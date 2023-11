Le GOP de la Chambre des représentants écourte la lune de miel du président Johnson

Les Républicains de la Chambre sont aux prises avec les mêmes batailles sur le financement gouvernemental qui ont conduit au renversement chaotique de l’ancien président Kevin McCarthy (Républicain de Californie), coupant apparemment court à la lune de miel du nouveau président Mike Johnson (Républicain de Los Angeles).

Les dirigeants du GOP ont retiré cette semaine deux projets de loi de dépenses au milieu de différends sur les dépenses et d’autres points politiques controversés. Avec une date limite de financement du gouvernement dans moins d’une semaine, la conférence semble désespérément divisée sur la manière d’éviter une fermeture.

Le représentant Thomas Massie (R-Ky.), peu après que les dirigeants du GOP ont retiré jeudi un projet de loi de financement, a déclaré qu’il pensait que Johnson bénéficierait d’une lune de miel de 30 jours.

“Avec ce qui se passe aujourd’hui, je pense que cela indique que la lune de miel pourrait être plus courte que nous le pensions”, a-t-il ensuite ajouté.

Depuis des mois, les membres de l’aile droite du parti ont contrecarré les efforts de leurs dirigeants visant à faire adopter des plans de financement partisans. L’adoption de ces projets de loi, ont soutenu leurs dirigeants, augmenterait leur influence auprès des démocrates du Sénat.

Aujourd’hui, les centristes du Parti républicain de la Chambre des représentants, qui avaient depuis longtemps acquiescé aux exigences de l’aile droite sous McCarthy, indiquent qu’ils ne sont plus disposés à le faire sous Johnson.

“Nous, les gars de la ligne principale ou de première ligne… dans les districts de Biden, nous n’allons plus nous faire marcher dessus”, a déclaré le représentant Don Bacon (R-Neb.) Avant que la Chambre ne quitte la ville jeudi.

« Il doit y avoir un compromis », a-t-il déclaré aux journalistes, disant adieu à l’idée selon laquelle « tout doit être aligné sur le Freedom Caucus – cela ne fonctionne pas ».

Le problème le plus immédiat pour Johnson est d’adopter un projet de loi provisoire pour éviter une fermeture du gouvernement avant la date limite du 17 novembre.

Johnson a deux options principales pour une mesure provisoire, connue sous le nom de résolution continue (CR), qui permettrait au gouvernement de continuer à fonctionner : une approche « en échelle » qui financerait une partie du gouvernement jusqu’à une date et le reste jusqu’à une autre, ou une approche plus Une RC « propre » qui inclut des priorités politiques conservatrices.

Mais les Républicains sont divisés sur ces options. Les appropriateurs chevronnés ont rechigné à l’idée d’une approche de RC échelonnée, tandis que les partisans de la ligne dure l’ont louée et rejeté l’idée d’une RC « propre ».

Le défi de Johnson, comme celui de McCarthy, est de savoir comment apaiser ses membres tout en faisant passer un palliatif qui puisse passer par le Sénat contrôlé par les démocrates d’ici vendredi en fin de journée.

Bacon a déclaré que lui et d’autres modérés travaillaient sur un libellé pour un palliatif alternatif qui pourrait obtenir le soutien des démocrates. Il associerait la législation créant une commission chargée de traiter la dette nationale à une extension du financement propre.

Johnson a été pressé des deux côtés de sa conférence.

Les conservateurs exigent des réductions de dépenses et d’autres dispositions auxquelles les modérés rechignent.

Le projet de loi retiré jeudi aurait financé le Département du Trésor et l’Administration des services généraux – qui gère les bâtiments gouvernementaux. Il comprenait un élément politique qui aurait annulé une loi de Washington, DC, visant à prévenir la discrimination des employeurs sur la base des décisions en matière de soins de santé reproductive.

Les modérés se sont opposés au projet de loi à cause de ce libellé, en particulier après que les pertes du GOP aux élections de mardi aient été largement imputées à la gestion de l’avortement par les Républicains.

Certains conservateurs, quant à eux, se sont opposés au projet de loi parce qu’il ne contenait pas de texte interdisant le financement d’un nouveau siège du FBI.

Le représentant John Duarte (Républicain de Californie) a déclaré qu’il s’attend à ce que le libellé sur l’avortement dans le projet de loi « soit retiré » et que les membres puissent « voter là-dessus dans le cadre d’un processus d’amendement la semaine prochaine ».

“Et puis, si cela est intégré au projet de loi, nous aurons au moins eu la possibilité de voter contre cet amendement”, a-t-il déclaré. “De toute façon, il y a de fortes chances que la plupart de ces choses ne parviennent pas à passer la conférence.”

Plus tôt dans la semaine, un groupe de modérés a contesté un autre projet de loi de financement concernant le ministère des Transports qui prévoyait de fortes réductions du financement d’Amtrak.

“Ils ne peuvent pas simplement travailler avec ces 20 gars de l’autre côté”, a déclaré Bacon. Il a également exprimé son optimisme quant aux changements potentiels qui pourraient être apportés pour aider à remettre le projet de loi « dans une meilleure position la semaine prochaine ».

Mais tout changement qui pourrait conduire à une augmentation du financement ne manquera pas d’énerver certains conservateurs purs et durs, alors que l’aile droite poursuit sa croisade pour réduire considérablement les niveaux de financement globaux.

Après le vote sur le projet de loi plus tôt cette semaine, le représentant Bob Good (R-Va.) a déclaré à The Hill qu’il ne soutenait pas non plus le projet de loi dans sa « forme actuelle », affirmant qu’il « devait encore réduire les dépenses ». même s’il propose de retirer et de réaffecter des milliards de dollars de financement de l’IRS approuvés par les démocrates lors du dernier Congrès.

Ces allers-retours soulignent le lourd travail que Johnson devra relever pour satisfaire les différentes factions du parti, même après avoir traité de la dernière date limite de financement du gouvernement.

Certains républicains de la Chambre des représentants ont donné un souffle positif à leurs luttes, même s’ils n’ont pas encore adopté cinq de leurs 12 projets de loi de financement annuels.

« Nous avons adopté 90 pour cent du budget fédéral ; le Sénat a adopté 17 pour cent. Je soupçonne qu’ils voudront peut-être rattraper leur retard, et nous aurons besoin de plus de temps pour terminer le travail », a soutenu le représentant Marc Molinaro (RN.Y.) aux journalistes cette semaine.

Mais depuis l’abandon des limites de dépenses dans le compromis sur les plafonds budgétaires négocié par l’administration Biden et McCarthy plus tôt cette année, la Chambre dirigée par le Parti républicain n’a toujours pas trouvé d’accord sur les niveaux globaux de financement, sans parler d’un accord bicaméral.

Les conservateurs de la ligne dure ont fait pression pour des coupes plus drastiques dans les projets de loi en suspens, qui contiennent également des dispositions épineuses dans des domaines politiques qui ont joué un rôle dans la résistance interne du Parti républicain qui a conduit les dirigeants à annuler les votes prévus sur les projets de loi de financement cette semaine.

Entre la Chambre et le Sénat, il n’y a qu’un seul projet de loi que les deux chambres ont adopté et sur lequel certains font pression pour que les deux parties entament une conférence : le projet de loi sur la construction militaire et le financement des Anciens Combattants pour l’exercice 2024. Mais ce chiffre pourrait changer dans les semaines à venir à mesure que certains La Chambre haute, qui a adopté ses trois premiers projets de loi de financement annuels au début du mois, envisage un paquet plus important pour ses neuf projets de loi restants.

Le sénateur John Boozman (Ark.), le plus haut républicain du sous-comité qui supervise le financement du VA à la chambre haute, a déclaré jeudi à The Hill que certaines conversations sur le financement avaient eu lieu « de manière informelle » entre les deux chambres. Mais il a également reconnu les limites de l’absence d’un accord bicaméral.

À un moment donné, a-t-il déclaré, « vous devez établir un chiffre d’affaires, et ensuite vous ne pouvez pas aller plus loin tant que vous ne savez pas combien d’argent vous allez dépenser ».

Même si les Républicains étaient désireux de se regrouper autour de Johnson et de mettre fin à la saga de trois semaines du Président qui a paralysé la Chambre en octobre, ils ont fait peu de progrès dans la résolution de leurs tensions sous-jacentes.

Lorsqu’on lui a demandé si la lune de miel de Johnson était terminée, le représentant Troy Nehls (R-Texas) a répondu : “Peut-être que c’est le cas pour certains membres.”

«Mike a un travail difficile. Je dois prier pour lui ce week-end. Mec, ce type se demande probablement qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que j’ai fait?” dit Nehls. “Je ne pense pas que le Seigneur Jésus lui-même pourrait gérer ce groupe.”

Mychael Schnell et Mike Lillis ont contribué.