller à l’université.

Dans le plan d’allégement de la dette étudiante, les deux partis voient une opportunité de renforcer leur propre message politique avant les élections critiques de mi-mandat de novembre. Alors que les démocrates soutenaient que la remise de prêt constituerait une bouée de sauvetage pour les familles de la classe ouvrière en difficulté, les républicains ont affirmé qu’il s’agissait d’un cadeau aux «élites».

Pour les mi-mandat, la tactique rhétorique élitiste « s’accorde parfaitement avec la politique actuelle de griefs et de victimisation du GOP », a déclaré le stratège conservateur Chip Felkel, « leur donnant un autre point de ralliement pour dynamiser leur base et peut-être attirer des indépendants partageant les mêmes idées. qui considèrent cette action comme “injuste”.

La Maison Blanche et certains des principaux alliés de Biden ont fait valoir que c’étaient plutôt les républicains qui se concentraient sur l’élite et que les bénéficiaires potentiels de l’allégement de la dette des étudiants ne se limitaient pas aux riches.

“Qui a payé le joueur de cornemuse ?” a demandé Jim Clyburn, le whip de la majorité à la Chambre des États-Unis, l’un des principaux alliés du Congrès de Biden, soulignant que les réductions d’impôts adoptées par les républicains pour les riches et les grandes entreprises en 2017 sous l’administration Trump étaient la véritable iniquité. «Je pense que beaucoup de personnes à faible revenu que nous essayons d’aider aujourd’hui, ces familles ont payé pour cette réduction d’impôt tandis que les riches et les grandes entreprises sont exemptées d’impôt. … Il s’agit d’une tentative de la part de cette administration d’aider à nouveau les familles de travailleurs.

Le plan de Biden effacera 10 000 $ de dette fédérale de prêt étudiant pour ceux dont les revenus sont inférieurs à 125 000 $ par an ou les ménages qui gagnent moins de 250 000 $. Il annulera également 10 000 $ supplémentaires pour ceux qui ont reçu des subventions fédérales Pell pour fréquenter l’université, et il suspendra les remboursements des prêts étudiants fédéraux.

La rhétorique des deux parties sur l’allégement de la dette étudiante reflète également probablement les niveaux d’éducation de leurs principaux électeurs, bien que de nombreuses personnes qui ont suivi des cours universitaires et contracté des prêts étudiants n’aient pas obtenu leur diplôme universitaire.

Quarante-quatre pour cent des électeurs de Biden à l’élection présidentielle de 2020 avaient des diplômes universitaires, contre 34% des électeurs de Trump, selon AP VoteCast, une enquête approfondie sur l’électorat. Cinquante-six pour cent des électeurs de Biden n’avaient pas de diplôme universitaire, contre 66% des électeurs de Trump.

Initialement hésitant à approuver une large annulation de la dette des prêts étudiants, Biden a progressivement adopté des tactiques plus profondes pour alléger le fardeau pendant la campagne de 2020, exprimant même son soutien à certaines propositions de la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts, qui a fait de l’annulation à grande échelle de la dette des prêts étudiants une marque de fabrique. de sa propre offre.

Cette semaine, Warren a applaudi le plan de Biden, disant qu’elle “continuerait à faire pression pour plus parce que je pense que c’est la bonne chose à faire” mais notant l’importance de “ce que cela signifie pour le président des États-Unis de toucher autant de moyens qui travaillent dur”. -classer les familles si directement. Le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui a également fait campagne en 2020 pour “annuler toute la dette étudiante”, a qualifié le plan de “pas en avant important” mais a déclaré “nous devons faire plus”.

S’exprimant lors d’un briefing à la Maison Blanche vendredi, le directeur adjoint du Conseil économique national, Bharat Ramamurti, a déclaré que l’annulation des prêts étudiants aiderait “les enseignants, les infirmières, les pompiers, la police, les militaires et plus encore”.

Mais tous les démocrates n’étaient pas enthousiasmés par l’allégement de la dette étudiante, en particulier les candidats confrontés à des courses difficiles en novembre.

Le représentant démocrate Tim Ryan, affronté dans une bataille au Sénat américain dans l’Ohio contre le républicain JD Vance, a critiqué l’ordre de Biden comme étant inutile pour certaines personnes et injuste pour d’autres. Affirmant qu’il rembourse les propres prêts de sa famille, Ryan a déclaré que “l’annulation de la dette de ceux qui sont déjà sur la voie de la sécurité financière envoie le mauvais message aux millions d’Ohioans sans diplôme qui travaillent tout aussi dur pour joindre les deux bouts”.

Le sénateur du Colorado, Michael Bennett, lors d’une réélection difficile, a déclaré que l’administration aurait dû “proposer un moyen de payer pour ce plan”, ajoutant que “l’annulation ponctuelle de la dette ne résout pas le problème sous-jacent”.

Les républicains, quant à eux, se sont concentrés sur la tranche de revenu supérieure du plan de prêt étudiant de Biden, le considérant comme une aubaine pour les riches.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A qualifié le plan de “socialisme des prêts étudiants” qui est “étonnamment injuste”. Il a déclaré que l’inflation “écrasait les familles de travailleurs” et a décrié la solution proposée par Biden “pour donner encore plus d’argent du gouvernement aux élites avec des salaires plus élevés”.

Le sénateur Ron Johnson, R-Wis., qui cherche à être réélu, a déclaré que c’était “extrêmement injuste pour les familles qui n’ont pas envoyé leurs enfants à l’université ou qui ont réussi à rembourser leur dette étudiante”.

Mike Berg, porte-parole du Comité national républicain du Congrès, a déclaré : « Les démocrates savent que voler les contribuables de la classe moyenne pour renflouer les diplômés en droit de Harvard est une politique indéfendable.

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis – faisant campagne pour sa réélection cette année, en plus de jeter les bases d’un éventuel défi présidentiel à Biden en 2024 – a publié sur ses comptes de médias sociaux qu ‘«il est injuste de forcer un chauffeur de camion à payer un prêt pour quelqu’un qui a obtenu un doctorat en études de genre.

L’affirmation selon laquelle les bénéficiaires du plan de secours étaient des majors en études de genre était un refrain populaire parmi les républicains, bien que seul un petit nombre d’étudiants à l’échelle nationale étudient dans ce domaine.

Sur plus de 2 millions de personnes aux États-Unis qui ont obtenu un baccalauréat en 2020, moins de 0,4 % – environ 7 700 – ont obtenu un diplôme en études de genre, culturelles ou ethniques, selon les données du National Center for Education Statistics.

En grande partie motivés par les commentaires d’experts et de politiciens conservateurs, dont DeSantis et le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, les publications sur Facebook et Instagram mentionnant le terme “études de genre” ont reçu plus d’un demi-million de mentions, commentaires et likes dans les 48 heures suivant l’annonce de Biden, selon données de l’outil d’analyse des médias sociaux CrowdTangle.

Les messages soulignent comment les conservateurs prévoient de faire campagne contre la frustration potentielle de millions de cols bleus qui ont sauté l’université et pourraient ne pas voir les avantages de l’ordonnance d’allégement de la dette de Biden. Certains des républicains critiques, dont DeSantis, détiennent plusieurs diplômes de la Ivy League.

Aneesa McMillan, directrice exécutive adjointe de Priorities USA, un super PAC démocrate, a déclaré que l’annulation des prêts étudiants aiderait à soutenir les démocrates à mi-parcours.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons vu une participation historique pour Joe Biden”, a déclaré McMillan. “Et il a toujours tenu les promesses qu’il a faites aux électeurs.”

Felkel, cependant, doutait du poids ultime de l’ordre pour le parti de Biden, étant donné les défis des démocrates pour satisfaire les factions internes.

“Alors que les progressistes de gauche poussent cela depuis un certain temps, je ne pense pas que cela leur donnera un coup de pouce aux élections de novembre comme ils pourraient l’espérer”, a-t-il déclaré. «Ceux qui poussaient votaient déjà pour les démocrates. Les tentatives de satisfaire les progressistes nuiront à certains démocrates dans des courses difficiles. »

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Aamer Madhani, Chris Megerian et Amanda Seitz à Washington et Ali Swenson à New York ont ​​contribué à ce rapport.

___

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP.

___

En savoir plus sur la couverture des prêts étudiants par AP sur https://apnews.com/hub/student-loans et les élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Meg Kinnard, l’Associated Press