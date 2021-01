Le gouverneur Doug Ducey a pris la parole lors d’un rassemblement de campagne Make America Great Again pour le président de l’époque, Donald Trump, en octobre. Plusieurs mois plus tard, son propre parti l’a censuré pour certaines de ses positions qui ne correspondaient pas à celles du président.

Alors que l’état devient de plus en plus bleu, le Parti républicain de l’Arizona vire à droite.

Samedi, le Parti républicain de l’Arizona a décidé de censurer plusieurs de ses membres. Ces membres n’étaient pas les quatre législateurs de la Chambre des États-Unis qui ont voté pour annuler la victoire de Joe Biden – une victoire pour laquelle une majorité de leur État a voté.

Au lieu de cela, l’État partie, dirigé par des partisans purs et durs de l’ancien président Donald Trump, a censuré trois de ses membres les plus éminents – l’ancien sénateur Jeff Flake; Cindy McCain, la veuve de l’ancien sénateur John McCain; et Gov. Doug Ducey – effectivement pour ne pas suivre cette ligne dure.

Flake, McCain et Ducey ont fait l’objet de résolutions individuelles condamnant leurs critiques vocales de Trump. Ducey a également été condamné pour avoir fermé des entreprises dans le but d’empêcher la propagation du coronavirus dans l’État et pour ne pas avoir soutenu les efforts visant à renverser les résultats de l’État lors de la course présidentielle du 3 novembre.

Les mesures, prises au cours d’une réunion du parti de sept heures, sont en grande partie symboliques, mais démontrent un fossé entre la faction plus modérée du GOP d’État et ses membres plus à droite, le soutien à Trump servant de métrique clé.

L’Arizona a fait l’objet de certaines des contestations juridiques les plus controversées de la campagne Trump concernant le résultat des élections de novembre. Huit poursuites judiciaires à l’échelle de l’État contestant la victoire étroite du président Joe Biden dans l’État ont été abandonnées ou rejetées.

Et les législateurs républicains américains étaient en train de contester la certification du collège électoral de l’Arizona le mercredi 6 janvier, lorsqu’une foule frénétique de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain pour tenter de renverser violemment ces mêmes résultats.

Biden a été le premier démocrate en plus de 20 ans à porter l’Arizona. Les deux sièges du Sénat de l’État sont également passés de républicain à démocrate au cours des trois dernières années.

Les républicains de l’Arizona ont connu quelques années décevantes lors des élections nationales, et cette division sur l’alignement avec Trump indique une division plus large au sein du parti républicain national. Les législateurs ont le choix de continuer à soutenir Trump, dans l’espoir de bénéficier de sa base solide, ou d’essayer de le purger ainsi que les vestiges de son leadership de leur plate-forme.

McCain, Flake et Ducey représentent une aile du GOP de l’Arizona. Kelli Ward en représente un autre.

McCain et Flake ont déjà reçu des critiques de la part de leurs camarades du parti pour avoir été tièdes sur Trump. Alors qu’il était encore en fonction, Flake a fréquemment critiqué Trump, même s’il continuait à soutenir de nombreux éléments de son programme. Confronté à un défi majeur en raison de ses critiques, il a refusé de se présenter aux élections en 2018. Ce siège a été remporté par le démocrate Kyrsten Sinema.

Et le défunt mari de McCain et Trump s’étaient affrontés dans les dernières années du sénateur. Trump a critiqué le service militaire de John McCain, se moquant du temps qu’il avait passé en tant que prisonnier de guerre, et le sénateur a voté de manière décisive contre les tentatives de Trump d’abroger Obamacare. Cindy McCain a depuis jeté son poids derrière les adversaires de Trump et est une partisane du mariage homosexuel.

Flake et McCain ont également approuvé la campagne présidentielle de Biden.

Sur Twitter, McCain a qualifié sa réprimande de «badge d’honneur».

C’est un grand honneur de faire partie d’un groupe d’Arizoniens qui ont si bien servi notre État et notre nation … et qui, comme mon défunt mari John, ont été censurés par l’AZGOP. Je porterai ceci comme un insigne d’honneur. – Cindy McCain (@cindymccain) 24 janvier 2021

Et Flake a posté une photo de lui-même, McCain et Ducey lors de l’inauguration de Biden, les qualifiant de «bonne compagnie».

Bonne compagnie pic.twitter.com/1pdgVGE5Ps – Jeff Flake (@JeffFlake) 24 janvier 2021

Pendant ce temps, la censure de Ducey découle de ses efforts pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19 dans son État, ainsi que de sa défense des processus électoraux de l’État, alors même qu’il approuvait vocalement Trump.

À ce jour, il y a eu environ 718 000 cas de Covid-19 en Arizona et plus de 12 000 Arizoniens sont morts du virus.

Parallèlement aux censures, la réunion de samedi indique que le GOP de l’Arizona est, en tant qu’organe, en train d’établir une plate-forme d’extrême droite. En plus de censurer trois membres éminents avec une politique plus modérée, le parti a également réélu Kelli Ward à la présidence du parti d’État.

Ward est un loyaliste intransigeant de Trump qui a fait campagne pour le poste vacant de Flake au Sénat américain en 2018 aux côtés de Mike Cernovich, un propagateur de la théorie du complot de Pizzagate.

Bien qu’elle n’ait pas remporté l’investiture du parti pour ce siège au Sénat, elle a été réélue à la présidence ce week-end, a rapporté le New York Times, après avoir joué un «appel téléphonique enregistré de M. Trump la soutenant avec enthousiasme».

Le parti a également adopté plusieurs positions qui les situent aux confins des politiques anti-immigration, notamment la fin de l’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) et la révocation de la citoyenneté du droit de naissance. Ils ont également adopté une résolution affirmant qu’il n’y a «que deux sexes».

Bien que ces mouvements dans l’État partie n’aient pas le poids d’un mandat, ils peuvent avoir une résonance ailleurs, alors que le parti républicain lutte avec l’héritage de Trump.

Le point de vue d’un ancien conseiller McConnell sur la force de l’AZ flex> https://t.co/QNZaIzbdCc – Maggie Haberman (@maggieNYT) 24 janvier 2021

De la même manière, d’autres chefs de parti qui tentent de tracer une voie plus modérée – et peut-être leur terrain dans la primaire présidentielle du GOP 2024 – pourraient trouver un alignement avec les dirigeants de l’Arizona réprimandés.

Cela peut être le cas pour le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain à la tête d’un État largement bleu qui s’est affronté avec Trump tout au long de 2020 à propos des ressources du coronavirus. Hogan était l’un des rares dirigeants républicains à appeler Trump à concéder les élections de novembre et, après la tentative d’insurrection au Capitole, Hogan a appelé à la destitution de Trump de ses fonctions.

Sur Twitter Samedi, Hogan a critiqué le Parti républicain de l’Arizona, réussissant à se lancer dans une fouille sur le bleu 2020 de l’État.

«Il est honteux qu’un État partie se concentre davantage sur la condamnation des républicains qui remportent les élections que sur leur victoire», a-t-il écrit à propos des trois Arizoniens réprimandés. «Nous avons besoin de leur voix pour reconstruire une grande tente, un GOP de principe.»

Trump, quant à lui, envisage d’approfondir encore plus la fracture qu’il a révélée dans le parti – il aurait pensé créer son propre parti politique.