Le GOP attaque les lois sur la libération sous caution de New York après la libération du suspect dans l’attaque de Zeldin

Mais les républicains n’ont pas perdu de temps à affirmer que l’incident – ​​et la libération de M. Jakubonis – démontraient l’échec de la loi sur la libération sous caution promulguée par les démocrates ces dernières années.

“C’est une politique publique terrible que dans l’État de New York, vous puissiez essayer de poignarder un membre en exercice du Congrès, ou n’importe qui d’autre d’ailleurs, et être de retour dans la rue même pas six heures plus tard”, a déclaré Katie Vincentz, une porte-parole de M. Zeldin. “Il n’y a pas assez de responsabilité pour les gens quand ils commettent des crimes, et ce n’est qu’un des nombreux exemples dont nous entendons parler à New York chaque jour.”

La loi sur la libération sous caution, qui est initialement entrée en vigueur en janvier 2020 et a été modifiée à deux reprises depuis lors, a été vivement critiquée par les républicains et certains démocrates, qui l’ont liée à l’augmentation de certaines catégories de crimes. Les chercheurs disent et les données montrent qu’il n’y a aucune preuve que la loi soit responsable de ces hausses.

La loi a permis à des milliers de personnes d’être libérées, au lieu d’être détenues en prison après avoir été incapables de verser une caution pour des crimes relativement mineurs. Les taux de réarrestation – qui pourraient indiquer si la loi a contribué aux taux de criminalité – sont restés stables. Mais à mesure que certains crimes sont devenus plus courants, le nombre total de personnes inculpées, libérées puis de nouveau arrêtées pour un crime distinct a augmenté, donnant aux opposants au statut une pléthore d’exemples pour l’attaquer.

Mme Hochul, qui voyage en Californie, a condamné l’incident jeudi soir.

Kitty Bennett contribué à la recherche.