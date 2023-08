Le GOP commente la réduction de l’aide militaire « préoccupante »

La députée ukrainienne Lesia Vasylenko a déclaré jeudi que certains commentaires du candidat républicain à la présidentielle américaine sur le soutien à son pays étaient préoccupants. « Certains hommes politiques américains prétendent qu’ils réduiront leur soutien à l’Ukraine. C’est en fait assez préoccupant et bouleversant d’une certaine manière, car les États-Unis [is] le pays qui a été le plus fervent partisan de la démocratie et qui a été la base de la démocratie », a déclaré Vasylenko à « Squawk Box Europe » de CNBC, en réponse aux déclarations faites mercredi lors du débat inaugural des candidats républicains à la présidentielle. La question divise fortement les neuf principaux prétendants du Parti Républicain au poste le plus élevé aux États-Unis. Au cours du débat républicain, l’entrepreneur et nouveau venu politique Vivek Ramaswamy a déclaré qu’il ne soutiendrait pas une aide supplémentaire à l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe, qualifiant le soutien américain à l’Ukraine de « désastreux » et de détournement des questions intérieures. Ramaswamy a été réprimandé par l’opposante Nikki Haley, ancienne ambassadrice aux Nations Unies, qui a plaidé en faveur de la fourniture d’équipements et de munitions à l’Ukraine. « L’Ukraine travaille avec les Républicains, les Démocrates et tous les cercles politiques aux Etats-Unis pour s’assurer qu’il y ait un soutien de tous, car ce que fait l’Ukraine, c’est que nous nous battons ici sur le terrain avec nos propres ressources, en particulier ressources humaines, pour que le concept même de démocratie reste vivant », a déclaré le politicien ukrainien Vasylenko à CNBC, ajoutant qu’une victoire ukrainienne ne serait possible qu’avec « suffisamment d’armes, d’avions de combat et de missiles à longue portée pour combattre ».

Vivek Ramaswamy, ancien dirigeant du secteur des biotechnologies, s’exprime lors du premier débat des candidats républicains pour la campagne présidentielle américaine de 2024 à Milwaukee, Wisconsin, le 23 août 2023. Brian Snyder | Reuters

Les États-Unis ont fourni plus de 75 milliards de dollars d’aide humanitaire, financière et militaire à l’Ukraine depuis l’invasion à grande échelle du pays par la Russie en février 2022, selon le Council on Foreign Relations. Washington est de loin le plus grand bailleur de fonds de l’assistance militaire à l’Ukraine. et a engagé l’équivalent de 43 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Cela se compare aux 4,6 milliards de livres sterling (5,81 milliards de dollars) engagés par le Royaume-Uni et aux environ 5,6 milliards d’euros (6,06 milliards de dollars) de la part de l’Union européenne, qui a approuvé la fourniture d’armes meurtrières à un pays tiers pour la première fois de son histoire.