Le gonflement du lac pourrait causer davantage d’inondations – Kelowna Capital News

D’autres inondations sont attendues dans le sud du Pakistan, où le lac Manchar a gonflé à cause des pluies de mousson sans précédent qui ont commencé à la mi-juin, ont averti dimanche des responsables. Le déluge a jusqu’à présent tué près de 1 300 personnes.

Les météorologues ont prédit plus de pluie dans la région dans les prochains jours et les autorités ont exhorté les villageois des districts de Jamshoro et Dadu de la province du Sindh près du lac à évacuer. La montée des eaux a atteint des niveaux dangereux et constituait une menace pour une digue et un remblai de protection, ont-ils déclaré. Le lac, situé à l’ouest du fleuve Indus, est le plus grand lac naturel d’eau douce du Pakistan et l’un des plus grands d’Asie.

Fariduddin Mustafa, administrateur du district de Jamshoro, a déclaré dimanche que les autorités avaient fait une coupe dans la digue du lac pour permettre à l’excès d’eau de s’échapper et finalement de se déverser dans l’Indus. Pourtant, l’eau continue de monter, a-t-il dit.

Certaines parties du district de Dadu ont déjà été inondées, ont indiqué des responsables.

″Après que nous ayons évalué que les niveaux d’eau avaient atteint (un) niveau dangereux… et que l’on craignait que le remblai du lac ne s’effondre à tout moment, l’administration a décidé de faire une coupe du côté de Bagh-e-Yousuf pour éviter toute incontrôlable courant d’eau », a-t-il dit.

Sharjil Inam Memon, ministre de l’Information de la province du Sindh, a expliqué que la coupe avait été faite pour protéger la ville voisine de Sehwan et la ville de Bhan Saeedabad, avec une population combinée d’un demi-million de personnes. Les eaux détournées affecteront plutôt les villages de la région, avec une population totale de 150 000 habitants.

L’armée pakistanaise a déclaré dimanche dans un communiqué que des ingénieurs de l’armée étaient engagés dans la surveillance des rives du lac Manchar.

Cette évolution survient un jour après que le Pakistan a de nouveau appelé la communauté internationale à venir en aide aux victimes des inondations sans précédent causées par les pluies de la mousson qui ont fait près de 1 300 morts et des millions de sans-abri dans tout le pays. Des avions de plusieurs pays ont apporté des fournitures au pays appauvri à travers un pont aérien humanitaire.

De nombreux responsables et experts ont imputé les pluies de mousson et les inondations inhabituelles au changement climatique, notamment le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a appelé la semaine dernière le monde à cesser de “somnambuler” pendant cette crise meurtrière. Il se rendra au Pakistan le 9 septembre pour visiter les zones touchées par les inondations et rencontrer des responsables.

Dans son dernier rapport, l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan a estimé le nombre de morts depuis la mi-juin – lorsque les pluies de mousson ont commencé des semaines plus tôt cette année – à 1 290, alors que davantage de décès ont été signalés dans les zones touchées par les inondations des provinces du Sindh, du Khyber Pakhtunkhwa et du Balouchistan. Le rapport indique que 453 enfants figuraient parmi les morts.

Le Premier ministre Shahbaz Sharif, qui visite quotidiennement les zones touchées par les inondations et les camps de secours, a tweeté dimanche que le Pakistan luttait contre sa pire calamité induite par le changement climatique et que les enfants étaient parmi les plus touchés.

«Avec plus de 400 (enfants) morts, ils représentent un tiers du nombre total de morts. Maintenant, ils sont encore plus exposés aux maladies d’origine hydrique, l’UNICEF et d’autres agences mondiales devraient les aider », a déclaré Shahbaz.

L’autorité a déclaré que les opérations de secours et de sauvetage se poursuivaient dimanche avec des troupes et des volontaires utilisant des hélicoptères et des bateaux pour évacuer les personnes bloquées des zones inondées vers des camps de secours où elles recevaient un abri, de la nourriture et des soins de santé.

Des dizaines de camps de secours ont été mis en place dans des bâtiments gouvernementaux desservant des dizaines de milliers de personnes tandis que des milliers d’autres ont trouvé refuge au bord des routes sur des terrains plus élevés.

Hira Ikram, médecin dans un camp établi par la Mission islamique britannique à Sukkur, a déclaré que les professionnels de la santé considéraient la gale, les infections gastro-intestinales et la fièvre comme des événements plus courants dans le camp.

La Fondation Alkidmat, une organisation de protection sociale, a déclaré que ses bénévoles utilisaient des bateaux pour livrer des repas prêts à manger et d’autres aides aux résidents ainsi que des aliments pour animaux sur une petite île de l’Indus. Le groupe distribuait également de la nourriture et des articles nécessaires aux personnes sans abri et vivant au bord de la route.

Dans le nord-ouest du pays, à Khyber Pakhtunkhwa, l’autorité provinciale de gestion des catastrophes a mis en garde contre davantage de pluies, d’éventuelles crues soudaines et des glissements de terrain dans la semaine à venir dans les districts de Malakand et Hazara. Taimur Khan, porte-parole de l’autorité, a exhorté dimanche les habitants à ne se rendre dans aucune des zones déjà inondées ces dernières semaines.

Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 milliards de dollars de dégâts, mais le ministre du Plan, Ahsan Iqbal, a déclaré samedi que “l’ampleur de la dévastation est massive et nécessite une immense réponse humanitaire pour 33 millions de personnes”.

La nouvelle demande d’aide internationale est intervenue alors que le Pakistan a reçu 35 avions de secours en provenance de Turquie, de Chine, des Émirats arabes unis, de France, d’Ouzbékistan et d’autres pays. D’autres avions sont attendus dans les prochains jours. Le dernier vol cargo a atterri dimanche soir à l’aéroport de Lahore, avec des tonnes de secours en provenance des EAU.

Deux membres du Congrès, Sheila Jackson et Tom Suzy, devaient arriver dimanche au Pakistan pour visiter les zones touchées par les inondations et rencontrer des responsables.

