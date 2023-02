Le GOP demande à Fauci de témoigner dans une enquête sur les origines de la pandémie de Covid

Les républicains de la Chambre ont demandé à l’ancien conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony, de témoigner devant le Congrès alors qu’ils lancent une nouvelle enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19.

Les dirigeants du GOP du sous-comité restreint sur la pandémie de coronavirus et du comité de surveillance et de responsabilité a envoyé une lettre à Fauci lundi demandant une interview transcrite. Fauci a déclaré en novembre qu’il coopérerait à toute audience de surveillance à la Chambre dirigée par les républicains.

“S’il y a des audiences de surveillance, je coopérerai pleinement et je témoignerai devant le Congrès”, a déclaré Fauci aux journalistes lors de son dernier briefing à la Maison Blanche. “Je n’ai aucune difficulté à témoigner – nous pouvons défendre et expliquer tout ce que nous avons dit.”

Fauci, l’un des meilleurs experts en maladies infectieuses du pays, était le visage public de la réponse américaine à la pandémie sous l’administration Trump et Biden. Il a démissionné de ses fonctions à la Maison Blanche et à la tête de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses en décembre.

Les républicains de la Chambre ont également envoyé des lettres demandant le témoignage de Président de l’Alliance ÉcoSanté, Dr Peter Daszak et ancien directeur des Instituts nationaux de la santé, le Dr Francis Collins. EcoHealth Alliance a fourni un financement, qui provenait du NIH, à l’Institut de virologie de Wuhan pour étudier les coronavirus.

L’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux a constaté qu’EcoHealth Alliance avait reçu environ 8 millions de dollars de financement du NIH de 2014 à 2021, selon un rapport publié le mois dernier. Environ 600 000 $ de cet argent sont allés directement à l’Institut de virologie de Wuhan pour étudier la menace posée par les coronavirus de chauve-souris.

L’étude des coronavirus de chauve-souris à l’institut de virologie de Wuhan, en Chine, la ville où la pandémie a commencé, a soulevé des soupçons chez certains scientifiques et enquêteurs selon lesquels le Covid-19 aurait pu s’échapper d’un laboratoire. Mais Fauci, Collins et bien d’autres ont soutenu qu’une origine naturelle dans laquelle le virus s’est propagé des chauves-souris via un animal intermédiaire aux humains est plus probable.

“Les vastes preuves d’autres perspectives disent non, il s’agissait d’un virus naturel”, a déclaré Collins à “Squawk Box” de CNBC en 2021. “Pour ne pas dire qu’il n’aurait pas pu être étudié secrètement à l’Institut de virologie de Wuhan et est sorti de là, nous n’en savons rien. Mais le virus lui-même n’a pas la marque d’avoir été créé intentionnellement par le travail humain.

En 2021, le président Joe Biden a ordonné aux agences de renseignement américaines de fournir leur analyse sur la façon dont la pandémie a commencé. Quatre agences ont évalué avec une faible confiance que la pandémie a commencé par une exposition naturelle, tandis qu’une a estimé qu’elle était le résultat d’un accident de laboratoire. Trois autres agences n’ont pu s’entendre sur aucune des deux explications.

House Republicans lundi également a envoyé une lettre au directeur du renseignement national Avril Haines demandant des briefings classifiés avec sept agences de renseignement et d’application de la loi, dont la Central Intelligence Agency, la Defense Intelligence Agency, la National Security Agency et le Federal Bureau of Investigation.

Ils ont également envoyé une lettre au secrétaire à la Santé Xavier Becerra demandant des entretiens avec plus de deux douzaines de responsables américains de la santé.

Les républicains, qui ont pris le contrôle de la Chambre avec une marge étroite lors des élections de mi-mandat de novembre dernier, s’étaient engagés à lancer plusieurs enquêtes sur les origines de la pandémie, la réponse fédérale et la manière dont l’argent des contribuables était dépensé.

“Cette enquête doit commencer par où et comment ce virus est apparu afin que nous puissions tenter de prédire, de préparer ou d’empêcher qu’il ne se reproduise”, a déclaré le représentant Brad Wenstrup, R-Ohio, président du sous-comité spécial sur la pandémie de coronavirus, dit dans un communiqué.