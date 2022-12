Le GOP commence à se retourner contre George Santos nouvellement élu pour des mensonges “méprisables et insondables”

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le membre élu du Congrès George Santos commence déjà à voir son propre parti se retourner contre lui, quelques jours avant qu’il ne prenne ses fonctions en tant que l’un des nouveaux membres de la Chambre représentant New York.

Le politicien républicain a fait face à un déluge de critiques depuis qu’une rafale de reportages a révélé qu’il n’était jamais allé à l’université où il a dit avoir étudié, n’a jamais travaillé là où il a dit qu’il était employé et n’était pas, comme il l’avait précédemment affirmé, juif ou descendant. des survivants de l’Holocauste.

C’est une série de mensonges à couper le souffle que M. Santos a admis cette semaine, après des jours de silence pendant les vacances et une promesse de résoudre les problèmes après sa dénonciation initiale des reportages comme des attaques diffamatoires.

Désormais, le nouveau venu politique voit son camp prendre ses distances et même appeler à des représailles tandis que les démocrates se moquent ouvertement de lui comme d’un imposteur et d’un menteur.

Mardi matin, la Coalition juive républicaine, un puissant groupe du GOP, a publié une déclaration condamnant ses fausses déclarations sur sa prétendue foi juive et l’a exclu des événements futurs.

Et Jason Miller, conseiller de l’ancien président Donald Trump, a écrit sur sa plateforme GETTR : « Débarrassez-vous de ce perdant ».

Les appels à la destitution de M. Santos n’ont pas encore atteint le caucus du GOP à Capitol Hill, qui a largement choisi de garder le silence sur la question ces derniers jours.

Cela pourrait changer compte tenu de l’ampleur de la presse négative et des commentaires qui ont entouré le républicain de New York assiégé, qui a même atteint Fox News. Il doit apparaître sur Tucker Carlson plus tard mardi soir.

Les démocrates au Congrès, quant à eux, commencent à exiger que M. Santos fasse l’objet d’une enquête du comité d’éthique de la Chambre, qui pourrait avoir lieu une fois qu’il prendra ses fonctions en janvier. Certains veulent qu’il démissionne avant même que cela n’ait lieu.

«George Santos devrait démissionner en tant que membre élu du Congrès. S’il refuse, le Congrès devrait l’expulser. Il devrait également faire l’objet d’une enquête par les autorités. À peu près tous les aspects de sa vie semblent être un mensonge. Nous avons vu des gens falsifier leur CV, mais c’est de la fabrication totale », a écrit le membre du Congrès texan Joaquin Castro.

Le représentant Ritchie Torres, un collègue new-yorkais de M. Santos, a ajouté: «George Santos, un ancien employé du centre d’appels en retard sur son loyer, a prêté à sa campagne un montant stupéfiant de 705 000 $. D’où vient tout cet argent ? Le comité d’éthique DOIT commencer à enquêter immédiatement.

Jamie Raskin, un démocrate du Maryland, était un autre qui a suggéré que les actions de M. Santos pourraient avoir inclus des activités criminelles.

“Ce titre devrait se lire :” Le menteur en série admis jure qu’il n’est pas un criminel””, a-t-il réfléchi à une histoire de CNN concernant l’aveu de ses mensonges par M. Santos.