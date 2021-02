Le sénateur Bill Cassidy (R-Louisiane) est devenu le premier législateur à être censuré par les responsables du parti pour avoir voté en faveur d’une condamnation dans le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, mais il ne sera probablement pas le dernier à être réprimandé.

Le comité exécutif du GOP de Louisiane a annoncé sa censure de Cassidy quelques heures seulement après le vote du Sénat. Trump a été acquitté parce que les responsables de la mise en accusation de la Chambre n’ont pas réussi à gagner la majorité des deux tiers du Sénat nécessaire pour condamner, mais Cassidy faisait partie des sept républicains qui étaient d’accord avec l’argument de l’accusation selon lequel l’ancien président a incité à l’émeute au Capitole du 6 janvier, rejoignant les démocrates samedi 57-43. voter.

OFFICIEL: Le Comité exécutif du LAGOP vote à l’unanimité contre le sénateur de censure Bill Cassidyhttps: //t.co/NMBkY30WNt – Parti républicain de Louisiane (@LAGOP) 13 février 2021

Cinq des votes républicains n’étaient relativement pas surprenants car ils étaient allés à l’encontre de la ligne du parti en votant auparavant contre une motion visant à déclarer la procédure de destitution contre Trump constitutionnelle parce qu’il n’était plus en fonction. Ces cinq personnes étaient Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Ben Sasse (Nebraska) et Pat Toomey (Pennsylvanie). Cassidy et Richard Burr (Caroline du Nord) se sont joints à eux pour voter la condamnation. Murkowski a déclaré au moins aussi récemment que la semaine dernière qu’elle voterait pour l’acquittement, même si elle considérait sa conduite comme « honteux et faux. »

Aussi sur rt.com Un « traître » peint à la bombe à l’extérieur du domicile de l’avocat de destitution de Trump, alors qu’il dit avoir reçu « près de 100 menaces de mort »

Peu de temps après la censure de Cassidy, le Parti républicain de Caroline du Nord a critiqué le vote en faveur de la destitution de Burr, dénonçant sa décision de condamner Trump. « dans un procès qu’il a déclaré inconstitutionnel » comme « choquant et décevant. »

Une censure de Sasse par le Parti républicain du Nebraska est « imminent, » journaliste Jack Posobiec mentionné, citant une source GOP dans l’État. Sasse, qui avait déjà été censuré dans le Nebraska pour son soutien insuffisant à Trump, a entendu des grondements d’une deuxième censure pendant des semaines et a publié une vidéo YouTube la semaine dernière, disant « La politique ne concerne pas le culte étrange d’un mec. »

Une pétition en ligne pour censurer Toomey de Pennsylvanie a été récemment lancée. Toomey et Burr de Caroline du Nord ont annoncé leur intention de prendre leur retraite, ils n’auront donc pas à faire face à la perspective de la campagne de Trump contre leur réélection en 2022.

Plus tôt en février, le parti républicain du Wyoming a censuré la troisième représentante du GOP à la Chambre, Liz Cheney, pour son soutien à la destitution. La décision de Cheney de se joindre à l’effort mené par les démocrates a suscité des protestations dans son État d’origine.

Aussi sur rt.com Les manifestants appellent à « IMPEACHER Liz Cheney » au rassemblement du Wyoming alors que le représentant faucon fait face à la réaction du GOP pour voter pour évincer Trump

Le comité exécutif du Parti républicain du comté de Calhoun au Michigan a censuré jeudi le républicain Peter Meijer pour la même «infraction».

Peu de temps après son acquittement, Trump a publié une déclaration disant que le mouvement MAGA a « seulement commencé. » Il n’est pas clair s’il redeviendra lui-même candidat, mais ses détracteurs du GOP ressentiront probablement sa colère lors des élections au Congrès. Trump a rencontré le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Californie) le mois dernier, acceptant d’aider à reprendre le contrôle du Congrès plutôt que de lancer son propre parti.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!