Le GOP de Géorgie avance rapidement avec une nouvelle loi sur la suppression des électeurs pour reprendre les élections d’Atlanta

À la fin du mois dernier, 27 membres républicains du Sénat de l’État de Géorgie ont envoyé une lettre inquiétante au conseil des élections de l’État, vantant une affirmation trompeuse sur les élections de 2020 popularisée par l’animateur de Fox News, Tucker Carlson. Quelques jours plus tard, plusieurs membres républicains de la State House ont envoyé une lettre similaire demandant une « évaluation des performances » des responsables électoraux du bastion démocrate d’Atlanta.

Dans un GOP post-Trump, il peut sembler banal que les élus débitent un mensonge ou une demi-vérité diffusé par les médias conservateurs. Mais ces lettres ont déclenché une chaîne d’événements qui pourraient se terminer par une privation massive du droit de vote des électeurs dans le bastion démocrate d’Atlanta pour les élections de 2022 à l’échelle de l’État et de mi-mandat.

En mars, les républicains de Géorgie ont adopté le SB 202, une nouvelle loi électorale radicale qui érige des obstacles entre les électeurs géorgiens et leur droit de voter. Alors que certains sont relativement mineurs ou même populaires, les dispositions les plus inquiétantes de cette nouvelle loi permettent au comité électoral de l’État, dominé par les républicains, de prendre le contrôle des comités électoraux des comtés. Ces conseils peuvent disqualifier des électeurs, déplacer des bureaux de vote et même refuser de certifier un décompte électoral.

Les lettres des législateurs républicains sont la première étape du processus juridique que les républicains peuvent utiliser pour prendre en charge les élections dans le comté de Fulton, le comté le plus peuplé de l’État, qui englobe la majeure partie d’Atlanta. En 2020, près de 73 % des électeurs du comté de Fulton ont voté pour le président Joe Biden. Biden a remporté le comté par près d’un quart de million de voix, suffisamment pour le placer devant l’ancien président Donald Trump dans un État décidé par 11 779 voix au total.

Les deux lettres demandent au conseil électoral de l’État de commencer une « évaluation des performances » des responsables locaux qui supervisent les élections dans le comté de Fulton. Les sénateurs affirment qu’un tel examen est justifié car « près de 200 bulletins de vote ont été scannés deux fois l’automne dernier » lors du décompte initial des voix à Fulton – une affirmation qui avait déjà été présentée dans l’émission de Tucker Carlson.

La réalité est beaucoup plus nuancée, et elle suggère que les systèmes existants de l’État fonctionnaient exactement comme ils étaient censés fonctionner. Bien que près de 200 bulletins de vote aient été comptés deux fois lors du premier dépouillement des bulletins de vote du comté de Fulton, la Géorgie a procédé à la fois à un recomptage à la machine et à un recomptage manuel de tous ses bulletins de vote, étant donné la proximité du résultat à l’échelle de l’État. Et rien ne prouve que des bulletins de vote aient été comptés deux fois dans le décompte final qui montrait Biden devant Trump.

Il semble probable qu’un préposé au scrutin dans le comté de Fulton a fait une erreur d’écriture mineure, et cette erreur a été corrigée dans les recomptages ultérieurs.

Néanmoins, il est probablement inévitable que le conseil électoral de l’État contrôlé par le GOP ouvre une enquête sur le comté de Fulton. Et une fois cette enquête terminée, le conseil d’État peut l’utiliser comme prétexte pour supprimer le conseil des élections locales du comté de Fulton et le remplacer par un surintendant temporaire qui peut saper le vote dans ce comté.

La loi de Géorgie prévoit, par exemple, que tout électeur du comté de Fulton « peut contester le droit de tout autre électeur du comté ou de la municipalité, dont le nom figure sur la liste électorale, de voter lors d’une élection ». Si les républicains nomment un surintendant temporaire à Fulton, ce responsable du GOP se prononcera sur ces défis. Cela signifie que les républicains pourraient potentiellement inonder la zone de défis de vote frivoles – qui pourraient être soutenus par un surintendant partisan.

En d’autres termes, le résultat des élections de 2022 dans tout l’État de Géorgie peut ne pas être déterminé par les électeurs de l’État. Cela pourrait dépendre d’une fausse enquête sur l’administration électorale du comté de Fulton – et de la décision ultérieure d’un conseil partisan de confier à un responsable partisan le dépouillement de la plupart des votes à Atlanta.

Comment la nouvelle loi géorgienne permet aux républicains de prendre le contrôle des conseils électoraux locaux

Si vous n’étiez pas au courant des efforts infructueux de Trump pour renverser les élections de 2020, ou si vous ne saviez pas que le SB 202 fait partie d’une vague de projets de loi électoraux présentés par les loyalistes de Trump, alors le processus de prise de contrôle par l’État des commissions électorales locales peut sembler raisonnable.

Les dispositions pertinentes du SB 202 semblent être extérieurement neutres – elles ne sont pas écrites pour profiter explicitement aux républicains plutôt qu’aux démocrates. Entre autres choses, le SB 202 supprime le secrétaire d’État élu de Géorgie en tant que président du Conseil des élections de l’État composé de cinq personnes et le remplace par «un président élu par l’Assemblée générale». Il permet également à certains législateurs d’État d’exiger que le conseil d’administration procède à « une évaluation indépendante des performances » des principaux responsables électoraux d’un comté.

Après avoir procédé à un tel examen, le conseil d’État peut nommer un surintendant temporaire pour superviser l’administration électorale d’un comté si trois membres du conseil déterminent que les principaux responsables électoraux du comté ont récemment «commis au moins trois violations» des lois et règlements électoraux de l’État, ou si ces membres du conseil déterminent que les responsables locaux « ont fait preuve d’inaction, de malversation ou de négligence grave dans l’administration des élections ».

Pourtant, alors que ces dispositions pourraient être raisonnables et non partisanes si elles étaient administrées par des fonctionnaires raisonnables et non partisans, elles renforcent le pouvoir républicain de deux manières. Premièrement, le SB 202 augmente l’emprise du Parti républicain sur le Conseil des élections de l’État en portant à trois le nombre total de membres du Conseil nommés par la législature.

Avant le SB 202, le conseil d’État était présidé par le secrétaire d’État Brad Raffensperger, un républicain qui a refusé la suggestion de Trump selon laquelle Raffensperger « trouve 11 780 voix » et les attribue à Trump – donnant ainsi au président vaincu une victoire illégitime sur Biden. Le SB 202 permet à la législature de l’État sous contrôle républicain de nommer un président plus souple (le siège est actuellement vacant).

Les législateurs du GOP ont déjà nommé deux des autres membres du conseil d’administration : l’un de ces sièges est nommé par le Sénat de l’État et l’autre par la Chambre de l’État, tous deux à majorité républicaine. (Théoriquement, le contrôle d’une ou des deux chambres pourrait revenir au Parti démocrate à l’avenir, leur donnant plus de pouvoir sur le conseil des élections, mais cela ne rassure pas quiconque s’inquiète de l’administration des élections de 2022 – et les républicains peuvent utiliser leurs majorités actuelles pour passer des mandats d’arrêt qui pourraient les enfermer au pouvoir.)

Et les républicains ont en fait encore plus de contrôle sur le conseil d’administration : les deux sièges restants sont occupés par les partis démocrate et républicain de l’État, ce qui signifie que les républicains contrôlent actuellement quatre des cinq places.

Cela nous amène à la deuxième façon dont le SB 202 renforce le contrôle républicain des élections de 2022 : une majorité qualifiée au sein du conseil d’administration permet au GOP de prendre en charge l’administration des élections locales, même si un membre républicain du conseil des élections de l’État est en désaccord. En effet, seuls trois des cinq membres du conseil doivent soutenir une prise de contrôle par l’État d’un conseil électoral local pour que cette prise de contrôle se produise.

Alors que se passe-t-il ensuite?

En vertu du SB 202, les républicains doivent encore franchir plusieurs étapes procédurales avant de pouvoir revendiquer le contrôle de l’administration électorale du comté de Fulton. Le processus à partir de maintenant ressemble à ceci :

Après que les législateurs ont officiellement demandé un examen, le conseil d’État « nomme un comité d’évaluation des performances indépendant dans les 30 jours ». Ce comité d’examen comprendra trois membres – un responsable électoral de l’État et deux responsables locaux de l’extérieur du comté de Fulton – et produira un rapport écrit. Une fois l’examen des performances terminé, le conseil électoral de l’État peut demander un « allégement extraordinaire », ce qui peut inclure la suppression du conseil électoral du comté. Avant de voter sur la suppression ou non du conseil local du comté de Fulton, le conseil d’État doit tenir au moins une « audience préliminaire » dans les 30 à 90 jours à compter du moment où il décide officiellement d’envisager la suppression du conseil local. Après cette audience préliminaire, le conseil d’État peut voter pour suspendre le conseil local – il faut trois membres du conseil d’État pour le faire. Si cela se produit, le conseil d’État peut également nommer un surintendant temporaire qui prendra en charge l’administration des élections à Fulton. En théorie, les fonctionnaires du comté évincés peuvent présenter une requête au même conseil d’État qui vient de les révoquer pour être réintégrés. Le chemin le plus probable pour que Fulton réaffirme le contrôle de ses élections, cependant, est que neuf mois plus tard, le comté retrouve le pouvoir de destituer le surintendant temporaire et de nommer ses propres administrateurs électoraux.

Parce que Fulton est susceptible de révoquer un surintendant nommé par le GOP dès que possible, les républicains doivent chronométrer soigneusement tout ce processus si leur intention est de fausser les élections de 2022 en leur faveur. Pour obtenir un avantage maximal, les républicains doivent s’assurer que les neuf mois de mandat du surintendant temporaire chevauchent les élections de 2022 et la période post-électorale au cours de laquelle cette élection est certifiée.

Une fois que les républicains prennent le contrôle du conseil électoral du comté de Fulton, ils acquièrent de nouveaux pouvoirs étendus pour priver les électeurs du droit de vote

Au cours de ces neuf mois, le surintendant temporaire acquiert tous les pouvoirs qui seraient normalement détenus par les administrateurs électoraux locaux – dont au moins trois pourraient potentiellement être exercés pour priver les électeurs du droit de vote.

Premièrement, les commissions électorales de comté ont normalement le pouvoir de statuer sur les allégations selon lesquelles un électeur particulier n’est pas légalement autorisé à voter, ce pouvoir serait donc transféré à un surintendant nommé par le GOP. Si un conseil de comté (ou un surintendant temporaire) détermine qu’un électeur particulier n’est « pas qualifié pour rester sur la liste des électeurs », l’électeur sera privé du droit de vote et retiré de la liste des électeurs inscrits.

De plus, étant donné que la loi de l’État permet à tout électeur du comté de Fulton de contester le droit de tout autre électeur du comté de Fulton de voter, le surintendant temporaire pourrait potentiellement être inondé de demandes visant à priver des électeurs du droit de vote.

La loi de l’État permet à un électeur privé de son droit de vote de cette manière de faire appel à un tribunal de l’État, mais c’est un processus onéreux que de nombreux électeurs auront du mal à naviguer. Imaginez, par exemple, qu’un surintendant républicain déclare inéligibles des milliers d’électeurs du comté de Fulton. Ces électeurs auraient besoin de trouver des avocats, de faire appel et d’espérer que le système judiciaire dominé par le GOP de l’État ne soutiendra pas les actions du surintendant.

Pendant ce temps, les électeurs d’autres comtés moins démocrates seraient libres de voter normalement.

Un surintendant temporaire a également le pouvoir de déplacer les bureaux de vote, et ils ont une certaine autorité pour diviser, remodeler ou combiner les bureaux de vote existants. Dans le pire des cas, un surintendant républicain pourrait tenter de fermer la plupart des bureaux de vote à Atlanta, obligeant les électeurs à faire de longues files d’attente pour voter. À tout le moins, un tel surintendant pourrait se déplacer dans les bureaux de vote de nombreux électeurs, déroutant les électeurs habitués à voter dans un endroit particulier.

Enfin, les conseils électoraux de comté (ou un surintendant nommé pour remplacer ce conseil) doivent certifier les résultats d’une élection une fois que tous les votes dans ce comté sont comptés. On ne sait pas du tout ce qui se passe si les administrateurs électoraux locaux refusent de certifier une élection parce qu’ils n’aiment pas le résultat. Mais les organes à l’échelle de l’État qui pourraient vraisemblablement résoudre un tel différend – y compris le Conseil électoral de l’État, la législature de l’État et la Cour suprême de l’État – sont actuellement contrôlés par les républicains.

Ainsi, s’il reste à voir ce que le GOP de l’État fera de son autorité s’il prend en charge les élections dans le comté de Fulton, le Parti républicain pourrait potentiellement obtenir le pouvoir de truquer les élections de 2022.