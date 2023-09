Le GOP de la Chambre éclate alors que McCarthy ne parvient pas à faire avancer le projet de loi du Pentagone

Tout au long de la conférence, les Républicains de la Chambre ont éclaté de fureur.

«C’est douloureux. Cela me donne mal à la tête. Il s’agit d’une série de faux pas très difficiles de la part de notre conférence », a déclaré le représentant. Steve Womack (R-Ark.) a déclaré à POLITICO. « Si tu ne peux pas faire [the defense bill]Que pouvez-vous faire? »

En descendant les marches du Capitole après l’échec du vote, le représentant du champ de bataille. Anthony D’Esposito (R.Y.) s’est également exprimé sur les partisans de la ligne dure.

« À ce stade, il semble que certains se livrent à une guerre politique, et je pense que nous devons faire avancer notre pays », a-t-il déclaré. « Nous sommes assez frustrés. »

Ce revers jette une fois de plus le prochain calendrier de la Chambre dans les limbes, les projets de McCarthy pour une session du week-end étant très susceptibles de s’évaporer.

« Si nous avons des votes pour le reste de cette semaine, je serai surpris », a déclaré le représentant. Steve Womack (R-Ark.) a dit.

Les dirigeants espéraient pouvoir adopter le projet de loi sur la défense d’ici vendredi. Après cela, soit ils adopteraient un projet de loi de financement à court terme – qui n’a pas les voix nécessaires pour être adopté par la Chambre – soit passer à un autre projet de loi de financement sur une année complète avec plus de soutien.

Mais désormais, McCarthy et son équipe semblent enchaînés, incapables de faire avancer quoi que ce soit. Les dirigeants du Parti républicain pourraient commencer à présenter des projets de loi de dépenses individuels la semaine prochaine tout en essayant d’ajouter des réductions supplémentaires, dans le cadre d’un effort plus large visant à ébranler l’opposition à leur programme de dépenses à court terme.

représentant Tim Burchett (R-Tenn.) a déclaré aux journalistes que les Républicains de la Chambre « sont très dysfonctionnels en ce moment ».

« Évidemment, ils ne savent pas compter. Ils essaient de trouver une solution », a ajouté Burchett à propos du leadership, affirmant que certains membres voulaient toujours des concessions et que « ces concessions feraient mieux d’être gravées dans le marbre ».

Mais les Républicains, quittant la parole après le revers, ont reconnu qu’ils n’avaient aucune idée de la suite. Et il ne reste que 10 jours avant la fermeture.

Un jour plus tôt, les républicains avaient quitté une conférence à huis clos, confiants d’avoir les voix nécessaires pour faire avancer le projet de loi sur la défense après les représentants. Ralph Normand (S.R.C.) et Ken Buck (R-Colo.) a déclaré aux dirigeants qu’ils inverseraient leurs votes sur l’avancement du projet de loi sur la défense, lui permettant ainsi de passer à un vote d’adoption complète après avoir contribué à le bloquer plus tôt cette semaine.

Mais les républicains se sont retrouvés en difficulté lorsque les représentants. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) et Éli Grue (R-Arizona), qui avaient tous deux voté pour la règle plus tôt cette semaine, se sont retournés jeudi et s’y sont opposés. Les démocrates, quant à eux, ont travaillé avec acharnement pour limiter leurs propres absences et maximiser la petite marge du Parti républicain : ils se sont précipités pour retrouver leurs membres disparus pendant le vote, faisant entrer deux législateurs en retard.

Cet effort se poursuit : les dirigeants démocrates font de gros efforts pour ramener des membres supplémentaires, y compris le représentant Rep. Marcy Kaptur (D-Ohio), qui a annoncé mardi soir avoir été testée positive au Covid, selon deux personnes proches des discussions.

représentant Argile Higgins (R-La.) n’a pas directement mentionné Greene ou Crane par leur nom, mais a critiqué les membres qui « prenaient des positions incohérentes sur leurs propres principes ».

Higgins, à la question de savoir quel était le programme des prochains jours, a plaisanté : « Si vous découvrez quel est mon programme, pourriez-vous m’en informer ? Parce que j’aimerais savoir.