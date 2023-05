Le GOP de Caroline du Nord annule le veto de la limite d’avortement de 12 semaines, lui permettant de devenir loi

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Une législation interdisant la plupart des avortements après 12 semaines de grossesse deviendra loi en Caroline du Nord après que l’Assemblée générale contrôlée par les républicains de l’État a annulé avec succès le veto du gouverneur démocrate mardi soir.

La Chambre a terminé la deuxième et dernière partie du vote de dérogation après qu’une majorité similaire des trois cinquièmes – la fraction nécessaire – a voté pour la dérogation plus tôt mardi au Sénat. Les résultats de la ligne du parti représentent une victoire majeure pour les dirigeants législatifs républicains qui avaient besoin de tous les membres du GOP à bord pour promulguer la loi contre l’opposition du gouverneur Roy Cooper.

Cooper a opposé son veto à la mesure au cours du week-end après avoir passé la semaine dernière à voyager dans l’État pour persuader au moins un républicain de se rallier à lui sur la dérogation, ce qui suffirait à maintenir son veto. Mais au final, les quatre républicains ciblés par Cooper – dont un qui a récemment quitté le Parti démocrate – ont voté pour passer outre.

Les républicains ont présenté la mesure comme un changement intermédiaire de la loi de l’État, qui interdit actuellement presque tous les avortements après 20 semaines de grossesse, sans exception pour le viol ou l’inceste.

Les votes ont eu lieu alors que les droits à l’avortement aux États-Unis faisaient face à un autre changement tectonique, les législateurs de Caroline du Sud et du Nebraska envisageant également de nouvelles limites à l’avortement. La Caroline du Nord et la Caroline du Sud sont deux des rares États du Sud restants avec un accès relativement facile.

De telles restrictions sont possibles parce que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’année dernière la décision historique de 1973 Roe v. Wade, qui a établi un droit national à l’avortement.

En vertu du projet de loi soumis à un vote mardi à la South Carolina House, l’accès à l’avortement serait presque entièrement interdit après environ six semaines de grossesse – avant que les femmes ne sachent souvent qu’elles sont enceintes. Le Sénat de l’État de Caroline du Sud a précédemment rejeté une proposition visant à presque interdire les avortements.

Cependant, un vote final devrait attendre plus tard mercredi après que la South Carolina House ait décidé de se réunir à 10 heures du matin pendant que le système informatique redémarrait.

À l’échelle nationale, l’interdiction de l’avortement pendant la grossesse est en vigueur dans 14 États.

L’avortement est interdit ou sévèrement limité dans une grande partie du Sud, y compris des interdictions pendant la grossesse en Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas et Virginie-Occidentale. En Géorgie, ce n’est autorisé que pendant les six premières semaines.

Les Carolines, la Floride et la Virginie sont désormais les principales destinations de la région pour ceux qui recherchent des avortements légaux. La Floride a une interdiction qui entre en vigueur après 15 semaines de grossesse. En vertu d’une loi récente, ce délai serait réduit à six semaines dans l’attente d’une décision de justice. Plus à l’ouest, les femmes se rendent souvent dans l’Illinois, le Kansas, le Nouveau-Mexique ou le Colorado.

Si les interdictions de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud devenaient loi, combinées à la récente interdiction de la Floride, « ce serait tout simplement dévastateur pour l’accès à l’avortement dans le Sud », a déclaré mardi Jamie Lockhart, directeur exécutif de Planned Parenthood Advocates of Virginia.

Après le vote final mardi à la North Carolina House, les défenseurs du droit à l’avortement et les démocrates dans la galerie de la chambre ont hué bruyamment le résultat et crié « Honte! » De nombreux observateurs dans la tribune ont été escortés par la police de l’Assemblée générale.

Un mécontentement similaire s’est répandu après le débat antérieur au Sénat de Caroline du Nord, bien que de nombreux manifestants anti-avortement aient également été présents dans le public, satisfaits du résultat.

« Aujourd’hui marque le début du premier véritable pas de la Caroline du Nord vers un État pro-vie », a déclaré Tami Fitzgerald, directrice exécutive de la North Carolina Values ​​Coalition, socialement conservatrice, après le vote à la Chambre.

Les républicains du Sénat ont déclaré que Cooper avait ignoré 160 millions de dollars dans la mesure qui augmenterait le financement pour augmenter les services de contraception, réduire la mortalité infantile et maternelle et offrir un congé de maternité payé aux employés de l’État et aux enseignants.

« Ce projet de loi prévoit des ressources pour la femme enceinte. Il fournit de vastes ressources et une base de connaissances importante pour lui permettre de trouver une voie à suivre – une voie à suivre pour elle et une voie à suivre pour son enfant à naître », a déclaré la représentante Kristin Baker, républicaine et psychiatre du comté de Cabarrus. .

Les nouvelles limites d’avortement qui entreront en vigueur le 1er juillet comprendront également des exceptions pour viol ou inceste jusqu’à 20 semaines de grossesse et des exceptions pour anomalies fœtales « limitant la vie » au cours des 24 premières semaines. Une exception existante pour les cas où la vie de la femme enceinte est en danger sera maintenue.

Les démocrates se sont concentrés sur les détails des règles sur l’avortement, qui, selon eux, placeraient des barrières entre les femmes et leurs médecins, laissant celles qui sont enceintes en danger, avec moins d’accès aux services d’avortement.

« Les femmes n’ont pas demandé votre surveillance. Nous n’avons pas demandé votre approbation », a déclaré la représentante Julie von Haefen, une démocrate du comté de Wake, à ses collègues du GOP. « C’est notre droit fondamental de prendre des décisions concernant notre propre corps et nos propres soins de santé. »

Cooper a déclaré dans un communiqué après le vote qu’il « continuera à faire tout ce que je peux pour protéger l’accès à l’avortement en Caroline du Nord, car la vie des femmes en dépend ».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la loi « rendra encore plus difficile pour les femmes d’obtenir les soins de santé reproductive dont elles ont besoin ».

Les républicains de Caroline du Nord ont pu achever la dérogation grâce en grande partie au passage du parti de la représentante du comté de Mecklenburg, Tricia Cotham, au GOP le mois dernier. Cela a donné aux républicains des majorités de siège à l’épreuve du veto dans les deux chambres.

Cotham a soutenu les droits à l’avortement dans le passé. Elle a déclaré dans un communiqué mardi soir que le projet de loi « établit un équilibre raisonnable » que toute personne n’ayant pas de « positions extrémistes » sur l’avortement peut soutenir.

En Caroline du Sud, l’impasse remonte à une session extraordinaire de l’automne dernier lorsque les législateurs de la Chambre exigeant une interdiction quasi totale ne se sont pas réunis pour négocier avec leurs homologues du Sénat réclamant une interdiction d’environ six semaines.

L’impasse a persisté même après que la Cour suprême de l’État a annulé en janvier une loi précédente interdisant les avortements une fois qu’une activité cardiaque est détectée.

Cette décision a laissé l’avortement légal jusqu’à 22 semaines de grossesse. Une forte augmentation des avortements depuis lors a irrité les républicains.

La Chambre pesait un projet de loi du Sénat similaire à celui qu’ils ont rejeté l’année dernière. La mesure interdirait l’avortement lorsqu’une échographie détecte une activité cardiaque, vers six semaines.

Une fin de soirée est attendue même après que les républicains ont invoqué des règles pour limiter le débat. Le président de la Chambre, Murrell Smith, a déclaré que la chambre ne s’ajournerait pas tant que la mesure n’aurait pas été approuvée. Les démocrates ont ralenti le processus mardi en parlant pendant les trois minutes allouées sur chacun de leurs centaines d’amendements et en forçant d’autres votes de procédure.

Au Nebraska, les conservateurs de l’Assemblée législative ont obtenu juste assez de voix mardi pour intégrer une proposition d’interdiction de l’avortement de 12 semaines dans un projet de loi qui interdirait la santé affirmant le sexe des mineurs.

Tout au long, des centaines de manifestants ont rempli la rotonde du Capitole juste à l’extérieur des portes de la chambre, noyant presque parfois le débat avec des chants, des cris et des coups de pied.

Le plan a remporté les 33 votes dont il avait besoin dans la législature à chambre unique de l’État, officiellement non partisane, pour mettre fin au débat et mettre en place d’autres votes pour le faire avancer. Il doit maintenant survivre à un dernier tour, qui pourrait avoir lieu dès jeudi, pour passer.

Dans le Montana, le bureau du gouverneur républicain Greg Gianforte a annoncé mardi qu’il avait promulgué un projet de loi qui fait de la pratique de la méthode d’avortement la plus couramment utilisée après 15 semaines de gestation un crime. Planned Parenthood of Montana a demandé à un juge de bloquer temporairement l’interdiction des avortements par dilatation et évacuation.

Une contestation distincte de l’accès à l’avortement sera envisagée mercredi, lorsqu’une cour d’appel fédérale entendra les arguments sur la question de savoir si l’approbation par la Food and Drug Administration de la mifépristone, un médicament abortif largement utilisé, devrait être annulée. Un panel de trois juges de la 5e Cour d’appel du circuit américain examinera une décision rendue le mois dernier par un juge fédéral du Texas qui a ordonné une suspension de l’approbation de la mifépristone, une décision qui a annulé deux décennies d’approbation scientifique du médicament. Cette décision a été suspendue pendant que l’appel est pendant.

Les trois juges qui entendront l’affaire ont chacun une histoire de soutien aux restrictions à l’avortement. Une décision n’est pas attendue dans l’immédiat.

Lavoie a rapporté de Richmond, en Virginie. Les rédacteurs de l’Associated Press James Pollard et Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud, Geoff Mulvihill à Cherry Hill, New Jersey, Amy Beth Hanson à Helena, Montana et Sarah Rankin à Richmond, Virginie ont contribué à ce rapport. Schoenbaum et Pollard sont membres du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Hannah Schoenbaum, Gary D. Robertson et Denise Lavoie, The Associated Press