Le GOP commence à surveiller le vote avant le jour du scrutin

« A quoi servent ces boîtes ? » s’enquit une femme plus âgée vêtue d’un manteau rouge en désignant deux poubelles vides. Elle était assise derrière une barrière de verre encerclant une zone caverneuse de tabulation des votes qui avait été transformée en un grand bocal à poissons. Un responsable du comté lui a assuré qu’il vérifierait; il a dit plus tard qu’ils étaient utilisés pour stocker des bulletins de vote endommagés. Puis elle a demandé pourquoi les employés du comté étaient autorisés à apporter des sacs, craignant qu’ils ne puissent être utilisés pour faire passer des bulletins de vote en contrebande, et on lui a dit qu’ils étaient très probablement utilisés par le personnel pour transporter leurs déjeuners.

Un autre observateur voulait savoir ce qui était écrit sur des notes autocollantes bleues trop éloignées pour être lues. (Ils sont utilisés pour classer par ordre alphabétique les bulletins de vote non ouverts.) Et un troisième, une hygiéniste dentaire de 61 ans nommée Caryl Tunison, a demandé : « Pourquoi n’avez-vous pas de caméras dans chaque zone ici ? pendant qu’elle s’arrêtait d’écrire dans un cahier sur ses genoux. Elle était assise face à face avec une jeune femme à environ trois mètres de là, une employée du comté qui était assise de l’autre côté d’une cloison vitrée et qui plaçait des enveloppes dans une poubelle.

Dans un communiqué, le département des élections du comté a déclaré qu’il “va au-delà de ce que la loi exige pour l’observation”.

“Nous reconnaissons la valeur d’aider les observateurs à comprendre le processus et à répondre à leurs questions, et nous nous efforçons de fournir chaque jour des réponses à leur grande variété de questions”, indique le communiqué.