Le GOP cherche le pouvoir sur les élections dans le Wisconsin, Minnesota

MADISON, Wis. (AP) – Le secrétaire d’État du Wisconsin n’a aucun rôle dans les élections, mais cela pourrait changer si les républicains sont en mesure d’inverser le siège cette année et d’adopter une loi qui donnerait au bureau beaucoup plus de responsabilités.

Les trois candidats du GOP en lice pour l’investiture lors de la primaire de mardi soutiennent le changement et font écho aux fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles la fraude lui a coûté les élections de 2020.

En cas de succès, cette décision serait une tentative audacieuse de transférer le pouvoir à un bureau que les républicains espèrent contrôler avant l’élection présidentielle de 2024 et représenterait un renversement par rapport à il y a seulement six ans, lorsque les républicains ont créé la Commission électorale du Wisconsin avec un soutien bipartite. En 2020, le démocrate Joe Biden a remporté le Wisconsin par environ 21 000 voix dans la course présidentielle.

“Il ne s’agit pas de politique”, a déclaré David Becker, un ancien avocat du ministère américain de la Justice qui dirige le Centre non partisan pour l’innovation et la recherche électorales. “Il s’agit des résultats des élections et uniquement des résultats des élections.”

Autrefois un concours sous le radar éclipsé par des campagnes pour le gouverneur et le procureur général de l’État, les courses pour le secrétaire d’État suscitent un intérêt et un argent énormes cette année, en grande partie à cause des élections de 2020, lorsque les systèmes et processus de vote ont été attaqués par Trump et ses partisans. Il n’y a aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée des systèmes de vote lors des élections de 2020.

Il y a aussi des primaires mardi dans les courses du secrétaire d’État du Minnesota, du Connecticut et du Vermont. Dans le Minnesota, le principal candidat républicain a qualifié les élections de 2020 de «truquées» et a été critiqué pour une vidéo attaquant trois éminents démocrates juifs, dont l’actuel secrétaire d’État, le démocrate Steve Simon, qui cherche à être réélu.

Bien que les enjeux soient élevés, la primaire du Wisconsin pour le secrétaire d’État s’est déroulée principalement dans le calme. Le titulaire, le démocrate Doug La Follette, a à peine fait campagne. En juin, l’homme de 81 ans, qui a été élu pour la première fois à ce poste en 1974, a choisi de faire un voyage de deux semaines en Afrique.

La Follette a recueilli environ 21 000 $, selon les derniers rapports de financement de la campagne. Ce n’est pas inhabituel car les seules fonctions du bureau sont de siéger à un conseil d’État sur le bois et de vérifier certains documents de voyage.

La Follette a déclaré qu’il avait décidé de se présenter à nouveau pour empêcher les républicains de se mêler des élections, citant l’appel de Trump au secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, après les élections de 2020, lui demandant de “trouver” suffisamment de voix pour annuler la victoire de Biden dans l’État. Le principal adversaire de La Follette, la présidente du conseil exécutif du parti démocrate du comté de Dane, Alexia Sabor, a recueilli environ 24 000 $.

Les candidats républicains soutiennent que le démantèlement de la commission électorale et l’habilitation du secrétaire d’État à superviser les élections permettraient aux électeurs de tenir quelqu’un responsable des décisions importantes liées aux élections. Ils ont tous vivement critiqué les décisions prises par la commission à l’approche des élections de 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a posé des défis majeurs à la tenue des élections.

Pour atteindre leur objectif, les républicains devraient également vaincre le gouverneur démocrate Tony Evers, qui bloquerait une telle décision, en novembre.

Le principal collecteur de fonds parmi les candidats au poste de secrétaire d’État du GOP est la représentante d’État Amy Loudenbeck, qui a rapporté environ 94 000 $ de contributions. Les deux autres républicains sont l’homme d’affaires Jay Schroeder et Justin Schmidtka, qui anime un podcast politique. Le candidat libertarien Neil Harmon est également sur le bulletin de vote.

Dans le Minnesota, le principal candidat républicain au poste de secrétaire d’État, Kim Crockett, a qualifié les élections de 2020 de « épave de train » et a accusé les responsables électoraux de l’État d’utiliser la pandémie comme « couverture pour changer la façon dont nous votons, mais aussi la façon dont le vote est compté. .”

Bien que Crockett ne prétende généralement pas en public que l’élection a été volée à Trump, elle s’est associée à ceux qui le font et a fait campagne lors d’événements avec eux.

Lors de la convention de l’État partie en mai, au cours de laquelle Crockett a été approuvée par les délégués de la convention, elle a montré une vidéo montrant l’investisseur milliardaire et philanthrope George Soros en tant que marionnettiste, tirant les ficelles de Simon, l’actuel secrétaire d’État et l’éminent avocat électoral Marc Elias, avec une légende qui disait: “Détruisons les élections pour toujours et à jamais.”

Les trois hommes sont juifs. Le président de l’État du GOP s’est rapidement excusé, affirmant que Crockett n’avait pas l’intention qu’il soit antisémite. Crockett ne s’est pas excusée et, un jour après les excuses du président, a envoyé une lettre de collecte de fonds intitulée « Salubrité des médias et larmes communistes » et affirmant qu’elle avait été victime d’« attaques politiques artificielles et factices ».

Dans leurs primaires respectives, Crockett et Simon affrontent des adversaires moins connus – le républicain Erik van Mechelen et le démocrate Steve Carlson.

Les courses dans le Connecticut et le Vermont ont suscité beaucoup d’intérêt après que deux secrétaires d’État démocrates de longue date ont déclaré qu’ils ne chercheraient pas à être réélus.

Une grande partie du débat lors des primaires démocrates et républicaines dans le Connecticut s’est concentrée sur les exigences d’identification des électeurs. Un électeur du Connecticut peut signer un affidavit au lieu de présenter une pièce d’identité, et plusieurs formes d’identité sont acceptées, y compris un relevé bancaire ou une facture de services publics en cours.

Le candidat républicain Dominic Rapini, ancien président du conseil d’administration d’un groupe appelé Fight Voter Fraud Inc., a appelé à un resserrement des exigences d’identification et au nettoyage des listes électorales de l’État. Alors que Rapini dit qu’il se méfie de la fraude électorale dans le Connecticut et pense que des réformes sont nécessaires, il n’a pas fait écho à l’affirmation de Trump selon laquelle les élections de 2020 ont été volées.

Rapini fait face à la représentante de l’État Terrie Wood, R-Darien, qui a également appelé à des règles d’identification des électeurs plus strictes et au nettoyage des listes électorales.

Du côté démocrate, les deux candidats s’opposent aux propositions du GOP sur l’identification des électeurs. La représentante d’État Stephanie Thomas de Norwalk, qui a remporté l’approbation du parti lors de la convention d’État ce printemps, fait face à Maritza Bond, directrice de la santé de la ville de New Haven.

Dans le Vermont, la primaire démocrate a attiré le plus l’attention. Pour la première fois depuis 2010, le secrétaire d’État Jim Condos, un démocrate, ne sera pas sur le bulletin de vote après avoir annoncé son intention de prendre sa retraite.

Les trois candidats démocrates à la primaire de mardi promettent de poursuivre leurs efforts pour rendre les élections dans l’État aussi accessibles et sécurisées que possible. L’année dernière, l’Assemblée législative a adopté une loi qui exige que les bulletins de vote pour les élections générales soient envoyés par la poste à tous les électeurs inscrits, bien que les gens puissent toujours choisir de voter en personne le jour du scrutin.

Les candidats sont le sous-secrétaire d’État Chris Winters, qui travaille au bureau depuis 25 ans; la représentante d’État Sarah Copeland Hanzas, qui a coparrainé la loi sur le vote de l’année dernière ; et le greffier municipal de Montpelier, John Odum, qui a supervisé les élections dans la capitale du Vermont au cours de la dernière décennie.

Un candidat pérenne pour le bureau, H. Brooke Paige, est la seule personne en cours d’exécution dans la primaire du GOP. Il apparaît également sur le bulletin de vote pour trois autres bureaux à l’échelle de l’État.

Cassidy a rapporté de Washington. Les rédacteurs de l’Associated Press, Steve Karnowski à Minneapolis, Susan Haigh à Hartford, Connecticut, et Wilson Ring à Montpelier, Vermont, ont contribué à ce rapport.

Christina A. Cassidy et Todd Richmond, Associated Press