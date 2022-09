Il pourrait y avoir une mauvaise lune pour les républicains de l’Illinois en novembre.

Cela n’a rien à voir avec Creedence Clearwater Revival et a tout à voir avec la position et l’impact du sénateur ultraconservateur de l’État de l’Illinois du sud Darren Bailey sur le scrutin de novembre.

Un nouveau sondage à l’échelle de l’État mené exclusivement pour mon bulletin politique, The Illinoize, montre que le gouverneur démocrate sortant JB Pritzker mène le républicain Bailey de 20 points, 57% à 37% avec 6% d’indécis. Avec environ deux mois avant le jour du scrutin, Bailey se fait essentiellement botter la queue.

L’enquête auprès de 512 électeurs probables a été menée par des appels téléphoniques automatisés et en direct du 25 au 28 août. Elle a une marge d’erreur de ± 4,3 %.

La cote d’approbation de Bailey à l’échelle de l’État est de 26 points sous l’eau (25% favorable, 51% défavorable). Il est 15 points sous l’eau avec les hommes (31%-46%), 34 points sous l’eau avec les femmes (20%-54%), et les modérés, la clé pour gagner une élection dans l’Illinois, le voient à 62% défavorablement et 15% favorablement. Vous ne gagnez pas beaucoup d’élections dans cet état 47 points sous l’eau avec des modérés. Pritzker gagne les modérés avec un taux de 56% à 31%. C’est game over si ça reste comme ça.

Pour aggraver les choses, Bailey se fait écraser à Chicago, dans la banlieue de Cook et dans les comtés du col et ne gagne le sud de l’État que par cinq (49% -44%). Ces résultats montrent clairement que les choses ne vont pas dans sa direction.

Il est difficile d’imaginer que les gens de Chicago sont super excités pour un gars avec une voix traînante du sud qui va à peine au nord de l’Interstate 70 accusant leur ville natale d’être un «enfer» chaque fois qu’il y a une caméra de télévision autour. Évidemment, les médias de Chicago en ont parlé, mais Bailey ne leur a pas donné grand-chose d’autre à dire.

Bailey a absolument eu l’occasion de parler des circonstances désastreuses auxquelles sont confrontés les habitants des quartiers Roseland, Englewood ou Garfield Park de Chicago. Les enfants voient plus d’armes à feu que de manuels scolaires, ont des possibilités d’éducation limitées et ne peuvent pas trouver d’emploi pour les aider à sortir du désespoir. Je parie que ça ressemble à l’enfer. Il serait peut-être judicieux pour un candidat au poste de gouverneur de mettre en évidence ces quartiers et d’avoir, vous savez, un plan pour aider à relever ces communautés et à arrêter ce cycle sans fin de violence, de pauvreté et de tristesse.

Ces chiffres auraient-ils été spécifiquement meilleurs si le maire d’Aurora, Richard Irvin, avait remporté la primaire ? Peut-être. Mais le malheureux groupe de Rauner rejette la gestion de sa campagne ne le mettait certainement pas non plus en position de gagner.

Les chiffres des sondages de Bailey semblent mauvais, mais ils sont pires sur le ticket, cela a montré. En fait, Bailey vote mieux que les autres républicains de tout l’État. La candidate au Sénat américain Kathy Salvi a perdu 24 points, le candidat au secrétaire d’État Dan Brady a perdu 22 points, le candidat au trésorier Tom Demmer a perdu 24 points et le scrutin législatif générique montre que les républicains ont perdu 23 points de pourcentage.

Aie.

Qu’est-ce qui fait mal aux républicains ? La campagne difficile de Bailey n’aide pas, mais les problèmes qui préoccupent les électeurs aujourd’hui profitent aux démocrates. Le principal problème est celui des armes à feu, qui reste une priorité après les tirs de masse meurtriers lors du défilé du jour de l’indépendance de Highland Park. L’avortement fait également partie des trois principaux problèmes pour les électeurs en ce moment, et nous avons vu les démocrates faire de leur mieux pour enflammer la base libérale sur Roe v. Wade, même si vous ne pouvez presque pas rendre l’avortement plus légal dans l’Illinois.

Il y a cependant quelques lueurs d’espoir pour le GOP. Si l’histoire est une indication (Columbine, Sandy Hook, Charleston, Orlando, la liste continue malheureusement), la ferveur pour la réforme des armes à feu diminue à mesure que vous vous éloignez d’un incident de tir de masse. Cela ne changera peut-être pas cette fois, mais si cela revient à la normale, les républicains pourraient être en mesure de gagner du terrain avec leur message économique pour les élections générales.

La marque républicaine est sûrement endommagée avant les élections de novembre, mais des politiciens talentueux tels que Demmer et Brady pourront-ils redresser leur propre navire même si Bailey est submergé par les millions de Pritzker ? C’est difficile à dire. Certains républicains espèrent toujours que l’avocat d’atténuation anti-COVID-19 Tom DeVore, le candidat du parti au poste de procureur général, puisse prendre feu. Mais chacun d’eux est sérieusement désavantagé en termes d’argent, d’identité et de partisans.

Les républicains ont besoin de quelque chose pour changer leur fortune, sinon le 8 novembre pourrait être un bain de sang politique.

• Patrick Pfingsten est un ancien journaliste et stratège républicain qui écrit le bulletin politique de l’État d’Illinoize. Lire la suite sur www.theillinoize.com ou contactez-le à patrick@theillinoize.com.