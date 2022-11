Le GOP a préféré conserver les 5 sièges de la Chambre des États-Unis dans l’Oklahoma

OKLAHOMA CITY (AP) – Les républicains de l’Oklahoma sont fortement favorisés pour conserver les cinq sièges de l’État à la Chambre des États-Unis le jour du scrutin, mais le GOP s’attend à accueillir un nouveau visage dans la délégation après que le projet de retraite du sénateur américain Jim Inhofe a secoué la politique scène.

Un seul des cinq districts – le 2e district du Congrès tentaculaire dans l’est de l’Oklahoma – est un siège ouvert, le représentant sortant du GOP pour cinq mandats, Markwayne Mullin, quittant le poste dans le but de remplacer Inhofe au Sénat.

L’ancien sénateur d’État Josh Brecheen, citoyen de la nation Choctaw et propriétaire d’une entreprise d’excavation du comté de Coal, est le favori pour gagner après être sorti d’une primaire meurtrière du GOP à 14 candidats. Protégé et ancien travailleur de terrain du défunt sénateur américain Tom Coburn, une figure influente de la politique du GOP de l’État, Brecheen a promis de ne pas servir plus de huit ans à la Chambre des États-Unis s’il était élu. Mullin a fait une promesse similaire lorsqu’il s’est présenté pour la première fois en 2012, affirmant qu’il ne servirait que six ans, mais l’a ensuite rompu lorsqu’il s’est présenté pour un quatrième mandat en 2018.

Les candidats du GOP dans chacun des cinq districts de l’Oklahoma bénéficient d’énormes avantages en matière de collecte de fonds par rapport à leurs adversaires démocrates.

Brecheen, qui a reçu une approbation de dernière minute de l’ancien président Donald Trump, a levé près de 540 000 $, selon les derniers rapports de financement de la campagne, contre moins de 8 000 $ pour son adversaire démocrate, Naomi Andrews, une nouvelle venue politique qui vit à l’extérieur du district en Tulsa.

Ben Robinson, un ancien sénateur démocrate de Muskogee, se présente à la course en tant qu’indépendant mais a déclaré ne pas avoir collecté d’argent.

Dans le 5e district du Congrès qui comprend la majeure partie d’Oklahoma City, la représentante républicaine américaine Stephanie Bice est préférée au démocrate Joshua Harris-Till et à l’indépendant David Frosch. Le district était le dernier de l’Oklahoma détenu par un démocrate, l’ancien représentant américain Kendra Horn, mais a été redessiné par le GOP après que Bice ait vaincu de justesse Horn en 2020 pour le rendre plus sûr pour les républicains.

Le Bice a rapporté avoir collecté plus de 2,3 millions de dollars, le plus de tous les candidats à la Chambre des États-Unis dans l’Oklahoma, contre environ 53 000 dollars pour Harris-Till, selon les derniers rapports de financement de la campagne.

Dans les trois autres districts du Congrès de l’État, les représentants républicains sortants Tom Cole, Kevin Hern et Frank Lucas sont tous les grands favoris pour être réélus.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Sean Murphy, l’Associated Press