Le GOP du Kansas épingle la victoire du gouverneur démocrate sur la course du législateur

TOPEKA, Kan. (AP) – Un sénateur d’État que de nombreux républicains considèrent comme le spoiler dans la course du gouverneur du Kansas a une longue histoire d’irritants dirigeants du GOP, une fois même des collègues audacieux de sentir un pot d’appât puant de poisson-chat qu’il avait apporté à un impôt débat.

Plus récemment, lors d’un combat de redécoupage, Dennis Pyle a comparé le président du Sénat à Gollum, le personnage aux allures de troll obsédé par un anneau de pouvoir dans la saga “Le Seigneur des anneaux”.

Maintenant, les meilleurs républicains blâment Pyle pour la victoire étroite de la réélection du gouverneur démocrate Laura Kelly après qu’il a quitté le GOP, s’est présenté au poste de gouverneur en tant qu’indépendant et a siphonné les votes du candidat républicain Derek Schmidt. Pyle avait déjà perdu ses affectations au comité en raison de ses conflits avec les meilleurs républicains, et les dirigeants du GOP ont commencé à punir des dizaines de ses partisans au sein du parti le lendemain des élections du 8 novembre.

Le comité de loyauté de l’État partie – chargé d’appliquer une interdiction de soutenir les non-républicains – a privé cette semaine environ 40 républicains de postes de décision, tels que des postes de comité de vote local, pour avoir soutenu Pyle, y compris des personnes qui ont signé des pétitions pour l’obtenir. sur le bulletin de vote.

“Ils veulent s’en prendre aux personnes qui ont exercé leur liberté juste pour donner au peuple le choix – un choix conservateur – sur le bulletin de vote”, a déclaré Pyle.

Pyle dit qu’il s’est présenté comme gouverneur pour donner aux électeurs une véritable alternative conservatrice à Kelly et Schmidt, le procureur général de l’État pour trois mandats. Mais les dirigeants républicains présentent la candidature de Pyle comme un projet de vanité ou de vengeance après des années de conflit avec les principaux républicains législatifs qui ont soutenu Schmidt.

“Les choses n’allaient pas toujours dans son sens, et il était plus conservateur que le corps dans son ensemble – beaucoup plus conservateur”, a déclaré l’ancienne présidente du Sénat Susan Wagle, de Wichita, la meilleure républicaine de la chambre de 2013 à 2020. “C’est un très républicain conservateur frustré.

Pyle soutient que Schmidt était un candidat faible se faisant passer pour un conservateur, trop proche de Kelly pour de nombreux électeurs du GOP.

Quant aux dirigeants républicains, Pyle a déclaré: “Pourquoi n’assument-ils pas la responsabilité de leurs propres échecs?”

D’éminents républicains ont été exaspérés parce que les démocrates et les partisans du droit à l’avortement ont également rassemblé des signatures pour Pyle. Puis, en octobre, un groupe démocrate en dehors du Kansas a utilisé des SMS, des mailings et des publicités radio pour présenter Pyle aux républicains comme le véritable conservateur de la race.

Le président du GOP de l’État, Mike Kuckelman, a déclaré que Pyle avait pris directement les votes de Schmidt et avait probablement diminué la participation républicaine en rendant les électeurs conservateurs moins enthousiastes à propos de Schmidt.

“Nous avons dû passer du temps à éduquer les gens sur le fait que Dennis Pyle n’avait aucun chemin vers la victoire”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que Laura Kelley aurait pu gagner sans ça.”

Pyle, un agriculteur de 61 ans du nord-est de l’État, a siégé à l’Assemblée législative pendant deux décennies et a été un défenseur agressif des restrictions à l’avortement, des réductions d’impôts et des dépenses et des lois de l’État ciblant l’immigration illégale. Il s’est également régulièrement disputé avec les meilleurs républicains du Sénat, conservateurs ou non.

Et il a perdu les primaires du GOP pour le Congrès en 2010 et 2018.

La vidéo d’un partisan a salué Pyle dans une chanson comme un “homme en feu” de principe, mais quelques jours après les dernières élections, le groupe anti-avortement le plus influent de l’État l’a qualifié de “grand stander égoïste” dans un e-mail à ses partisans.

Plus tôt cette année, lorsque les républicains ont annulé le veto de Kelly sur leur carte de redécoupage du Congrès, le président du Sénat Ty Masterson a eu besoin de deux essais dans sa chambre parce que Pyle et deux autres sénateurs conservateurs ont résisté à un différend qui impliquait également la législation COVID-19. Pyle s’est opposé à la façon dont la carte des dirigeants du GOP divisait sa région entre deux districts du Congrès, divisant un comté.

Les deux autres législateurs sont passés au “oui” lors du deuxième vote, mais Pyle s’est quand même abstenu. Masterson a dépouillé les trois de la plupart de leurs affectations au comité. Pyle s’est retrouvé avec un seul, et les règles du Sénat l’ont forcé à l’abandonner lorsqu’il a quitté le GOP en juin.

L’incident de 2015 impliquant des appâts puants est survenu alors que les dirigeants républicains tentaient de combler un déficit budgétaire en augmentant certaines taxes. Pyle voulait de profondes réductions des dépenses.

Il ne traversait pas un gouverneur démocrate mais le gouverneur républicain Sam Brownback. Trois ans plus tôt, le Kansas s’était lancé dans une expérience républicaine notoire à l’échelle nationale visant à réduire les impôts sur le revenu de l’État, et des problèmes budgétaires ont suivi.

Les républicains voulaient préserver les réductions d’impôt sur le revenu – ce qui s’avérerait en grande partie futile – en augmentant d’autres impôts. Pyle a fait valoir que l’idée puait comme la nourriture pour poisson-chat à l’ail qu’il avait apportée au Sénat. Il en a jeté un pot dans une poubelle en plastique normalement gardée sous son bureau et a agité la poubelle aux sénateurs, les mettant au défi d’ouvrir le pot et de sentir son contenu.

“C’est là que cette augmentation d’impôt est en ce moment”, a déclaré Pyle. “C’est juste à côté de cet appât puant.”

John Hanna, l’Associated Press