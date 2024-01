Le GOP de New York est modéré et les dirigeants obtiennent un accord SALT après une manifestation en salle

Les modérés républicains de New York et les dirigeants républicains de la Chambre sont parvenus à un accord pour examiner un projet de loi traitant de la déduction fiscale nationale et locale (SALT) au cours de la semaine prochaine après qu’un groupe de législateurs de l’Empire State a menacé de bloquer une action législative sur la question, ont déclaré deux sources à The Hill. .

Deux sources présentes dans la salle où les négociations se sont déroulées tard dans la nuit de mardi ont déclaré à The Hill que les républicains modérés avaient reçu un engagement de la part des dirigeants du GOP selon lequel la chambre adopterait un projet de loi lié au SALT dans les prochains jours.

La législation qu’ils s’attendent à présenter serait une version modifiée du SALT du représentant républicain de New York, Mike Lawler. Loi sur l’élimination des pénalités liées au mariagece qui augmenterait la déduction SALT de 10 000 $ à 20 000 $ pour un couple marié déposant conjointement une déclaration de revenus.

Le projet de loi serait soumis à une règle fermée, ont indiqué les sources.

Les porte-parole du président Mike Johnson (R-La.) et du président du comité des voies et moyens Jason Smith (R-Mo.) n’ont pas immédiatement confirmé les détails de l’accord.

L’accord intervient alors que la Chambre se prépare à voter mercredi sur le projet de loi fiscale – baptisé Tax Relief for American Families and Workers Act – que les modérés ont vivement critiqué pour ne pas inclure une augmentation de la déduction SALT.

Mardi, quatre républicains modérés de New York ont ​​voté contre un vote de règle procédurale sur des projets de loi sans rapport, comme un coup de semonce aux dirigeants républicains de la Chambre afin de protester contre l’augmentation de la déduction SALT – une priorité absolue pour de nombreux républicains de l’État bleu – qui n’était pas incluse. Ils ont inversé leurs votes pour permettre l’adoption de la mesure procédurale alors qu’ils continuaient à négocier des solutions jusque tard dans la nuit de mardi.

L’accord pourrait rendre la navigation beaucoup plus fluide pour le projet de loi fiscale bipartite qui doit être adopté mercredi soir dans le cadre d’un processus accéléré qui ne permet pas d’amendements et nécessite le soutien des deux tiers pour son adoption, ce qui nécessite le soutien des démocrates.

Le projet de loi fiscale élargirait le crédit d’impôt pour enfants en augmentant le crédit maximum par enfant de 1 600 $ à 2 000 $ jusqu’à la fin de 2025, tout en rétablissant également les déductions des entreprises pour les coûts de développement de la recherche, les paiements d’intérêts et les investissements en capital, entre autres dispositions.

Le projet de loi a été adopté par la commission des voies et moyens de la Chambre au début du mois par un vote retentissant de 40 voix contre 3, tous les républicains ayant voté pour.

Les Républicains modérés ont déclaré mardi que les deux options en discussion consistaient à modifier le projet de loi fiscale pour inclure des dispositions SALT, ou à proposer une législation distincte pour répondre à leurs préoccupations.