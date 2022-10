Le GOP confiant s’unit derrière des candidats autrefois considérés comme risqués

ATKINSON, NH (AP) – Le gouverneur républicain du New Hampshire a décrit Don Bolduc comme un « extrémiste de la théorie du complot » il y a à peine deux mois. Mais maintenant, une semaine avant le jour du scrutin, le gouverneur Chris Sununu promet de le soutenir. Et le chef de la campagne du GOP pour reprendre le Sénat américain s’est tenu aux côtés de Bolduc au cours du week-end et l’a qualifié de “vrai patriote”.

“Je suis ici pour une raison, et c’est pour m’assurer que Don Bolduc est le prochain sénateur américain”, a déclaré Rick Scott, sénateur de Floride et président du Comité sénatorial national républicain, à des dizaines d’électeurs réunis dimanche dans un Atkinson, New York. Hampshire, centre communautaire.

“Voici un gars qui est un vrai patriote”, a déclaré Scott en présentant Bolduc, un général à la retraite de l’armée. « Il a servi son pays. Il croit. Il se soucie.”

La dynamique du New Hampshire reflète la confiance croissante du GOP enhardi dans les candidats qui, selon les chefs de parti, étaient essentiellement inéligibles – ou du moins gravement défectueux – il y a quelques semaines ou quelques mois à peine. Mais à l’approche de la dernière semaine complète des élections de mi-mandat de 2022, les dirigeants républicains parient que les vents contraires politiques anti-démocrates remplaceront ce que le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a lui-même appelé les problèmes de “qualité des candidats” dans son propre parti.

Les candidats républicains au Sénat de l’Arizona à la Géorgie et de la Caroline du Nord au New Hampshire sont aux prises avec des révélations sur leur vie personnelle, leurs positions extrêmes et leur faible collecte de fonds. Pourtant, ils pourraient être en position de gagner le 8 novembre. Les dirigeants des deux partis pensent que les républicains sont sur le point de remporter la majorité à la Chambre, avec également le contrôle du Sénat en vue.

Dans le même temps, les républicains mènent des batailles compétitives pour les postes de gouverneur dans des États swing comme l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada et le Wisconsin.

Alors que l’optimisme républicain grandit, les démocrates ont été contraints à une position défensive, les électeurs cherchant à punir le parti qui contrôle Washington pour la flambée de l’inflation, les problèmes de criminalité et le pessimisme général quant à la direction du pays. Aux prises avec de faibles cotes d’approbation, le chef du Parti démocrate, le président Joe Biden, a évité bon nombre des champs de bataille les plus compétitifs du pays de peur de faire plus de mal que de bien à son parti.

Biden devrait passer la nuit avant le jour du scrutin lors d’un rassemblement dans le Maryland d’un bleu profond. Il se rendra cette semaine au Nouveau-Mexique et en Californie, deux bastions démocrates où les républicains menacent de faire des gains.

L’ancien président Barack Obama a rallié les électeurs du Michigan et du Wisconsin ce week-end.

“Je comprends pourquoi les gens sont anxieux”, a déclaré Obama à Detroit. “Se morfondre n’est pas une option.”

C’est la première dame Jill Biden, et non son mari, qui a fait campagne avec la sénatrice du New Hampshire Maggie Hassan samedi. La première dame a qualifié le concours du Sénat du New Hampshire de «course énorme» et a encouragé les volontaires à «creuser un peu plus profondément» et à «travailler un peu plus dur» dans les jours à venir.

Dans une interview quelques instants avant de monter sur scène avec la première dame, Hassan a refusé de dire si elle voulait que Biden se présente pour un second mandat lorsqu’on lui a demandé.

“Et si on passait juste 2022 ?” dit Hassan. “C’est évidemment sa décision à prendre.”

L’étreinte par le GOP des candidats risqués au Sénat se joue depuis des mois dans des États comme la Géorgie, où 60 millions de dollars auront été dépensés en publicité télévisée au profit du républicain Herschel Walker le jour du scrutin. Ce soutien intervient alors même que Walker fait face à des rapports de violence et de problèmes de santé mentale de son passé et à des allégations plus récentes selon lesquelles il aurait payé au moins deux femmes pour se faire avorter. Walker a nié les allégations d’avortement.

Le Parti républicain se rallie également derrière le candidat au Sénat de l’Arizona, Blake Masters, un soi-disant négationniste considéré comme profondément imparfait par les dirigeants du GOP plus tôt dans l’année. Les républicains de Washington ont recruté de manière agressive le gouverneur sortant Doug Ducey pour se présenter au Sénat, mais Ducey a refusé.

Masters, un capital-risqueur de 36 ans, est désormais le seul espoir du GOP de vaincre le sénateur sortant Mark Kelly, un astronaute à la retraite. Ignorant l’adhésion de Masters aux mensonges de l’ancien président Donald Trump à propos des élections de 2020, l’ancien vice-président Mike Pence a récemment fait campagne pour le républicain de l’Arizona et l’a qualifié de “l’une des étoiles les plus brillantes du Parti républicain”.

En Caroline du Nord, les républicains locaux ont fait part de leurs inquiétudes quant à la force du candidat au Sénat républicain soutenu par Trump, Ted Budd. Le membre du Congrès qui a eu du mal à dynamiser les électeurs républicains dans sa campagne contre la démocrate Cheri Beasley, ancienne juge en chef de la Cour suprême de l’État. Les responsables locaux du GOP ont ouvertement critiqué Budd pour avoir sauté un récent débat contre Beasley, bien qu’au cours de la semaine dernière, les sens. Lindsey Graham de Caroline du Sud, Tom Cotton de l’Arkansas et Ted Cruz du Texas aient fait campagne avec lui.

C’est à peu près la même chose dans l’Ohio, où les responsables locaux se sont prononcés contre le candidat préféré de Trump au Sénat, JD Vance, un capital-risqueur qui a promu les mensonges électoraux de l’ancien président et déçu en tant que collecteur de fonds.

Steven Law, un allié en chef de McConnell qui dirige le super PAC aligné sur McConnell connu sous le nom de Fonds pour le leadership du Sénat, dit que les défauts apparents des candidats – y compris ceux qui ont dénoncé McConnell lui-même – sont beaucoup moins importants que l’objectif ultime du parti cet automne : gagnant.

«En fin de compte, notre objectif est de gagner la majorité. Et j’ai l’impression que beaucoup de ces préoccupations sont passées au second plan alors que nous travaillons vers cet objectif », a déclaré Law dans une interview.

Pourtant, le Fonds de leadership du Sénat a transféré environ 6 millions de dollars qu’il avait prévu d’investir dans la course au Sénat du New Hampshire en Pennsylvanie ces derniers jours, suggérant qu’il abandonnait essentiellement Bolduc. Mais quelques jours plus tard, le NRSC a investi 1 million de dollars supplémentaires – et Scott, son président, a fait campagne avec Bolduc, envoyant le message sans équivoque que le GOP soutient le républicain controversé du New Hampshire.

Au cours du week-end, un groupe conservateur aligné sur le Fonds du patrimoine conservateur a investi un autre million de dollars dans la candidature de Bolduc.

Pendant ce temps, Bolduc continue de dénoncer le leadership de Washington dans les deux partis alors qu’il mène une campagne de vente au détail agressive dans le New Hampshire. Dans une brève interview devant une mairie de Windham samedi, Bolduc a déclaré qu’il travaillerait pour remplacer McConnell et d’autres dirigeants républicains s’il était élu.

« Les dirigeants des deux côtés nous ont plongés dans le désordre dans lequel nous nous voyons. Je suis le seul candidat à dire cela », a déclaré Bolduc. « C’est un problème républicain. C’est un problème démocrate.

À l’intérieur de l’hôtel de ville, un partisan de Bolduc croyait à tort que Bolduc soutenait le droit à l’avortement. Elle a cherché à clarifier sa position alors qu’il lui serrait la main avant de monter sur scène.

“J’ai une question”, a déclaré l’électrice, qui a refusé de donner son nom. « Êtes-vous pro-choix ? »

«Je suis pro-vie», a répondu Bolduc.

Il a ajouté qu’il ne soutiendrait pas une interdiction fédérale de l’avortement et préfère plutôt laisser la question être tranchée au niveau de l’État. C’est malgré avoir dit aux républicains de Douvres, New Hampshire, plus tôt dans l’année : « Je ne vais pas voter contre les pro-vie. Je respecte la vie du début à la fin.

Sununu, le gouverneur du New Hampshire que les républicains de Washington ont essayé et échoué de recruter pour le concours du Sénat, a fait part de son changement d’avis sur Bolduc lors d’une apparition dimanche sur “Meet the Press” de NBC. En août, Sununu avait rejeté Bolduc comme « un candidat pas sérieux » et un « extrémiste de la théorie du complot ».

“Don et moi n’étions pas d’accord pendant la primaire”, a déclaré Sununu. “Mais encore une fois, je vais soutenir le ticket républicain parce que les questions sur lesquelles les gens votent sont l’inflation, les prix de l’essence, le mazout, qui montent en flèche ici dans le New Hampshire et causent une préoccupation majeure.”

Sununu n’a pas été interrogé sur les allégations répétées de Bolduc de fraude électorale dans le New Hampshire.

Bolduc a adouci son ton depuis qu’il a remporté la primaire du GOP, mais lors d’un débat la semaine dernière, il a faussement affirmé que des électeurs avaient été transportés par autobus dans l’État pour voter illégalement. Et interrogé sur l’intégrité des élections de 2020 lors d’une mairie plus tôt dans le mois, il a répondu: “Je ne peux pas dire s’il a été volé ou non.”

Pendant ce temps, Hassan, un ancien gouverneur démocrate avec un énorme avantage en matière de collecte de fonds, a reconnu que Bolduc menait une campagne compétitive.

«Don Bolduc a travaillé très dur pour dissimuler son extrémisme aux habitants du New Hampshire», a-t-elle déclaré. “Il est le candidat au Sénat américain le plus extrême que nous ayons vu dans l’histoire moderne du New Hampshire.”

Le sénateur du Michigan, Gary Peters, qui dirige le comité de campagne sénatoriale démocrate, a prédit que les démocrates conserveraient leur étroite majorité au Sénat en raison du contraste marqué dans la qualité des candidats.

“Les républicains ont mis en place un casting de personnages extrêmes et pas prêts pour – pas seulement aux heures de grande écoute, mais à tout moment”, a déclaré Peters. « Il n’y a pas de vague rouge. Et nous vaincrons. Mais ce seront des courses serrées.

Les rédacteurs de l’Associated Press Gary Robertson à Raleigh, en Caroline du Nord, et Bill Barrow à Atlanta ont contribué à ce rapport.

Steve Peoples, Associated Press