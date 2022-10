Le golfeur indien Anirban Lahiri termine 10e au Liv Golf à Djeddah

Le golfeur indien Anirban Lahiri a terminé 10e à égalité dans l’étape LIV Golf Invitational Jeddah de la série avec un dernier tour de 69 ici.

L’Indien de 36 ans, qui a commencé la semaine malgré la grippe, a fait du bon travail en organisant une semaine solide avec des rondes de 67-66-69 sur le parcours Par-70 de Royal Greens.

Son dernier tour de 69 comprenait un aigle au premier trou Par-4, mais il a également bogeyé les 11e et 12e et double bogeyé le 13e dimanche.

Lors de ses trois apparitions précédentes dans la série LIV, il a terminé deuxième à Boston, 23e à Chicago et 41e à Bangkok. Au sommet, Brooks Koepka a battu Peter Uihlein au troisième trou de barrage pour remporter l’épreuve. C’était sa première victoire dans la série. Koepka et Uihlein étaient à égalité à 12 sous, tandis que Joaquin Niemann était troisième à 11 sous aux côtés de Sergio Garcia.

Dans l’épreuve par équipe, l’équipe de Koepka qui comprenait Uihlein, son frère Chase Koepka et Jason Kokrak a remporté les honneurs. Les boules de feu dirigées par Garcia étaient deuxièmes et les Crushers, menés par Bryson DeChambeau et incluant Lahiri, étaient troisièmes. Le prochain événement à Miami sera le dernier et sera un événement par équipe. Il aura lieu du 28 au 30 octobre à Doral.

