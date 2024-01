Le GOP de l’Arizona choisit un nouveau leader après qu’un scandale ait créé un poste vacant

Plus que tout, la démission forcée de M. DeWit – un stratège l’a qualifiée d’« assassinat politique » – a révélé la profondeur de la division idéologique béante du parti.

M. Dewit, 52 ans, était choisi pour diriger le parti d’État il y a un an, mettant fin à une période tumultueuse au cours de laquelle le parti était dirigé par un négationniste des élections. Il était considéré comme l’un des rares républicains capables de combler le fossé entre la majorité d’extrême droite du parti d’État et une minorité qui reconnaît la domination de M. Trump mais soutient que mettre en avant des positions plus extrêmes est une proposition perdante lors des élections.

M. DeWit possède des références irréprochables dans le monde politique de Trump. En tant que trésorier de l’État de l’Arizona, il a été le premier élu de l’État du pays à soutenir la candidature présidentielle de M. Trump en 2015 et a dirigé sa campagne en Arizona. Il est devenu directeur opérationnel de la campagne de réélection de M. Trump en 2020 après avoir occupé le poste de directeur financier à la NASA.

“Il était l’un des intouchables du groupe Trump”, a déclaré Mike Noble, un sondeur basé à Phoenix. expert en études de marché et ancien assistant républicain au Congrès.

Mme Lake, 54 ans, soutenait à l’époque le choix de M. DeWit. Fervente partisane de M. Trump, elle avait quitté son poste de présentatrice de journal télévisé pour devenir candidate républicaine au poste de gouverneur en 2022. Elle a toujours refusé de reconnaître ni la défaite de M. Trump face à Joseph R. Biden en 2020, ni la sienne. défaite en 2022 face à la candidate démocrate Katie Hobbs.

M. DeWit a déclaré cette semaine que Mme Lake était une employée d’une entreprise technologique qu’il possède – Mme Lake a déclaré qu’elle travaillait « avec » M. DeWit – et que les deux avaient eu de nombreuses conversations privées en tant qu’amis. C’est au cours d’une de ces conversations que M. DeWit a relayé l’offre de personnes non identifiées « de l’Est » de la récompenser si elle ne participait pas à la course à un siège au Sénat en 2024.

Kellen Browning rapports contribués.