« Si la mifépristone reste dans la facture, c’est mort. Si la mifépristone sort, c’est mort”, a déclaré le représentant. Kelly Armstrong (R.D.). “Donc, tant que nous n’aurons pas résolu ce problème, nous ne pourrons pas passer au suivant.”

Johnson a déclaré aux républicains qu’il souhaitait que le projet de loi sur l’agriculture soit examiné d’ici la semaine du 13 novembre, ce qui laisse peu de temps au nouveau président pour négocier un compromis entre ses membres modérés les plus vulnérables et ses collègues conservateurs sociaux convaincus. La façon dont Johnson procédera au cours des trois prochaines semaines fournira l’un des premiers aperçus de la façon dont il envisage de surmonter les pièges qui ont pris au piège son prédécesseur. Kévin McCarthy

et s’il envisage de tenir ses promesses de protéger les républicains à risque qui ont aidé le GOP à décrocher sa courte majorité.

Le bureau de Johnson n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les républicains se sont prononcés à plusieurs reprises depuis fin juillet sur ce qui est historiquement l’un des projets de loi de crédits les plus faciles à adopter : le financement du ministère de l’Agriculture et de la Food and Drug Administration. En septembre, l’ancien Président McCarthy a jeté l’éponge après que lui, Whip Tom Emmeret d’autres hauts dirigeants du GOP n’ont pas réussi à convaincre les opposants à la pilule abortive.

Tom McClusky, un opposant de longue date au droit à l’avortement et directeur des affaires gouvernementales du groupe Catholic Vote, a déclaré à POLITICO que lui et d’autres dirigeants conservateurs s’étaient rencontrés depuis l’échec du projet de loi en septembre avec les représentants. Nancy Macé (S.R.C.), Lori Chávez-DeRemer (R-Ore.), plusieurs républicains de New York et d’autres résistants centristes pour les persuader de soutenir les restrictions sur la pilule abortive. Parmi les arguments des groupes : la Cour suprême pourrait annuler la règle de la FDA autorisant l’envoi par courrier des factures d’avortement dès l’année prochaine.

« Nous leur disons également : ‘Écoutez, vous vous êtes présenté sur un programme pro-vie’, a déclaré McClusky. « Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pro-vie et permettre que les médicaments abortifs soient utilisés aussi largement. »

McClusky a insisté sur le fait que ces réunions ont été fructueuses.

“Je serais très surpris si le nouvel intervenant suggérait de le supprimer à ce stade”, a-t-il déclaré à propos de la disposition relative à la pilule abortive. « Nos efforts sont mieux placés [on winning over holdouts] plutôt que de reculer.

Mais POLITICO a confirmé cette semaine qu’il y a suffisamment d’opposition à la disposition sur la mifépristone parmi les républicains du district de Biden pour bloquer l’adoption du projet de loi – si, comme prévu, tous les démocrates votent également « non » sur ses dispositions anti-avortement, les réductions de financement et autres GOP. cavaliers.

représentant Brian Fitzpatrick (R-Pa.) a déclaré jeudi à POLITICO que rien n’avait changé depuis qu’il avait voté contre le projet de loi le mois dernier.

« S’il y a une disposition extrême, alors je voterai contre le projet de loi – c’est aussi simple que cela », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les efforts déployés par les dirigeants du GOP et les groupes anti-avortement pour faire changer d’avis les récalcitrants, il a ri et a répondu : « Bonne chance avec ça. »

Représentants de New York. Marc Molinaro, Nick LaLota et Anthony D’Esposito tous ont confirmé qu’ils restaient également opposés – certains arguant que la disposition n’a aucune chance d’être adoptée par le Sénat et d’autres arguant que la politique en matière d’avortement devrait être décidée au niveau de l’État.

D’Esposito a qualifié le langage sur la pilule abortive de « non viable » et a déclaré qu’il travaillerait avec les leaders parlementaires « pour garantir que les priorités de mes électeurs soient prises en compte dans ce projet de loi ».

Le bureau de Chavez-DeRemer a également déclaré qu’elle voterait contre le projet de loi sur le financement de l’agriculture si la mesure relative à la pilule abortive était maintenue.

La faible majorité des Républicains à la Chambre signifie que ces cinq membres pourraient à eux seuls empêcher l’adoption du projet de loi. Mais même si Johnson acceptait de supprimer les restrictions sur la pilule abortive du projet de loi, il serait presque certainement confronté à une réaction de la droite.

représentant Copain Carter (R-Ga.) a déclaré jeudi à POLITICO qu’il ne voterait pour le projet de loi que si la disposition sur l’avortement était incluse, et est convaincu que nombre de ses collègues membres du Pro-Life Caucus feraient de même.

“Ce sera l’un de ses premiers tests”, a-t-il déclaré à propos de Johnson. “Cela va être important pour beaucoup d’entre nous.”

Avant son élection à la présidence mercredi, Johnson a déclaré dans une lettre adressée à ses collègues républicains qu’il souhaitait créer un groupe de travail pour « répondre aux préoccupations des membres » concernant le projet de loi sur le financement de l’agriculture. Outre la lutte autour de la mesure relative à la pilule abortive, l’ancien président de l’Agriculture Franck Lucas (R-Okla.) et un bloc de républicains ruraux s’opposent au projet de loi en raison des coupes abruptes dans les principaux programmes agricoles exigées par les partisans de la ligne dure du GOP. Lucas, le mois dernier, a déclaré qu’il pensait que le projet de loi était « destructeur » et a indiqué qu’il s’opposerait à ses collègues d’extrême droite qui, selon lui, contrôlaient trop le processus d’attribution des crédits.

“Parfois, il faut empêcher la queue de remuer le chien”, a déclaré Lucas dans une interview peu après avoir contribué à faire échouer le projet de loi sur le financement de l’agriculture en septembre.

Représentants vulnérables du GOP. Don Bacon du Nebraska, Andrew Garbarino de New York et Juan Ciscomani de l’Arizona ont tous déclaré qu’ils s’opposaient au projet de loi en raison de certaines des réductions drastiques d’autres programmes clés prévus dans la législation, notamment en faveur des agriculteurs et des communautés rurales.

Même si Johnson parvient à forger un consensus sur la disposition sur la pilule abortive dans le projet de loi de dépenses sur l’agriculture et la FDA, il reste d’autres écueils en matière de crédits. Au cours de l’été et au début de l’automne, les Républicains de la Chambre ont intégré dans presque tous les projets de loi de dépenses des mesures controversées qui restreindraient l’accès à l’avortement, limiteraient les soins d’affirmation de genre pour les personnes trans et réduiraient considérablement le financement de la prévention du VIH, de la contraception et des programmes de santé mondiale.

McClusky a déclaré que lui et d’autres opposants au droit à l’avortement surveilleraient de près la manière dont Johnson défendrait ces dispositions, en particulier « le grand-père de toutes : l’amendement Hyde ». Cet avenant budgétaire de longue date dans le projet de loi de dépenses travailliste-HHS interdit le financement fédéral de l’avortement.

Plusieurs républicains centristes, bénéficiant de l’anonymat pour discuter de conversations privées, ont déclaré avoir retenu des récentes discussions avec Johnson qu’il viserait à protéger les membres vulnérables en tant que président – ​​après que ces membres ont pris une longue série de votes difficiles sous McCarthy qui les ont exposés à Attaques démocratiques.

Mais de puissants groupes anti-avortement qui ont soutenu la candidature de Johnson à la présidence ont clairement indiqué mercredi qu’ils s’attendaient à ce qu’il réponde à leurs attentes en ce qui concerne les restrictions fédérales sur la procédure.

« Nous sommes ravis de l’élection du Président Johnson et sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec lui pour faire progresser la protection nationale des bébés à naître », a déclaré Marjorie Dannenfelser, présidente de la SBA Pro-Life America.