Le Google Pixel 8A est une offre ridiculement bonne à 379 $

Le Pixel 8A de Google est le genre de téléphone que vous dites à vos parents ou à votre coiffeur d’acheter (salut Shannon !). L’interface est simple et propre, elle offre un haut niveau de résistance à la poussière et à l’eau et elle recevra des mises à jour logicielles régulières au cours des sept prochaines années. Cela vous donnera une grande tranquillité d’esprit en le recommandant à vos amis et à votre famille.

Les caméras ne sont pas aussi performantes que celles que vous obtiendriez sur le Pixel 8 classique ou sur un Pixel 9 plus récent, mais elles sont fiables et peuvent même s’attaquer à certains scénarios délicats, comme lorsque les aurores boréales vous surprennent dans le vôtre. arrière-cour. Le 8A dispose également d’un chargement sans fil Qi et d’un écran 120 Hz à défilement fluide – deux fonctionnalités que vous aurez du mal à trouver dans un autre téléphone à moins de 400 $.

Son prix total de 499 $ est compétitif, mais réduit à 379 $, c’est une bonne affaire. Vous obtiendrez 128 Go de stockage pour ce prix, ce que la plupart des gens trouveront suffisant. La version 256 Go, généralement à 559 $, est tombée à 436 $ – dépensez un peu plus et vous obtiendrez une tranquillité d’esprit supplémentaire. Mais la mauvaise nouvelle est que la seule option de couleur au niveau supérieur de 256 Go est l’obsidienne. Si vous voulez du bleu baie ou un joli vert aloès, vous devrez vous en tenir à 128 Go.

