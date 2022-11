Le GOP croit que son message résonne – Shaw Local

Malgré les sondages financés par le GOP projetant une «vague rouge» pour les candidats républicains à mi-mandat, les électeurs ont massivement soutenu la démocratie et la liberté personnelle plutôt que les mensonges et les théories du complot. Les négateurs des élections et les Trumpistes ont été vaincus en Pennsylvanie, au Michigan, en Arizona, au Nevada et au Wisconsin. Les chances du républicain Herschel Walker de remporter le second tour du Sénat américain en Géorgie ne semblent pas prometteuses.

Les républicains blâment Trump, les médias et d’autres, mais ils croient toujours que leur message résonne auprès des électeurs américains. Avec la majorité à la Chambre des États-Unis, ils ne feront que s’embarrasser de destitutions, d’enquêtes et de tentatives pour faire reculer les réalisations de Joe Biden.

Le sénateur américain Lindsey Graham a déclaré que l’ancien président Trump pouvait renforcer le parti ou le détruire. Les mi-parcours nous ont donné la réponse.

Pendant ce temps, à la lumière de la victoire retentissante du gouverneur JB Pritzker dans l’Illinois, j’aimerais demander à tous ceux qui se plaignent des impôts et souligner comment les gens fuient l’État pour partir déjà.

Richard Keslinké

Algonquin