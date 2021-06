Le GOP bloque le projet de loi sur les droits de vote dans un coup humiliant pour Biden alors que l’obstruction systématique empêche la contestation des lois électorales des États

Les républicains du SÉNAT ont bloqué une législation radicale sur les droits de vote en utilisant l’obstruction systématique pour porter un coup aux ambitions de l’administration Biden.

La législation, une offre de Dems pour bloquer les restrictions de vote au niveau de l’État qui ont commencé à apparaître après les élections de 2020, s’est réduite à un vote de 50-50 selon les partis mardi.

Les démocrates auraient dû obtenir 60 voix, en raison de l’obstruction systématique, pour adopter le projet de loi, qui a été largement critiqué par les républicains.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a déclaré que les démocrates faisaient preuve de « dédain pour l’Amérique » avec leur proposition de droits de vote, connue sous le nom de For the People Act.

McConnell a qualifié la proposition d’effort « transparentement partisan » qui montre le « dédain » de la gauche pour les électeurs américains.

« Beaucoup de démocrates passeraient [the bill] avec la majorité la plus mince possible, même après que son compagnon ait fait face à une opposition bipartite à la Chambre », a déclaré mardi McConnell depuis le Sénat.

« Quel calcul politique lâche. Quelle façon de montrer votre mépris pour les choix du peuple américain. »

Les dirigeants démocrates se sont engagés à redoubler d’efforts pour faire adopter la législation sur le droit de vote après la déception de mardi, bien qu’on ne sache pas comment ils prévoient d’aller de l’avant sans le soutien des républicains.

Le président Joe Biden a comparé les efforts déployés dans certains États dirigés par le GOP pour restreindre l’accès au vote aux lois Jim Crow.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a blâmé mardi Donald Trump pour la forte opposition républicaine au projet de loi sur le droit de vote.

« Donald Trump, fraîchement sorti d’une défaite retentissante lors de l’élection présidentielle de 2020, a crié au scandale et a menti – menti – que l’élection lui avait été volée, comme un enfant pétulant », a déclaré Schumer.

« Il y a une pourriture au centre du Parti républicain moderne.

« Le grand mensonge de Donald Trump s’est propagé comme un cancer et menace d’envelopper l’un des principaux partis politiques américains », a-t-il poursuivi.

L’ancien président Barack Obama a également pesé sur la proposition de loi électorale, exhortant le Congrès à protéger les droits de vote avant qu’il ne soit « trop tard ».

« J’ai essayé d’en faire une politique de ne pas peser sur la mêlée quotidienne à Washington, mais ce qui se passe cette semaine est plus qu’un projet de loi particulier à venir ou à ne pas voter », a-t-il déclaré. Yahoo Nouvelles.

« Je veux que les gens qui ne sont peut-être pas très attentifs sachent ce qui se passe (…) qu’ils comprennent les enjeux ici et pourquoi ce débat est d’une importance vitale pour l’avenir de notre pays », a-t-il ajouté.

Obama a souligné que les changements inclus dans la proposition sur les droits de vote doivent être mis en œuvre avant les élections de mi-mandat de 2022.

« Nous ne pouvons pas attendre les prochaines élections parce que si nous avons le même genre de manigances qui ont provoqué le 6 janvier, si nous avons cela pendant quelques cycles électoraux supplémentaires, nous allons avoir de vrais problèmes en termes de démocratie à long terme », a-t-il déclaré.

L’adoption du projet de loi était un long coup au Sénat mardi alors que les républicains s’y opposaient fortement.

Dix républicains auraient dû se ranger du côté des démocrates pour éviter une obstruction, et aucun n’a exprimé son soutien au projet de loi.

Cependant, les démocrates ont toujours tenté de le faire adopter avec des modifications apportées à la demande du sénateur démocrate Joe Manchin, qui s’était initialement opposé au projet de loi.

Les changements proposés par Manchin incluent 15 jours de vote anticipé et d’inscription automatique des électeurs, une interdiction du gerrymandering partisan et une exigence d’identification des électeurs.

Manchin a fini par voter en faveur du projet de loi, mais les votes étaient toujours partagés 50-50 selon les lignes de parti.