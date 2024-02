Le GOP de la Chambre est en discussion avec le conseiller spécial de Biden, Robert Hur, pour son témoignage

Les républicains de la Chambre ont contacté le conseiller spécial Robert Hur pour discuter de sa possibilité de témoigner devant le comité judiciaire de la Chambre au sujet de son rapport sur le traitement par le président Joe Biden des documents classifiés, selon trois sources ayant une connaissance directe du dossier.

Le rapport de Hur publié la semaine dernière n’a pas accusé le président d’un crime, mais il a dressé le portrait d’un commandant en chef oublieux qui n’a pas réussi à protéger correctement les informations classifiées hautement sensibles – une représentation qui pourrait nuire politiquement à Biden et dont les Républicains se sont emparés.

Hur a retenu Bill Burck comme avocat personnel. Bien qu’il n’y ait pas de date sur le calendrier, ils se tournent vers la fin février, a déclaré l’une des sources à CNN. Le ministère de la Justice a refusé de commenter.

Les républicains de la Chambre des représentants qui mènent l’enquête de mise en accusation ont également demandé au procureur général Merrick Garland de remettre la transcription de l’entretien du procureur spécial avec le président dans une nouvelle lettre lundi. Les présidents des comités républicains demandent également au ministère de la Justice de fournir au Congrès « tout enregistrement, note ou résumé » de l’entretien du conseiller spécial avec le président.

Au-delà de cela, les Républicains demandent au ministère de la Justice de leur remettre des documents classifiés liés à l’Ukraine alors qu’ils continuent de tenter d’établir des liens entre les actions officielles de Biden en tant que vice-président et les relations commerciales étrangères de son fils à l’époque.

“On craint que le président Biden ait conservé des documents sensibles liés à des pays spécifiques impliquant les relations commerciales étrangères de sa famille”, ont écrit dans la lettre le président du pouvoir judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, le président de la surveillance, James Comer, et le président des voies et moyens, Jason Smith.

Les deux conseillers spéciaux nommés sous la présidence Trump, Robert Mueller et John Durham, ont tous deux témoigné devant le Congrès après avoir soumis leurs rapports au ministère de la Justice.

Après avoir exprimé une certaine réticence, Mueller a accepté de témoigner devant les commissions judiciaires et du renseignement de la Chambre des représentants en juillet 2019 au sujet de son enquête, livrant réponses hésitantes et guinchées cela s’en tenait principalement à son rapport.

Les négociations pour la comparution de Mueller se sont étalées sur des semaines, aboutissant finalement à un accord selon lequel Mueller a comparu après avoir été assigné à comparaître.

En juin dernier, Durham a témoigné devant le comité judiciaire de la Chambre au sujet de son enquête et de son rapport sur l’enquête du FBI sur Trump et la Russie, et il a parlé à huis clos devant le comité du renseignement de la Chambre.

Le rapport du conseiller spécial de Hur a révélé que Biden avait délibérément conservé des informations classifiées, y compris des documents très secrets, et savait qu’il était en possession de certains documents dès 2017. Il a également partagé certaines de ces informations avec le nègre de ses mémoires de 2017.

Le procureur spécial a décidé de ne pas inculper le président dans cette affaire – principalement parce qu’il a estimé que rien ne prouvait une intention délibérée de Biden de conserver illégalement des informations classifiées et que le président avait coopéré à l’enquête.

Pourtant, dans un raisonnement politiquement préjudiciable, Hur a écrit que l’une des raisons pour lesquelles Biden n’allait pas être poursuivi était parce qu’il se présenterait devant un jury comme un homme âgé « avec une mauvaise mémoire ». Les avocats de Biden se sont opposés à cette description, la qualifiant d’« excès d’enquête » et accusant Hur de bafouer les règles et normes du ministère de la Justice.

Le rapport deviendra certainement un enjeu lors de la campagne de 2024 – où l’opposant probable de Biden, Donald Trump, fait face à des accusations criminelles pour sa manipulation de documents classifiés, même si Hur a clairement indiqué à quel point les deux cas étaient différents.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.