Le golfeur indien Aditi Ashok a tiré un score inférieur à la normale 74 lors du tour final pour terminer un décevant 58e à égalité au championnat Kroger Queen City lors du retour du circuit LPGA à Cincinnati.

L’Indien dimanche a terminé en douceur une semaine qui a commencé de manière prometteuse.

Aditi, qui a terminé quatrième aux Jeux olympiques de Tokyo, a commencé la semaine avec 68-70 mais a faibli le week-end avec des scores de 76-74.

Aditi, qui avait subi deux doubles bogeys un jour plus tôt, avait trois bogeys et un seul birdie le dernier jour.

Ally Ewing a réalisé une superbe série de birdies consécutifs dimanche alors qu’elle clôturait avec un sept moins de 65 ans et a résisté à Xiyu Lin (65 ans) d’un coup pour remporter le titre.

Ewing a maintenant trois victoires en carrière, une au cours de chacune des trois dernières années, bien qu’elle soit entrée dans ce tournoi sans se classer parmi les 10 premières en 2022.

L’Américaine de 29 ans a joué sans bogey sur un parcours adouci par la pluie et a été poussée jusqu’au bout par Lin, qui a réussi un birdie sur deux de ses trois derniers trous pour un 65.

Maria Fassi, du Mexique, a tiré un 71 et a terminé seule en troisième position, son meilleur résultat de la LPGA.

La Chinoise Lin, âgée de 26 ans, qui se fait appeler “Janet”, est toujours à la recherche de sa première victoire.

Ewing a atteint le championnat CME Group Tour pour les 60 meilleurs joueurs chaque année depuis 2017, et cette année s’annonçait sombre sans un top 10.

Elle était au n ° 70 du Race to CME Globe, et la victoire l’amène au n ° 30 et assure sa place à Naples, en Floride, lors de la finale de la saison en novembre.

