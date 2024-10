Le Goop de Gwyneth Paltrow est-il sur le déclin ? Alors que la star hollywoodienne oscarisée revient à la réalisation de films, son empire du bien-être a subi des revers

Des bougies vaginales au répulsif contre les vampires, l’empire du bien-être de Gwyneth Paltrow, Goop, suscite l’intrigue et l’indignation depuis plus d’une décennie.

Mais la marque multimillionnaire de la star semble subir des revers après que le journal spécialisé dans la mode WWD a rapporté le mois dernier que Goop allait supprimer 18 pour cent de ses 216 employés dans le cadre d’une restructuration massive de l’entreprise.

Il vient après le magasin londonien de la marque a été contraint de fermer ses portes l’année dernière après avoir perdu environ 1,4 million de livres sterling de revenus en raison de la pandémie mondiale.

Pendant ce temps, la ligne de cosmétiques Goop Beauty de Gwyneth a connu une croissance lente, avec un chiffre d’affaires en hausse de 20 % cette année jusqu’à présent, contre une augmentation de 42 % en 2023.

Les derniers chiffres de Goop surviennent alors que la star hollywoodienne oscarisée a ravi ses fans en août lorsqu’elle a annoncé son retour sur grand écran après une interruption de cinq ans pour apparaître dans le drame sportif Marty Supreme aux côtés de Timothee Chalamet.

L’empire du bien-être, célèbre pour ses produits décalés comme la poussière sexuelle et les suppléments stimulant la libido, a été initialement lancé par Gwyneth en 2008 sous forme de newsletter hebdomadaire.

L’actrice a répertorié une bougie intitulée « This Smells Like My Vagina » sur sa boutique en ligne Goop.

L’actrice avait mis en vente une bougie à 75 $, intitulée « This Smells Like My Vagina », dans sa boutique en ligne Goop et avait révélé que la bougie parfumée au géranium, à la bergamote et au cèdre était à l’origine une blague.

Selon la description du produit : « Cette bougie a commencé comme une blague entre le parfumeur Douglas Little et GP – les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper : « Uhhh… ça sent le vagin » – mais a évolué vers une drôle de bougie. parfum magnifique, sexy et magnifiquement inattendu.

L’actrice avait également précédemment conseillé aux lecteurs d’acheter un vibromasseur en or 24 carats pour 15 000 $ et des œufs vaginaux en jade.

En 2021, Business Insider a rapporté que Goop avait perdu au moins 140 employés au cours des deux dernières années, et plusieurs dirigeants, dont un directeur financier, un directeur de la technologie et un directeur des risques, avaient quitté l’entreprise.

Bien que la pandémie ait entraîné une certaine perte de personnel, des sources ont déclaré au média que le problème de roulement élevé de Goop était antérieur aux licenciements liés au COVID-19, et que les salaires étaient maigres, une « culture fiscale » et l’habitude de la lauréate d’un Oscar de choisir ses favoris, puis apparemment de changer d’avis. en étaient les causes.

D’autres anciens employés qui se sont plaints de l’entreprise sur Glassdoor ont également critiqué les « tyrans » et les « filles méchantes » qui s’appuient sur une « gestion basée sur la peur », affirmant que Gwyneth en particulier était « recherchée pour passer ses journées à essayer des vêtements alors que l’entreprise était désespérée ». J’avais besoin d’un vrai PDG.

Gwyneth était apparue pour la dernière fois dans un film en 2019 alors qu’elle prenait du temps pour se concentrer sur son entreprise et élever sa fille Apple, 20 ans, et son fils Moses, 18 ans.

Mais après que ses enfants ont quitté la maison pour aller à l’université, Gwyneth a déclaré : « Je reprends contact avec cette partie de moi-même que je n’avais pas ressentie depuis que j’avais la vingtaine, avant d’avoir des enfants. Un peu plus d’espace et d’imagination, peut-être. Un peu plus d’espace intérieur pour ce que je pourrais vouloir faire ce jour-là, des trucs comme ça.

La semaine dernière, l’actrice a été photographiée en train de partager un baiser passionné avec Timothée pendant le tournage à New York.

