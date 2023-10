Le GOP du Wisconsin votera sur l’interdiction de la chirurgie transgenre chez les jeunes et l’interdiction aux filles transgenres de faire du sport

MADISON, Wisconsin (AP) — L’Assemblée du Wisconsin, contrôlée par les républicains, s’apprêtait jeudi à adopter une loi controversée interdisant aux jeunes transgenres de subir une opération chirurgicale d’affirmation de leur genre et limitant leur participation aux équipes sportives malgré la menace de veto du gouverneur démocrate Tony Evers.

Les législateurs républicains à travers les États-Unis s’efforcent de limiter les droits des jeunes transgenres, suscitant de vives réactions de la part de la communauté transgenre et déclenchant des poursuites pour discrimination en cours de route. La bataille s’est désormais déroulée dans le Wisconsin.

L’adoption de l’Assemblée enverrait le projet de loi au Sénat de l’État, contrôlé par les républicains. Si cette chambre adopte le paquet, elle passera ensuite à Evers, qui a déjà promis que les projets de loi ne deviendront jamais une loi.

« Nous allons opposer notre veto à chacun d’entre eux (les projets de loi) », a déclaré Evers aux jeunes transgenres et à leurs partisans qui se sont rassemblés au Capitole de l’État la semaine dernière pour des audiences bondées sur les propositions. « Je sais que tu es ici parce que tu es énervé et que tu veux l’arrêter, et tu l’arrêteras, et je t’aiderai à l’arrêter. »

Le président de l’Assemblée, Robin Vos, a déclaré lors d’une conférence de presse avant que les membres ne prennent la parole jeudi, que faire avancer les projets de loi face à un veto inévitable était « la bonne chose à faire pour les familles du Wisconsin » et il espère qu’Evers écoutera le peuple et signera les projets de loi. en droit.

Plusieurs groupes se sont inscrits pour s’opposer à la législation du Wisconsin, notamment l’American Civil Liberties Union, le Medical College of Wisconsin, la section Wisconsin de l’American Pediatrics Academy et la Wisconsin School Social Workers Association. La Conférence catholique du Wisconsin et Wisconsin Family Action, un groupe conservateur qui milite en faveur du mariage et de la structure familiale traditionnelle, sont les seules organisations enregistrées en soutien.

Au moins 22 États ont adopté des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs transgenres, et la plupart de ces États font l’objet de poursuites. Les interventions chirurgicales d’affirmation de genre chez les mineurs sont rares, avec moins de 3 700 interventions réalisées aux États-Unis sur des patients âgés de 12 à 18 ans entre 2016 et 2019, selon une étude publiée en août.

Vos a défendu l’interdiction de la chirurgie d’affirmation de genre pour les mineurs lors de sa conférence de presse, établissant des parallèles entre la chirurgie d’affirmation de genre et les lobotomies.

« C’est intéressant si l’on remonte dans l’histoire. Il y a 50 à 100 ans, la façon de traiter la maladie mentale était une lobotomie », a-t-il déclaré. « Et à l’époque, c’était une science établie. C’était exactement comme ça que ça devait se passer. Nous pouvons revenir exemple après exemple après exemple, où l’esprit humain a été ouvert pour dire qu’il existe différentes façons de faire les choses et qu’il ne devrait pas nécessairement s’agir d’une solution universelle parce que nous avons établi la science.

Près de deux douzaines d’États ont adopté une législation limitant les athlètes transgenres à jouer dans des équipes avec des joueurs s’identifiant comme étant du même sexe que celui auquel les athlètes transgenres ont été assignés à la naissance. En d’autres termes, les interdictions interdisent aux femmes transgenres de participer à des équipes entièrement féminines et aux hommes transgenres de participer à des équipes entièrement masculines.

La Wisconsin Interscholastic Athletic Association exige actuellement que les athlètes féminines transgenres aient suivi un traitement de suppression de testostérone pendant un an avant de participer à une équipe féminine dans un sport sanctionné par la WIAA. Les athlètes masculins transgenres qui ont commencé un traitement hormonal, comme la prise de testostérone, ne sont éligibles que dans les équipes masculines. Les hommes transgenres qui n’ont pas commencé un traitement hormonal peuvent toujours jouer dans des équipes féminines. La politique de la WIAA s’inspire des exigences de la NCAA pour les athlètes transgenres.

La représentante de l’État Barbara Dittrich, la principale marraine des projets de loi sur le sport à l’Assemblée, a déclaré à la commission de l’éducation de l’Assemblée lors des audiences de la semaine dernière que la législation était nécessaire parce que les athlètes féminines craignent que les filles transgenres puissent les blesser parce qu’elles sont plus grandes, plus fortes et plus rapides.

Pressée par les démocrates du comité sur le nombre d’athlètes transgenres du secondaire résidant dans le Wisconsin, Dittrich a déclaré qu’elle en connaissait six. Les démocrates se sont précipités là-dessus, remettant en question la nécessité de cette législation.

« Nous appelons nos collègues républicains à cesser d’infliger des souffrances inutiles aux Wisconsinites transgenres et non binaires et à retirer ces projets de loi de l’examen », a déclaré le caucus LGBTQ+ de l’Assemblée dans un communiqué jeudi matin avant le vote.

Todd Richmond, Associated Press