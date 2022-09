Le golfeur Vani Kapoor termine régulièrement 29e, Tvesa Malik 49e

Vani Kapoor est arrivée avec un score constant de moins de 70 ans pour la troisième journée consécutive pour terminer à égalité 29e tandis que sa compatriote indienne Tvesa Malik a signé à égalité 49e au KPMG Women’s Irish Open sur le Ladies European Tour.

Vani, qui a tiré 72 le premier jour, a enregistré 70 sur chacun des trois jours suivants pour terminer avec un total de six sous 282. Tvesa, en revanche, a tiré 72 au dernier tour pour terminer avec un total de un -moins de 287.

Diksha Dagar et Amandeep Drall ont raté le cut après le deuxième tour. La golfeuse tchèque Klara Spilkova a remporté sa deuxième victoire sur le Ladies European Tour (LET) avec une victoire en séries éliminatoires. Elle a tiré un dernier tour de 67 (-5) pour terminer le tournoi à 14 sous la normale aux côtés de la Finlandaise Ursula Wikstrom et de la Danoise Nicole Broch Estrup. Le trio est redescendu à 18 et c’est Spilkova qui a lancé son birdie putt pour devenir la championne au château de Dromoland.

Vani, qui retourne sur son parcours à domicile, le DLF Golf and Country Club pour le Hero Women’s Indian Open le mois prochain, a boguey deuxième et quatrième mais a récupéré des tirs aux cinquième et septième pour tourner à égalité égale. Au neuf de retour, elle a réussi trois birdies aux 11e, 15e et 18e mais a laissé tomber un tir au 14e pour une ronde de 70.

Tvesa a eu un début difficile avec un bogey et un double bogey au début de la manche. Un birdie au cinquième a été suivi d’un bogey au neuvième alors qu’elle tournait à 3 sur 38. Trois birdies et aucun bogey sur le neuf de retour ont été récupérés le dernier jour avec un 72 et un total de 1 sous.

Spilkova, 27 ans, est entrée dans la journée après avoir enregistré des tours de 66 (-6), 68 (-4) et 73 (+1) lors de ses trois premiers jours. Spilkova a connu un départ difficile avec deux bogeys dans ses cinq premiers trous, mais elle a aussi réussi trois birdies pour faire le virage en 34 (-1). Des birdies consécutifs aux 10 et 11 ont vu la joueuse tchèque se mettre dans le coup avant un autre birdie le 16.

Un par-save miraculeux depuis le bord de l’eau à 17 ans a donné à Spilkova l’élan et elle a terminé sa journée avec un birdie à 18 ans qui la plaçait à l’époque en tête du club-house. Le Finlandais Wikstom et le Danois Broch Estrup ont obtenu une place dans les séries éliminatoires après avoir produit un tour final chacun de quatre moins de 68 ans.

Quatre joueuses ont terminé à égalité pour la quatrième place avec la Danoise Smilla Tarning Soenderby, l’Autrichienne Christine Wolf, l’Irlandaise Leona Maguire et l’Anglaise Annabel Dimmock. C’était une solide fin de semaine pour la star de la Solheim Cup Maguire après un huitième de finale (-4), alors qu’il y avait aussi 10 000 spectateurs au château de Dromoland dimanche.

L’Écossaise Laura Beveridge, l’Anglaise Gabriella Cowley et l’Espagnole Carmen Alonso ont complété le top 10 en terminant en T8 avec 12 sous la normale.

