Le GOP du Michigan annule la soirée de surveillance des élections et signale une menace

LANSING, Michigan (AP) – Le Parti républicain du Michigan a déclaré qu’il avait annulé une soirée de surveillance primaire mardi soir à Lansing après qu’un homme soit venu au siège du parti et ait menacé de tirer sur le bâtiment et de l’incendier.

La police de Lansing a déclaré que des policiers se sont rendus au bâtiment mardi matin en réponse à une plainte concernant une menace, mais que la personne qui aurait proféré la menace n’était pas toujours là. Les agents accorderont une attention particulière à cette zone, a déclaré la porte-parole de la police, Jordan Gulkis.

La police n’a publié aucune autre information, y compris des détails sur la menace et si elle enquêtait ou cherchait un suspect.

Le porte-parole du Michigan GOP, Gustavo Portela, a déclaré à l’Associated Press que l’homme avait également crié après une employée, lui disant qu’il “voulait asservir les femmes”.

Le quartier général a reçu plusieurs menaces tout au long de la semaine qui ont été jugées insignifiantes, a déclaré Portela, mais le parti a considéré la rencontre de mardi matin comme plus grave. Il a déclaré que le GOP du Michigan prévoyait toujours d’organiser mercredi un événement d’unité républicaine avec une sécurité accrue.

—

Joey Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press