Le GOP bloque les efforts démocrates pour remplacer Feinstein au sein du panel judiciaire

Les républicains ont formellement bloqué mardi une demande du chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, visant à remplacer temporairement la sénatrice Dianne Feinstein à la commission judiciaire, ce que les démocrates espéraient faire afin de faire avancer les nominations judiciaires au point mort.

Les démocrates du Sénat cherchent à remplacer temporairement Feinstein au sein du puissant panel qui traite les candidatures judiciaires, alors que le démocrate californien reste absent, se remettant du zona.

Les républicains du Sénat ont cependant clairement indiqué qu’ils étaient prêts à bloquer les efforts des démocrates pour remplacer Feinstein au sein de la commission, augmentant ainsi la pression sur le démocrate californien de 89 ans pour qu’il démissionne ou revienne rapidement.

La date de retour de Feinstein n’est toujours pas claire et elle a demandé la semaine dernière à être « temporairement » remplacée au sein du comité pendant sa convalescence.

Schumer a présenté sa motion mardi en parlant de son amitié avec Feinstein et en soulignant ses réalisations.

« Aujourd’hui, j’agis non seulement en tant que leader, mais aussi en tant qu’amie de Dianne, en honorant ses souhaits jusqu’à son retour au Sénat », a déclaré Schumer.

Le sénateur républicain Lindsey Graham, le plus haut républicain de la commission judiciaire du Sénat, s’est opposé à la demande de Schumer, bien qu’il ait également félicité le démocrate californien. Il a fait valoir que la décision de Schumer était de faire confirmer davantage de juges.

« C’est une amie très chère et nous espérons son prompt rétablissement et son retour au Sénat. Avec tout le respect que je vous dois, mon collègue, le sénateur Schumer, il s’agit d’une poignée de juges pour lesquels vous ne pouvez pas obtenir de votes », a déclaré Graham.

Les démocrates pourraient encore forcer un vote pour remplacer Feinstein, mais cela nécessiterait le soutien de 10 républicains et il est peu probable qu’ils utilisent beaucoup de temps précieux pour quelque chose avec peu de chances de succès.

Feinstein, qui a déjà annoncé qu’elle ne se représenterait pas, a initialement déclaré qu’elle prévoyait de retourner à Washington « d’ici la fin de la période de travail de mars », mais que son retour avait été « retardé en raison de complications persistantes liées à mon diagnostic ».

Elle a récemment déclaré qu’elle prévoyait de revenir «dès que possible une fois que mon équipe médicale lui aura indiqué que je pouvais voyager en toute sécurité».

Cardin a déclaré mardi à CNN qu’il avait discuté avec Schumer du remplacement temporaire du comité, mais qu’il n’avait pas discuté de la décision avec Feinstein.

Le démocrate du Maryland a déclaré que lui et Feinstein ne s’étaient pas parlé depuis qu’elle avait quitté le Sénat et qu’il croyait comprendre qu’il ne s’agissait que d’une décision temporaire jusqu’à son retour.

« Je reconnais l’importance du nombre de membres du comité, et de cette façon nous pouvons pouvoir mener nos affaires. Je considère cela comme un moyen de faire face à la situation actuelle », a déclaré Cardin.

Les démocrates auraient besoin de 60 voix pour remplacer Feinstein au sein du panel, mais les républicains de haut rang au sein de la direction et du comité ont clairement indiqué lundi qu’ils ne leur donneraient pas les voix pour le faire. Si Feinstein ne revient pas bientôt, au moins 12 candidats, voire plus, pourraient être bloqués.

Si les démocrates ne parviennent pas à remplacer Feinstein ou si elle ne revient pas bientôt à Washington, ils pourraient voir des points clés de l’ordre du jour contrecarrés – tant au sein de la commission qu’au Sénat.

Lorsqu’on lui a demandé si la démocrate californienne devrait envisager de démissionner si elle ne pouvait pas revenir d’ici mai, Schumer a répondu qu’il « espérait » qu’elle reviendrait « très bientôt ».

« Écoutez, j’ai parlé au sénateur Feinstein il y a quelques jours à peine et elle et moi espérons tous deux qu’elle reviendra très bientôt », a déclaré Schumer lors de sa conférence de presse politique hebdomadaire au Capitole américain.

Feinstein a annoncé en février qu’elle ne se présenterait pas à la réélection, et un certain nombre de démocrates ont déjà lancé des campagnes pour son siège en 2024 dans ce qui s’annonce comme une primaire compétitive.

De nombreux démocrates du Congrès soutiennent largement sa décision de rester en fonction pendant son absence du Capitole alors qu’elle se remet du zona.

Mais Feinstein a fait face à des appels à la démission de deux démocrates de la Chambre – et si les démocrates ne parviennent pas à la remplacer au sein du comité, ce nombre pourrait commencer à augmenter.

Le président du pouvoir judiciaire du Sénat, Dick Durbin, a récemment reconnu à CNN que l’absence de Feinstein avait ralenti les efforts du parti pour confirmer les candidats. Mais Durbin n’est pas allé jusqu’à appeler Feinstein à démissionner, disant qu’il espère que les Républicains l’aideront à la remplacer temporairement au sein du comité et reconnaissent que « la pluie peut tomber des deux côtés de la route ».

Lorsqu’on lui a demandé si son absence aurait des conséquences plus longues sur la capacité des démocrates à confirmer les candidats, la démocrate de l’Illinois a répondu : « Oui, bien sûr », soulignant le long processus nécessaire pour que les candidats soient programmés pour les votes pendant un temps précieux.

Le sénateur républicain John Cornyn, membre éminent du comité judiciaire et proche conseiller de McConnell, a déclaré à CNN qu’il s’opposait aux efforts visant à remplacer Feinstein au sein du panel.

« Je ne pense pas que les républicains puissent ou devraient aider les candidats les plus controversés du président Biden », a déclaré le républicain du Texas. «Je soutiens que la sénatrice Feinstein revienne dès qu’elle le peut. Mais en ce qui concerne la confirmation de candidats controversés et, dans de nombreux cas, largement non qualifiés, je ne pense pas qu’on puisse s’attendre à une quelconque coopération républicaine.»

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.