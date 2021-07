Le golfeur professionnel Gene Siller « a peut-être été tué parce qu’il a vu un homme armé conduire un camion volé avec deux corps à l’intérieur »

Le pro de GOLF Gene Siller a peut-être été tué parce qu’il a vu un homme armé conduire un camion volé avec deux corps à l’intérieur, ont déclaré les flics.

Siller, 41 ans, a été abattu samedi dans un country club de Géorgie après s’être approché d’un pick-up Dodge Ram qui avait conduit sur un terrain de golf.

Siller était un père de deux enfants marié Crédit : Facebook/Ashley Bouknight Siller

Il a travaillé comme professionnel de golf au Pinetree Country Club Crédit : Facebook

La police du comté de Cobb a déclaré à WGCL-TV que Siller, le directeur du golf au Pinetree Country Club, avait probablement été tué uniquement parce qu’il « avait été témoin d’un crime actif ».

Le professionnel de golf a reçu une balle dans la tête alors qu’il s’approchait du pick-up, ont déclaré les flics.

La police a répondu à l’appel d’une personne abattue vers 14 h 20 samedi et a trouvé Siller inconscient près du green du 10e trou.

Le professionnel de golf a été déclaré mort sur les lieux.

La police a par la suite trouvé deux autres corps dans le camion, dont le propriétaire du véhicule, Paul Pierson, et un inconnu.

La police dit que Siller a peut-être été tué parce qu’il est tombé sur un crime en cours Crédit : 11Alive

Un GoFuneMe a été mis en place pour la famille Crédit : Facebook/Ashley Bouknight Siller

Le tireur est toujours en fuite et le mobile de la fusillade n’est pas encore clair.

Les membres du country club ont décrit comment des coups de feu ont éclaté après que Siller soit allé enquêter sur le camion sur le fairway.

Un témoin aurait entendu cinq coups de feu « puis plus rien ».

Siller, marié et père de deux jeunes enfants, était également membre de la section Géorgie de l’Association des golfeurs professionnels.

Après le meurtre tragique, l’Association a tweeté un message à la famille de Siller.

« Nous tous à la GSGA sommes profondément attristés par les événements tragiques qui se sont produits plus tôt à Pinetree CG. Nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de Gene Siller. »

Les habitants ont exprimé leur choc qu’une telle violence insensée puisse avoir lieu au country club.

« Cela ne m’a frappé que plus tard que cela s’est produit dans notre country club », a déclaré à CNN l’ami de Siller, Sebastian Schutte. « Je n’arrive toujours pas à y croire. »

Il a déclaré que le golfeur professionnel était très apprécié et « traitait tout le monde avec respect ».

Un GoFundMe a été créé pour la famille de Siller et a dépassé son objectif de 500 000 $ mardi soir.