Plus d’une douzaine de législateurs républicains demandent au Department of Homeland Security (DHS) des informations sur les taux de Covid-19 parmi les immigrants traversant la frontière sud des États-Unis.

Dans une lettre officielle signée cette semaine au secrétaire du DHS Alejandro Mayorkas par les membres de la Chambre des représentants, le groupe s’en est pris à l’administration du président Joe Biden « manque de transparence » savoir si les migrants sont ou non testés pour Covid-19 – et, par extension, si les données positives sur les cas de Covid-19 sont rendues publiques.

Les législateurs, qui ont tous des antécédents médicaux, ont également souligné les informations selon lesquelles l’administration actuelle révoque le titre 42, qui permet au DHS de licencier rapidement les migrants dans l’intérêt de la santé publique. La révocation serait « aggravera probablement la crise de santé publique du Covid-19 », ils ont dit.





Le représentant Greg Murphy (R-Caroline du Nord), qui a dirigé les signataires de la lettre, a critiqué les directives sanitaires actuelles comme étant apparemment plus strictes pour les citoyens américains que pour le nombre record de migrants tentant de traverser la frontière sud.

« L’administration Biden exige actuellement que les voyageurs internationaux se rendant aux États-Unis portent un masque et montrent la preuve d’un test COVID-19 négatif avant d’entrer dans le pays, mais ils autorisent des inondations de migrants non testés dans notre pays sans aucun égard pour la sécurité publique », a-t-il déclaré à Daily Caller, qui a obtenu la lettre du groupe au DHS. «Au lieu de masquer les Américains vaccinés, je suggère que l’administration Biden porte son attention sur la plus grande menace pour la sécurité publique : la crise de santé publique à notre frontière sud. Pour contrôler la propagation, nous devons contrôler notre frontière. »

Parmi les autres républicains qui ont signé ce dernier, citons les représentants Scott DesJarlais (Tennessee), David Joyce (Ohio), Mariannette Miller-Meeks (Iowa), Neal Dunn (Floride), Michael Burgess (Texas), Buddy Carter (Géorgie), Ronny Jackson ( Texas) et Brad Wenstrup (Ohio).

Il est impératif que nous connaissions les taux d’infection au COVID-19 à notre frontière sud pour la santé et la sécurité de tous les Américains. #ICYMI: J’ai signé une lettre avec 12 de mes collègues pour exiger la transparence du Department of Homeland Security. https://t.co/GKR0QTbukq – Larry Bucshon, MD (@RepLarryBucshon) 30 juillet 2021

La douane et la patrouille frontalière (CBP) ont intercepté plus d’un million de migrants jusqu’à présent cette année.

La gestion des immigrants illégaux par le CBP est de plus en plus préoccupante alors que les cas de coronavirus à travers le pays ont commencé à augmenter.

Environ 50 000 migrants qui ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis ont récemment été libérés sans date d’audience, et peu ont pris la peine de se présenter à un bureau de l’immigration et des douanes.

Selon le département de police de La Joya au Texas cette semaine, une famille de migrants visiblement malades a été signalée et ils ont affirmé avoir été libérés de la garde à vue du CBP spécifiquement parce qu’ils étaient positifs pour Covid-19. Un officier du Texas a signalé que des dizaines de migrants précédemment détenus vivaient dans des motels, dont peu portaient des masques.





