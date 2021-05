Le golfeur professionnel Bowling arrêté pour «  sexto et proposition de rencontrer un détective infiltré se faisant passer pour une fille de 15 ans  »

Le Canadien, 26 ans, aurait bavardé en ligne avec un détective qu’il croyait être un jeune de 15 ans depuis avril.

Selon la police de Floride, les conversations « devenu de nature sexuelle » et « intensifié rapidement » dans les 24 premières heures de contact entre la paire sur le site AdChat.

Le communiqué de la police a déclaré que Bowling avait été appréhendé dans la destination touristique populaire « comme il est arrivé pour rencontrer le leurre » cette semaine.

ARRÊTÉ: Un golfeur professionnel a été arrêté aujourd’hui par notre détective des crimes contre les enfants. Daniel Bowling a été placé en garde à vue alors qu’il tentait de rencontrer un leurre se faisant passer pour une jeune fille de 15 ans. pic.twitter.com/NcepTp4p9g – Police d’Orlando (@OrlandoPolice) 7 mai 2021

CORRECTION: Depuis que nous avons tweeté à propos de cette arrestation, nous avons reçu des informations selon lesquelles M. Bowling ne fait pas partie du top 100 du PGA Tour. – Police d’Orlando (@OrlandoPolice) 7 mai 2021

Il a ensuite été accusé de communication obscène, de voyage pour rencontrer un mineur et de tentative de molestation obscène et lascive, a affirmé le magazine People.

Commentant la question, Jennifer Wing, du groupe de travail sur les crimes sur Internet contre les enfants, a déclaré: «Malheureusement, il y a potentiellement des centaines de prédateurs comme Mr Bowling en ligne.

«J’espère que la nouvelle de l’arrestation d’aujourd’hui encourage les parents à être plus proactifs dans la surveillance de la vie de leurs enfants en ligne.

Yahoo Sports a rapporté que le bowling n’a pas participé à des compétitions professionnelles de golf depuis 2016 et ne figure pas non plus dans le classement officiel du golf mondial.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Dan Bowling (@realdrbkid)

Mais son Instagram, où il est connu comme « Le vrai gamin DRB », est jonché de photos liées à son sport.

Dans sa biographie sur la plateforme, il prétend être un « Golfeur professionnel voyageant sur les événements du PGA Tour un lundi à la fois ».

Et la semaine dernière, Bowling a posté une vidéo qui le montrait « Down in North Carolina for the Wells Fargo Monday qualifying ».

« J’ai travaillé ces dernières semaines avec mes gars, » il a écrit dans une légende.