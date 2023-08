Le GOP de Caroline du Nord cherche à annuler le veto du gouverneur sur le projet de loi interdisant les soins affirmant le genre pour les jeunes

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les droits des transgenres occupent à nouveau le devant de la scène en Caroline du Nord mercredi alors que les supermajorités du GOP à l’Assemblée générale tentent de passer outre les vetos du gouverneur à la législation interdisant les soins de santé affirmant le genre pour les mineurs et limitant la participation des transgenres aux sports scolaires.

La State House tiendra le premier des deux votes mercredi après-midi dans le but de promulguer les projets de loi contre l’opposition du gouverneur démocrate Roy Cooper. Si les républicains de la Chambre rassemblent rapidement les voix nécessaires, le Sénat pourrait viser à achever la dérogation avec un vote final décisif mercredi soir, a déclaré le bureau du leader du Sénat.

Le GOP détient des majorités anti-veto dans les deux chambres pour la première fois depuis 2018, offrant aux républicains une voie claire pour envisager certaines restrictions LGBTQ + qui n’avaient pas encore gagné du terrain en Caroline du Nord. Les votes initiaux indiquent que les veto de Cooper sur les deux projets de loi seront probablement annulés.

Si les républicains qui contrôlent l’Assemblée générale réussissent, la Caroline du Nord deviendrait le 22e État à promulguer une législation restreignant ou interdisant les soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs trans – bien que bon nombre de ces lois fassent l’objet de contestations judiciaires.

Le projet de loi de la Caroline du Nord interdirait aux professionnels de la santé de fournir une hormonothérapie, des médicaments bloquant la puberté et des procédures chirurgicales de transition sexuelle à toute personne de moins de 18 ans, avec des exceptions médicales limitées. Si le projet de loi est annulé, la législation entrerait en vigueur immédiatement, bien que les mineurs qui avaient commencé un traitement avant le 1er août puissent continuer à recevoir ces soins si leurs médecins le jugent médicalement nécessaire et que leurs parents y consentent.

Les soins affirmant le genre sont considérés comme sûrs et médicalement nécessaires par les principales associations professionnelles de santé, notamment l’American Academy of Pediatrics, l’American Medical Association et l’Endocrine Society. Alors que les mineurs trans reçoivent très rarement des interventions chirurgicales, on leur prescrit couramment des médicaments pour retarder la puberté et ils commencent parfois à prendre des hormones avant d’atteindre l’âge adulte.

Un autre projet de loi prévu pour son premier vote de dérogation mercredi à la Chambre interdirait aux filles transgenres de jouer dans les équipes sportives féminines des collèges, lycées et collèges.

Les partisans du projet de loi soutiennent qu’une législation est nécessaire pour protéger la sécurité et le bien-être des jeunes athlètes féminines et pour préserver les opportunités de bourses d’études pour elles. Mais les opposants disent que c’est de la discrimination déguisée en mesure de sécurité et qu’il s’en prendrait injustement à un petit nombre d’étudiants.

Les défenseurs locaux des droits LGBTQ + se préparent déjà à ce que les deux projets de loi deviennent loi et se sont engagés à contester l’interdiction des soins affirmant le genre devant les tribunaux.

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

