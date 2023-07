Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Quatre jours après avoir affirmé qu’un « témoin très crédible » avait émergé pour fournir au ministère de la Justice des informations désobligeantes sur le président Joe Biden et sa famille, le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a remis en question le moment des accusations selon lesquelles le dénonciateur présumé espionnait en fait les Chinois. gouvernement et tentant de négocier des ventes d’armes illégales à la Libye.

L’agent étranger présumé non enregistré, Gal Luft, a été arrêté en février par les autorités chypriotes pour trafic d’armes, mais il a ensuite disparu après avoir sauté sa caution.

M. Luft, qui est citoyen à la fois des États-Unis et d’Israël, est accusé d’avoir payé un ancien conseiller de Donald Trump au nom de mandants en Chine en 2016 sans s’enregistrer en tant qu’agent étranger.

Les procureurs affirment que M. Luft a poussé l’ancien employé du gouvernement, qui n’est pas nommé, à promouvoir des politiques favorables à la Chine, et l’accusent en outre d’avoir organisé des réunions entre des responsables iraniens et une société énergétique chinoise pour discuter d’accords pétroliers, ce qui violer les sanctions américaines.

M. Comer, qui est apparu sur Fox News lundi soir, a insinué que les accusations portées contre le fondateur du groupe de réflexion visaient à le faire taire lorsqu’il a été interrogé sur le moment par l’animatrice Laura Ingraham.

« Le moment est toujours une coïncidence, selon les démocrates du ministère de la Justice », a-t-il déclaré.

Le républicain du Kentucky a affirmé que M. Luft était payé par la même société qui avait conclu une entreprise commerciale ratée avec le fils de M. Biden, Hunter Biden, et a suggéré que la vitesse à laquelle le département a agi contre M. Luft est suspecte.

« Il y a donc beaucoup de questions ici et c’est tout simplement incroyable. Le ministère de la Justice agit si rapidement contre certaines personnes », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est ironique que M. Luft soit accusé d’être un agent étranger non enregistré – la même allégation que les républicains ont formulée contre Hunter Biden.

L’acte d’accusation annoncé lundi allègue également que M. Luft « a conspiré avec d’autres et tenté de négocier des transactions illicites d’armes avec, entre autres, certaines personnes et entités chinoises » en travaillant comme intermédiaire pour trouver à la fois des acheteurs et des vendeurs pour « certaines armes et autres matériaux ». ” en violation de la loi américaine sur le contrôle des armes.

Plus précisément, les procureurs affirment qu’il a tenté de négocier une vente d’armes antichars, de lance-grenades et d’obus de mortier à la Libye par des sociétés chinoises, et a également poussé à faire en sorte que les Émirats arabes unis achètent des bombes et des roquettes, et que le Kenya acquière des avions sans pilote. véhicules capables d’atteindre des cibles au sol.

Bien que M. Comer n’ait pas directement abordé les accusations portées contre M. Luft, l’une de ses collègues républicaines au sein du comité de surveillance de la Chambre, la Caroline du Sud Nancy Mace, a minimisé les accusations lors d’une apparition télévisée dans laquelle elle a accusé l’administration Biden d’utiliser l’accusation pour arrêter M. Luft de parler.

S’exprimant mardi sur Fox Business Network, Mme Mace a déclaré que M. Luft « méritait de témoigner devant le comité de surveillance » et a accusé le département d’essayer de l’empêcher de le faire.

« Personne ne devrait être surpris ici. Je ne fais pas confiance au DOJ ou au FBI, ils essaient de faire taire notre témoin et c’est une façon de le faire », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu’il est « obscène » que le gouvernement n’accuse pas Hunter Biden des mêmes crimes malgré le fait que M. Biden n’ait jamais tenté de négocier des ventes d’armes ou de violer les sanctions américaines contre l’Iran.