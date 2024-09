Le Google Doodle d’aujourd’hui est une bataille royale sur le thème du pop-corn

Le Google Doodle d’aujourd’hui Crédits : Google

Le Google Doodle d’aujourd’hui est très amusant. C’est aussi un moment amusant pour moi, personnellement, car je viens d’acquérir une nouvelle poêle à pop-corn et une énorme quantité de grains de maïs, car c’est la seule façon de faire du pop-corn. Pas de bêtises au micro-ondes. Juste des grains, de l’huile et du beurre. Le bon truc. Bon et bon pour vous.

Quoi qu’il en soit, le Google Doodle d’aujourd’hui est une célébration du pop-corn. C’est aussi un jeu de Battle Royale où vous affrontez en solo ou en escouade 60 joueurs pour voir qui peut survivre jusqu’à la fin. J’ai obtenu la 11e place à mon premier essai, en esquivant le pop-corn et le sel et en essayant de dévier les projectiles contre les joueurs ennemis.

Le description officielle du Doodle on peut lire :

Vous ne pouvez pas imaginer que le Doodle interactif d’aujourd’hui célèbre votre compagnon de cinéma préféré et votre collation de fin de soirée classique : le popcorn ! Ce jeu entre dans l’histoire des Doodles en permettant au plus grand nombre de joueurs de s’affronter dans une partie en même temps ! Jouez en solo ou invitez des amis à jouer avec vous en mode équipe.

Le pop-corn n’est pas un phénomène nouveau. Ce délicieux en-cas, favori des cinéphiles du monde entier, remonte à l’Antiquité, bien avant que les Européens ne « découvrent » les Amériques. Des archéologues ont trouvé des grains de pop-corn au Nouveau-Mexique datant de 3600 avant J.-C. Des traces de pop-corn ont été retrouvées dans d’anciennes tombes péruviennes.

Ce n’est qu’au XIXe siècle que le pop-corn a gagné en popularité aux États-Unis. En 1885, Charles Cretors a inventé la première machine à pop-corn à vapeur à Chicago, ce qui signifie que le pop-corn était largement disponible au moment où l’Exposition universelle colombienne a débuté à Chicago en 1893 (le cadre de l’excellent livre d’Erik Larson Le diable dans la ville blanche, que tout le monde devrait lire).

Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de vous rendre sur la page d’accueil de Google pour jouer à Popcorn Battle Royale dès aujourd’hui. C’est vraiment amusant !