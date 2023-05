Le GOP de Caroline du Nord fait le premier pas pour annuler le veto de la limite d’avortement de 12 semaines

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le Sénat contrôlé par les républicains de Caroline du Nord a voté mardi pour annuler le veto du gouverneur démocrate sur un projet de loi interdisant la plupart des avortements après 12 semaines de grossesse dans la première des deux étapes nécessaires pour promulguer la politique contre l’opposition du gouverneur Roy Cooper.

Le vote a eu lieu alors que les droits à l’avortement aux États-Unis faisaient face à un autre changement tectonique, les législateurs débattant des lois visant à limiter fortement l’avortement en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, deux des rares États du Sud restants avec un accès relativement facile.

Le Nebraska s’est joint aux deux États pour débattre mardi des restrictions à l’avortement qui sont possibles parce que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’année dernière la décision historique de 1973 Roe v. Wade, qui a établi un droit national à l’avortement.

En vertu d’un autre projet de loi soumis au vote mardi à la South Carolina House, l’accès à l’avortement serait presque entièrement interdit après environ six semaines de grossesse – avant que les femmes ne sachent souvent qu’elles sont enceintes. Le Sénat de l’État de Caroline du Sud a précédemment rejeté une proposition visant à presque interdire les avortements.

L’avortement est interdit ou sévèrement limité dans une grande partie du Sud et est maintenant interdit pendant toute la grossesse en Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas et Virginie-Occidentale. En Géorgie, ce n’est autorisé que pendant les six premières semaines.

Les Carolines, la Floride et la Virginie sont désormais les principales destinations de la région pour ceux qui recherchent des avortements légaux. La Floride a une interdiction qui entre en vigueur après 15 semaines de grossesse. En vertu d’une loi récente, ce délai serait réduit à six semaines dans l’attente d’une décision de justice. Plus à l’ouest, les femmes se rendent souvent dans l’Illinois, le Kansas, le Nouveau-Mexique ou le Colorado.

À l’échelle nationale, l’interdiction de l’avortement pendant la grossesse est en vigueur dans 14 États.

Si les interdictions de la Caroline du Nord et du Sud devenaient loi, combinées à la récente interdiction de la Floride, « ce serait tout simplement dévastateur pour l’accès à l’avortement dans le Sud », a déclaré mardi Jamie Lockhart, directeur exécutif de Planned Parenthood Advocates of Virginia.

En Caroline du Nord, les républicains de la Chambre tenteront plus tard mardi d’annuler le veto de Cooper dans un test d’unité conséquent pour leur supermajorité récemment atteinte. À la Chambre et au Sénat, les républicains détiennent la majorité exacte des trois cinquièmes nécessaire pour obtenir une dérogation si tous les membres sont présents et votent ensemble.

Alors que le président de la Chambre, Tim Moore, a assuré à plusieurs reprises qu’il avait les voix, un républicain clé a refusé de déclarer publiquement sa position sur le projet de loi.

Cooper a opposé son veto à la mesure le week-end dernier lors d’une cérémonie publique non conventionnelle après avoir passé la semaine dernière à voyager dans l’État pour convaincre au moins un républicain de maintenir son veto attendu. Les républicains ont présenté la mesure comme un changement intermédiaire de la loi de l’État, qui interdit actuellement presque tous les avortements après 20 semaines de grossesse, sans exception pour le viol ou l’inceste.

Lors du débat au Sénat de Caroline du Nord, les républicains ont exhorté leurs collègues à annuler le veto de Cooper, affirmant que le gouverneur démocrate avait été malhonnête en public quant à l’étendue des restrictions proposées.

Ils ont déclaré que Cooper avait également ignoré 160 millions de dollars dans le cadre de la mesure qui augmenterait le financement pour augmenter les services de contraception, réduire la mortalité infantile et maternelle et offrir un congé de maternité payé aux employés de l’État et aux enseignants.

« Les Carolines du Nord qui regardent ce débat, vous êtes témoins d’objections exagérées et extrémistes de la part de certains démocrates », a déclaré la sénatrice républicaine Vickie Sawyer du comté d’Iredell. « Leur colère est que ce projet de loi est courant et une approche de bon sens sur un sujet très difficile. »

Les démocrates se sont concentrés sur les détails des règles sur l’avortement, qui, selon eux, placeraient des barrières entre les femmes et leurs médecins, laissant celles qui sont enceintes en danger.

Et la limite de 12 semaines signifie que les jeunes femmes n’auront potentiellement que quelques semaines pour décider si un avortement est la bonne décision, ce qui les amènera à poursuivre des grossesses non désirées, a déclaré la sénatrice démocrate Natasha Marcus du comté de Mecklenburg.

« Ce projet de loi est une gifle. C’est une muselière sur nos bouches et c’est une camisole de force sur nos corps », a déclaré Marcus. Après le vote du Sénat, des cris forts de « Honte ! » pouvait être entendu à l’extérieur des portes de la chambre.

Les manifestants anti-avortement qui sont arrivés quelques heures avant le vote ont rempli la galerie du Sénat de Caroline du Nord, avec environ 150 partisans de l’interdiction proposée tenant des pancartes identiques «Vote Pro-Life».

« Tant de républicains viennent de tomber sous la pression de tous les groupes qui sont juste remplis de haine et poussent des choses qui vont à l’encontre de Dieu », a déclaré Sharon Dooley, 63 ans, de Garner, en Caroline du Nord.

En Caroline du Sud, l’impasse remonte à une session extraordinaire de l’automne dernier lorsque les législateurs de la Chambre exigeant une interdiction quasi totale ne se sont pas réunis pour négocier avec leurs homologues du Sénat réclamant une interdiction d’environ six semaines.

L’impasse a persisté même après que la Cour suprême de l’État a annulé en janvier une loi précédente interdisant les avortements une fois qu’une activité cardiaque est détectée.

Cette décision a laissé l’avortement légal jusqu’à 22 semaines de grossesse. Une forte augmentation des avortements depuis lors a irrité les républicains.

La Chambre pèse maintenant un projet de loi du Sénat similaire à celui qu’ils ont rejeté l’année dernière. La mesure interdirait l’avortement lorsqu’une échographie détecte une activité cardiaque, vers six semaines.

Une fin de soirée est attendue même après que les républicains ont invoqué des règles pour limiter le débat. Le président de la Chambre, Murrell Smith, a déclaré que la chambre ne s’ajournerait pas tant que la mesure n’aurait pas été approuvée. Les démocrates ont commencé à ralentir le processus mardi en parlant pendant les trois minutes allouées sur chacun de leurs centaines d’amendements et en forçant d’autres votes de procédure.

« Nous allons faire mal s’ils nous imposent cela », a déclaré la représentante démocrate Beth Bernstein lors d’une conférence de presse mardi, flanquée de dizaines de partisans avec des pancartes indiquant « BANS OFF OUR BODIES ».

Les législateurs du Nebraska devaient débattre d’une proposition qui interdirait l’avortement à 12 semaines de grossesse. La proposition intervient après que les législateurs ont rejeté le mois dernier un projet de loi qui aurait interdit l’avortement après la détection d’une activité cardiaque.

Cette dernière proposition est ajoutée à un projet de loi qui interdirait les soins affirmant le genre pour les mineurs transgenres. Les opposants ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire de l’obstruction pendant les deux heures de débat prévues mardi soir. Les conservateurs de la législature unique à chambre unique et officiellement non partisane du Nebraska auront besoin de 33 voix sur 49 pour que ces propositions progressent.

Une contestation distincte de l’accès à l’avortement sera envisagée mercredi, lorsqu’une cour d’appel fédérale entendra les arguments sur la question de savoir si l’approbation par la Food and Drug Administration de la mifépristone, un médicament abortif largement utilisé, devrait être annulée. Un panel de trois juges de la 5e Cour d’appel du circuit américain examinera une décision rendue le mois dernier par un juge fédéral du Texas qui a ordonné une suspension de l’approbation de la mifépristone, une décision qui a annulé deux décennies d’approbation scientifique du médicament. Cette décision a été suspendue pendant que l’appel est pendant.

Les trois juges qui entendront l’affaire ont chacun une histoire de soutien aux restrictions à l’avortement. Une décision n’est pas attendue dans l’immédiat.

Lavoie a rapporté de Richmond, en Virginie. Les rédacteurs de l’Associated Press James Pollard et Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud, Geoff Mulvihill à Cherry Hill, New Jersey et Sarah Rankin à Richmond ont contribué à ce rapport. Schoenbaum et Pollard sont membres du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.