Le GOP de la Chambre publie des articles de mise en accusation dans le but d’évincer le secrétaire du DHS, Mayorkas : NPR

Le comité de la Chambre chargé de la sécurité intérieure a publié dimanche un projet d’articles de mise en accusation contre le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Dans son Résolution de 20 pagesle comité dirigé par les Républicains accuse Mayorkas de crimes et de délits graves, notamment le non-respect « volontaire » de la loi sur l’immigration.

Les deux articles accusent Mayorkas de « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi » pour ne pas avoir géré la situation à la frontière américano-mexicaine et « d’abus de confiance du public ».

Président Mark Green, R-Tenn., dit le comité avait « épuisé toutes les autres options pour tenir le secrétaire Mayorkas responsable » et que « le Congrès doit exercer son devoir constitutionnel et le destituer ».

Les démocrates membres du comité et le DHS qualifient ces articles de « imposture ».

Le représentant Bennie Thompson, D-Miss, membre du classement, a accusé les républicains d’abuser de leur pouvoir de destitution pour « marquer des points politiques ».

“Les républicains ne veulent pas réellement travailler à des solutions bipartites pour réparer la frontière – en fait, ils ont saboté à plusieurs reprises les efforts du secrétaire pour sécuriser la frontière et refusé les demandes de financement du DHS”, a déclaré Thompson dans un communiqué. “Le secrétaire Mayorkas fait respecter la loi et honore la confiance du public comme il l’a fait tout au long de ses plus de 30 années de service à notre nation.”

Le DHS a répondu Dimanche, avec une note qualifiant les efforts des Républicains de « distraction des autres priorités vitales en matière de sécurité nationale et du travail que le Congrès devrait faire pour réellement corriger nos lois sur l’immigration enfreintes ».

“Ils ne veulent pas résoudre le problème ; ils veulent faire campagne là-dessus. C’est pourquoi ils ont sapé les efforts visant à parvenir à des solutions bipartites et ignoré les faits, les juristes et les experts, et même la Constitution elle-même, dans leur quête pour destituer sans fondement le secrétaire d’État. Mayorkas”, lit-on dans la note.

Le comité prévoit de se réunir mardi à 10 heures pour annoter les articles et pourrait ensuite voter peu de temps après. Si les articles sont adoptés par le comité, ils sont ensuite soumis à la Chambre plénière pour un vote de destitution. Il appartiendrait alors au Sénat, dirigé par les démocrates, de décider s’il fallait condamner.

Les républicains du Congrès ont imputé à Mayorkas l’arrivée d’un nombre record de migrants à la frontière sud l’année dernière – environ 2,5 millions, selon les données des douanes et de la protection des frontières américaines.

L’administration Biden a attribué la poussée de l’immigration à une recrudescence des crises violentes dans le monde qui ont entraîné le déplacement de nombreuses personnes.

Pourtant, les plaintes des républicains du Congrès ont été reprises par certains dirigeants d’État conservateurs, qui ont transporté des groupes de migrants par bus et par avion vers des villes comme New York, Chicago et Washington, DC.

Les dirigeants des villes qui ont accueilli des bus de migrants ont qualifié ces efforts de motivés par des considérations politiques. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a déclaré à NPR l’année dernière que cet effort était un “coup politique méprisable”.

Pour sa part, Mayorkas et d’autres membres du DHS affirment que c’est le travail du Congrès de réviser les lois fédérales sur l’immigration et de réparer le système d’immigration défaillant du pays.

Un groupe bipartisan de législateurs travaille actuellement sur un nouvel accord sur l’immigration, mais l’ancien président Donald Trump – qui est également candidat à l’investiture républicaine à la présidentielle cette année – s’oppose à l’accord, qui menace de compromettre ses chances de succès.

Le seul responsable du Cabinet dans l’histoire des États-Unis à avoir été destitué était William Belknap, le secrétaire à la guerre du président Ulysses Grant. La mise en accusation de Belknap en 1876 était liée à des allégations de corruption et a eu lieu après sa démission.