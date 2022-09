Le sénat de l’État de Caroline du Sud a refusé jeudi d’adopter un projet de loi interdisant l’avortement après fécondation, à quelques exceptions près, malgré une majorité républicaine dans cet organe. En Caroline du Sud, comme dans des États comme le Michigan, le Kansas, l’Idaho et l’Indiana, le défi de légiférer sur des interdictions aussi extrêmes devient de plus en plus évident – et l’avortement devient un problème de mines terrestres pour les républicains.

Cinq sénateurs républicains se sont joints aux démocrates pour s’opposer au projet de loi au Sénat de Caroline du Sud, le sénateur du GOP Tom Davis menaçant de faire de l’obstruction systématique si la mesure telle qu’elle était rédigée devait être votée. Davis s’est joint aux trois femmes républicaines du Sénat, ainsi qu’à un collègue masculin du GOP, pour faire obstruction aux restrictions sévères de la Chambre; Davis et une sénatrice républicaine, Penry Gustafson, ont voté en faveur de la mesure de compromis.

La Caroline du Sud a déjà adopté une loi onéreuse interdisant l’avortement après six semaines, avec des exceptions allant jusqu’à 20 semaines en cas de viol ou d’inceste. La loi de compromis adoptée par le Sénat réduit ce délai à 12 semaines et oblige la police à prélever l’ADN d’un fœtus avorté.

Il est plus restrictif que le soi-disant projet de loi sur le rythme cardiaque fœtal que l’Assemblée générale a adopté l’année dernière, avant que la Cour suprême ne décide la Dobbs contre Jackson affaire qui a renversé Roe c.Wade, mais évite l’interdiction totale, sans exception, que les républicains de la Chambre ont initialement tenté de faire passer. Cette interdiction est suspendue pendant que la Cour suprême de Caroline du Sud entend une contestation de la loi en vertu du droit à la vie privée et que l’État pré-Dobbs Une interdiction de 20 semaines est actuellement en vigueur, a rapporté l’Associated Press jeudi.

La défaite jeudi du projet de loi de Caroline du Sud, ainsi qu’un certain nombre de contestations judiciaires de mesures restrictives similaires dans des États comme l’Idaho, le Dakota du Nord et l’Indiana et des mesures de vote pour protéger le droit à l’avortement dans le Michigan et le Kansas, témoignent des difficultés pratiques à passer et l’application des interdictions d’avortement.

“Nous avons tendance à penser que l’interdiction de l’avortement est un interrupteur marche-arrêt”, a déclaré Rachel Rebouché, doyenne de la Beasley School of Law de l’Université Temple à Vox samedi. Mais dans un post-Dobbs paysage, “la complexité juridique va s’amplifier”. Cela se joue, a-t-elle dit, alors que les restrictions dans des États comme l’Idaho et le Dakota du Nord ont fait face à des contestations judiciaires, et dans les législatures alors que les dangers de restreindre sévèrement l’accès à l’avortement deviennent clairs.

La Caroline du Sud a obtenu une vérification de la réalité sur les restrictions à l’avortement

La Chambre des représentants de Caroline du Sud a rédigé le projet de loi contrecarré interdisant l’avortement après la fécondation ; bien qu’il y ait été adopté et que la majorité républicaine de 30 membres au Sénat ait eu suffisamment de voix pour l’adopter, ils n’avaient pas de majorité à l’épreuve de l’obstruction systématique. Les démocrates du Sénat ont exploité cette vulnérabilité et ont formé une coalition avec Davis, ainsi que les sens. Katrina Shealy, Sandy Senn et Penry Gustafson – toutes des femmes – et un autre républicain.

“Oui, je suis pro-vie”, a déclaré Shealy, qui avait précédemment voté pour les restrictions à l’avortement, lors de la session extraordinaire de jeudi. « Je suis aussi pro-vie pour la mère, la vie qu’elle a avec ses enfants qui sont déjà nés. Je me soucie des enfants qui sont forcés à l’âge adulte qui a été constitué par une législature pleine d’hommes afin qu’ils puissent prendre un tour de victoire et se sentir bien à ce sujet.

En fin de compte, les républicains ont dû retourner à la table des négociations et ont proposé une interdiction de six semaines et des restrictions plus onéreuses sur les avortements après viol et inceste. Le projet de loi original, qui a été adopté par la Chambre, prévoyait des exceptions pour le viol et l’inceste, ainsi que la vie et la santé de la mère, a déclaré le représentant Neal Collins (R) à Vox. “Le Sénat […] adopté un projet de loi qui interdit l’avortement après six semaines, avec les mêmes exceptions ainsi que [exceptions for] anomalies fœtales, qui est à peu près le même projet de loi que nous avons adopté l’année dernière, nous l’avons appelé le Fetal Heartbeat Bill.

Maintenant, le projet de loi devra retourner à la Chambre, qui peut soit être d’accord avec la version du Sénat du projet de loi, soit non – auquel cas l’Assemblée générale devrait former un comité de trois démocrates et trois républicains de chaque chambre pour essayez de trouver un compromis qui convienne aux deux chambres. Cela pourrait arriver dès la semaine prochaine.

Le nouveau projet de loi limite les exceptions pour viol et inceste à douze semaines, un changement significatif par rapport au Fetal Heartbeat Bill qui autorise des exceptions jusqu’à 20 semaines. Le nouveau projet de loi exige également que deux médecins affirment que les anomalies fœtales sont mortelles et exige que l’ADN d’un avortement dû à un viol et à un inceste soit transmis aux forces de l’ordre. “Je suppose que c’est pour la collecte de preuves au cas où ils s’en prendraient à quiconque viole ou commet un inceste”, a déclaré Collins.

La session extraordinaire a mis en évidence ce qui se passe lorsque la rhétorique des politiciens anti-choix se heurte à la vraie vie – les problèmes, les besoins et les croyances des vraies personnes – après que la Cour suprême a démoli les garde-fous juridiques de Roe contre Wade et Planification familiale c. Casey, Le chef de la minorité au Sénat, Brad Hutto (D), a déclaré à Vox.

“[Anti-choice legislators] pouvaient faire valoir tous les points politiques qu’ils voulaient, parce qu’ils avaient un filet de sécurité », a-t-il déclaré. «Ils savaient que rien de ce qu’ils avaient adopté n’entrerait en vigueur. Ils pouvaient passer tout ce qu’ils voulaient, et cela n’avait pas d’importance – et cela leur permettait de laisser leur rhétorique s’envoler vers la viande rouge de leur fête, car ils pouvaient lancer la fête en sachant que rien de ce qu’ils disaient n’allait jamais être promulguée dans la loi. Puis, tout d’un coup […] c’est comme le chien qui a attrapé le bus.

Les législateurs de la Caroline du Sud comprennent maintenant également qu’une restriction complète de l’avortement n’est pas populaire auprès des électeurs, a déclaré Hutto. Les sondages nationaux sur le sujet l’indiquent; une étude de Pew Research publiée juste avant la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade montre que 61 % des Américains soutiennent l’avortement dans tous les cas ou dans certains cas. Ces chiffres peuvent être abstraits lorsqu’ils sont extrapolés à un district législatif. Mais les législateurs doivent maintenant confronter ce que ces chiffres signifient dans leur contexte ; dans une publication sur Facebook datée du 30 août, Collins a écrit qu’il avait interrogé ses électeurs les plus conservateurs concernant l’accès à l’avortement. Sur les 43 sondages qui ont été renvoyés, “les résultats montrent clairement que la grande majorité des personnes, même très conservatrices, veulent des exceptions à l’avortement”, a-t-il écrit.

“Même les églises, les baptistes du Sud et les femmes conservatrices” ne sont généralement pas disposées à imposer leurs propres croyances sur l’avortement aux autres, a déclaré Hutto, contestant le concept monolithique des électeurs du Sud et indiquant que l’avortement pourrait être un problème majeur à la mi-mandat de novembre. – même dans un État conservateur comme la Caroline du Sud. “La course du gouverneur en Caroline du Sud est désormais compétitive”, a déclaré Hutto. Le gouverneur Henry McMaster, un républicain qui est monté au bureau lorsque Nikki Haley est partie pour rejoindre l’administration Trump, a indiqué qu’il signerait une interdiction totale de l’avortement si cela tombait sur son bureau ; avec cette déclaration enregistrée et l’avortement devenant une question de plus en plus controversée pour les électeurs, les démocrates ont au moins une chance de prendre le manoir du gouverneur en novembre. “Le choix est sur le bulletin de vote”, a déclaré Hutto.

Les leviers de pression contre les restrictions à l’avortement sont multiples

Parmi les nombreux États qui interdisent l’avortement dans les livres, seuls certains ont pu réellement entrer en vigueur à la suite de la Dobbs décision. Le Mississippi, la Louisiane, l’Arkansas, l’Oklahoma, le Dakota du Sud, le Missouri, l’Idaho et le Tennessee ont tous mis en place des interdictions sur presque tous les avortements, seuls certains États offrant des exceptions en cas de risques graves pour la santé du parent. Des interdictions de six semaines sont entrées en vigueur dans l’Ohio, le Kentucky et la Géorgie sont entrées en vigueur mais sont contestées devant les tribunaux, tout comme l’interdiction de 15 semaines en Floride, les lois de l’Idaho, de la Louisiane et du Kentucky et une interdiction du Wisconsin datant de 1849, selon à CNN.

Les poursuites judiciaires sont un moyen efficace de combattre ces lois, ou du moins de les retarder, même après Dobbs, a déclaré Rebouché à Vox. « Renverser Chevreuil n’a pas gardé l’avortement hors des tribunaux », a-t-elle déclaré, ajoutant que « ce n’est qu’une question de temps » avant que les interdictions promulguées ne soient confrontées à une sorte de défi. Cela pourrait ressembler à une législation au niveau de l’État protégeant l’avortement, à des référendums pour codifier les droits à l’avortement dans les constitutions des États et à des pressions exercées par des organismes et des entreprises internationaux de défense des droits de l’homme, bien qu’aucun de ces organismes n’ait de pouvoir législatif ou d’exécution.

“Certains de nos États sont vraiment des cas particuliers dans l’ordre international sur l’avortement”, a déclaré Rebouché. « Les organismes internationaux de défense des droits ont réprimandé les pays pour ce genre de choses », et « la stigmatisation et la honte » peuvent être des motivations très puissantes.

Mais garantir le droit à l’avortement en ce moment dépend de l’interaction entre la participation électorale et les tribunaux, une dynamique qui s’est jouée récemment dans le Michigan. Les électeurs auront un référendum sur leurs bulletins de mi-mandat en novembre, après que la Cour suprême de l’État a annulé la décision d’un comité électoral d’État d’omettre la mesure du scrutin en raison d’erreurs typographiques sur les pétitions appelant au référendum, comme l’a rapporté le New York Times jeudi.

En août, les électeurs du Kansas ont fermement rejeté la tentative de la législature d’injecter dans la constitution de l’État un langage qui aurait explicitement déclaré qu’il n’accordait pas le droit à l’avortement, comme l’avait rapporté l’Associated Press à l’époque. La Cour suprême du Kansas en 2019 avait affirmé le droit à l’avortement en vertu de la Déclaration des droits de l’État ; le référendum d’août a confirmé ce jugement.

“Le Kansas a été un choc pour tous les systèmes”, a déclaré David Cohen, professeur à la Thomas Kline School of Law de l’Université Drexel et co-auteur avec Rebouché d’un article sur l’après-guerre.Dobbs paysage juridique appelé “Le nouveau champ de bataille de l’avortement”, a déclaré Vox. “Je ne pense pas que quiconque ait vu ce qui s’est passé venir.” Le Michigan, cependant, “va nous donner un grand regard sur l’avenir”, en ce qui concerne la manière dont les États pourraient contourner les interdictions d’avortement et consacrer légalement le droit à l’avortement. La Californie et le Vermont ont de tels référendums sur leurs bulletins de vote en novembre prochain, mais le résultat dans ces situations est probablement plus prévisible qu’au Kansas, au Michigan ou au Kentucky, qui a une initiative de vote pour éliminer le droit des Kentuckiens à l’avortement en vertu de la constitution de l’État.

À long terme, la composition de la Cour suprême devra changer avant qu’il y ait un réel défi à Dobbs, a déclaré Cohen. « Dès que cela arrive, [progressives] seront ceux qui demanderont au tribunal d’annuler le précédent », qui pourraient prendre la forme d’arguments fondés sur la liberté religieuse, le flou de la législation anti-avortement, les revendications de protection égale et le droit de voyager, a déclaré Cohen.

En attendant, si le soutien au droit à l’avortement rallie les électeurs en novembre, comme les démocrates l’espèrent, le calcul de ce qui est possible au niveau fédéral pourrait également changer, a déclaré Cohen. Alors qu’un certain nombre de sénateurs républicains ont tenté de proposer des restrictions nationales au droit à l’avortement, d’autres, comme le sénateur Roger Marshall (R-KS), ont discerné que l’élan et l’appétit pour de telles mesures n’étaient pas là. “Je ne vois tout simplement pas l’élan au niveau fédéral”, a-t-il déclaré au Washington Post le 25 juillet – avant l’échec de la mesure anti-avortement dans son propre État.

Alors que les législateurs sont obligés de faire face à l’impopularité des interdictions d’avortement et à la difficulté de les faire respecter, il y a potentiellement plus de place pour un recul sous la forme de protections juridiques. La loi sur la protection de la santé des femmes, qui a échoué au Sénat en mai et que le président Joe Biden a promis de signer si elle était adoptée, pourrait avoir une chance si les démocrates s’accrochent à la Chambre et remportent suffisamment de sièges au Sénat. «Est-ce que je mettrais jamais de l’argent là-dessus? Non », a déclaré Cohen. “Mais il y a une chance.”