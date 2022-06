Le GOP espère porter le succès de la Virginie dans les courses US House

RICHMOND, Virginie (AP) – Un balayage du GOP des élections de 2021 à l’échelle de l’État de Virginie – et en particulier la victoire du gouverneur Glenn Youngkin – semble avoir dynamisé le champ républicain dans deux des courses les plus compétitives du pays aux États-Unis.

Les primaires bondées du Congrès républicain de mardi dans les 2e et 7e districts de Virginie détermineront qui affrontera les démocrates centristes Elaine Luria et Abigail Spanberger lors des élections générales de novembre, ce qui pourrait à son tour aider à déterminer quel parti contrôle la Chambre des États-Unis.

Les républicains de Virginie aiment leurs chances. Parallèlement à la résurgence du parti l’automne dernier, un processus de redécoupage qui a refaçonné les cartes du Congrès de Virginie et un environnement politique national considéré comme très défavorable au parti au pouvoir sont également considérés comme des facteurs qui ont conduit à une vigoureuse concurrence du GOP pour les sièges.

«Le climat est tellement horrible pour les démocrates. Je veux dire, c’est peut-être le pire depuis 2010, peut-être même pire. Les républicains se sentent très enhardis », a déclaré John Whitbeck, ancien président du Parti républicain de Virginie.

Les élections inhabituelles de Virginie hors année 2021 à l’échelle de l’État ont été étroitement surveillées comme une première indication de ce que les mi-mandats de cette année pourraient présager. En plus de renverser les trois bureaux de l’État, les républicains ont également pris le contrôle de la State House, animant les républicains de l’État après une période de près d’une décennie de pertes cuisantes.

À titre de comparaison, en 2018, lorsque Whitbeck a quitté son poste, les républicains avaient 14 candidats en lice dans quatre concours d’investiture. Cette année, le parti comptait 37 candidats en lice dans huit circonscriptions.

Les républicains ont choisi de régler plusieurs autres concours à l’investiture – y compris un combat à 11 pour se présenter dans un district du nord de la Virginie à tendance démocrate – dans le cadre de processus dirigés par le parti en mai.

Les 2e et 7e districts seront surveillés de près, les élections générales étant considérées comme un tirage au sort par le rapport politique non partisan de Cook.

Dans le 2e district côtier, qui comprend la ville la plus peuplée de l’État, Virginia Beach, quatre candidats cherchent à être nommés au GOP pour affronter Luria.

Commandant de la marine à la retraite qui a cultivé une identité centriste au Congrès, Luria siège au comité du 6 janvier chargé d’enquêter sur l’attaque de 2021 contre le Capitole. Luria a renversé le district sous ses anciennes limites concurrentielles en 2018. Sous ses nouvelles limites, Youngkin l’a remporté de plus de 11 points, selon une analyse du Virginia Public Access Project non partisan.

Ses quatre adversaires potentiels sont également tous des vétérans. Ils incluent Tommy Altman, propriétaire d’un magasin de tatouage à Virginia Beach; Andy Baan, un ancien procureur qui a pris sa retraite en tant que capitaine de la marine ; et Jarome Bell, un premier maître de la Marine à la retraite qui se fait appeler le « candidat MAGA ». Les trois hommes semblent faire face à une ascension difficile contre la sénatrice d’État Jen Kiggans, une infirmière praticienne et vétéran de la marine qui a servi dans la législature de l’État depuis 2020 et a une importante avance de collecte de fonds, ainsi que le soutien du Congressional Leadership Fund, un super PAC dédié à l’élection des républicains de la Chambre.

Dans un 7e district du Congrès entièrement redémarré, qui s’est éloigné de la banlieue de Richmond et couvre désormais un tronçon entre Charlottesville et la banlieue de Washington, la lutte pour l’investiture du GOP pour rivaliser avec Spanberger semble plus ouverte. Ancien officier de la CIA, Spanberger a également renversé un siège concurrentiel détenu par le GOP en 2018 et est maintenant en compétition sous des lignes que Youngkin aurait gagnées, selon l’analyse de Virginia Public Access Project.

Bryce Reeves, qui a siégé à la législature de l’État depuis 2012 et s’était précédemment présenté aux élections à l’échelle de l’État, s’est lancé dans la course avec une grande notoriété. Il est confronté au défi de Derrick Anderson, un ancien béret vert qui a presque suivi le rythme de la collecte de fonds, et de Yesli Vega, un élu local avec une expérience dans l’application de la loi qui a obtenu des mentions très médiatisées. Crystal Vanuch et David Ross, qui siègent à des conseils de surveillance locaux, et Gina Ciarcia, une éducatrice qui a suivi le peloton dans la collecte de fonds, sont également dans la course.

Monica Robinson, porte-parole du Comité de campagne du Congrès démocrate, a déclaré que les candidats républicains avaient passé des mois à se diriger vers la droite.

« La seule chose que ces candidates ont montré, c’est qu’elles sont trop extrêmes pour survivre à une élection générale contre deux des femmes les plus fortes du Congrès », a-t-elle déclaré.

Jimmy Frost, 57 ans, un vendeur de Lowe’s actif dans la politique républicaine de Virginia Beach, a déclaré qu’il pensait que les problèmes de la nation – qu’il impute aux démocrates – avaient contribué à alimenter la longue liste de candidats républicains.

Frost, qui a dit qu’il soutenait Bell parce qu’il pense qu’il dira aux électeurs la «vérité sans fard», a déclaré que Luria devrait être prêt à affronter des électeurs en colère.

« Leurs enfants ne trouvent pas de lait maternisé pour leurs petits-enfants. Ils n’ont pas les moyens d’acheter de l’essence pour amener leurs enfants là où ils doivent aller. Ils ne savent pas combien il leur en coûtera pour aller à l’épicerie, aujourd’hui ou la semaine prochaine. Ils ne savent pas ce que les taux d’intérêt vont faire. Il y a beaucoup de gens qui se promènent en disant: « Oh mon Dieu, quelle est la prochaine étape? » », A-t-il déclaré.

Sans leur propre défi principal, Spanberger et Luria commenceront presque certainement la saison des élections générales avec d’énormes pistes de collecte de fonds. Luria a déclaré près de 3,4 millions de dollars en espèces le 1er juin; Spanberger a rapporté 4,3 millions de dollars.

Youngkin n’a approuvé aucune des deux courses, pas plus que Trump, dont les fausses allégations de fraude électorale massive lors des élections de 2020 ont continué de se propager à travers les deux primaires.

Bell a appelé à l’exécution de toute personne impliquée dans ce qu’il prétend être une fraude généralisée. Kiggans a récemment refusé de dire dans une interview au New York Times si elle croyait que le président Joe Biden avait gagné. Et aucun candidat à part Bell n’a répondu aux questions de Virginia Public Media pour savoir s’ils auraient voté pour certifier les résultats de 2020 (il a dit qu’il ne le ferait pas).

En mai, le Parti démocrate de Virginie a publié une vidéo mettant en évidence tous les candidats du 7e district, mais Vanuch a été interrogé sur l’assaut violent du 6 janvier contre le Capitole – chacun a refusé de l’appeler une insurrection.

Tom Davis, un ancien membre du Congrès américain du nord de la Virginie qui a soutenu Vega, a déclaré qu’il doutait que les messages axés sur le 6 janvier résonnent lors des élections générales à un moment où les électeurs sont confrontés à une inflation historique et à un marché boursier en plein effondrement.

« Je ne dis pas que ce n’est pas important. Je dis simplement que les électeurs ne semblent pas s’y intéresser », a-t-il déclaré.

___

L’écrivain d’Associated Press Ben Finley a contribué à ce rapport de Norfolk.

Sarah Rankin, l’Associated Press