Le golfeur bangladais Jamal Hossain reste en tête après le deuxième tour

Le golfeur bangladais Jamal Hossain a poursuivi sa domination pour conserver la tête après le deuxième tour du championnat des joueurs PGTI ici mercredi.

Jamal a inscrit un total de 4 sous 68 pour consolider sa position au sommet avec un score global de 11 sous 133 à la fin de la journée de jeu.

L’interprète hors concours de la journée était le golfeur sri-lankais N Thangaraja dont le meilleur tour de la journée de 8-moins de 64 l’a catapulté à la deuxième place derrière le leader par un seul coup à 10-moins de 134. Badal Hossain du Bangladesh a été classé troisième avec un classement général score de 9-moins de 135 à mi-parcours.

Yuvraj Singh Sandhu (68-68) de Chandigarh et Manu Gandas (69-67) de Gurugram ont été placés au T4 avec des scores identiques de 8 sous 136 après le deuxième tour. 68-69) et Ankur Chadha (69-68), qui a fait un trou en un le 13, à T6 avec des scores de 7-moins de 137 ; Ajeetesh Sandhu, leader de l’Ordre du mérite du PGTI (70-68) à la 8e place avec un score de 6-moins de 138 ; M Dharma (70-69), Brashwarpal Singh (69-70) et Sudhir Sharma (71-68) au T9 avec des scores de 5-moins de 139.

La coupe a été déclarée à 1-moins de 143. Cinquante-deux professionnels et deux amateurs ont fait la coupe.

La manche de Jamal Hossain aujourd’hui consistait en cinq oiselets et un seul bogey. Poursuivant sa forme du premier tour, Jamal, actuellement classé cinquième sur la liste de mérite du PGTI, a montré son contrôle sur ses deuxièmes coups couplés à ses impressionnants coups de départ alors qu’il n’a raté qu’un seul fairway aujourd’hui. Jamal, qui a inscrit un 4-moins de 68 aujourd’hui, était à égalité pour la première place avec N Thangaraja jusqu’au tout dernier moment, mais un birdie au 7e trou l’a aidé à prendre l’avantage d’un coup sur le golfeur sri-lankais.

Jamal, deux fois finaliste du PGTI cette saison, a déclaré: «Ma conduite et mes deuxièmes coups m’ont renfloué aujourd’hui car j’ai raté beaucoup de putts de birdie au deuxième tour. Je suis heureux de conserver mon avance pour le troisième tour, et mon objectif sera de jouer mon meilleur match demain et après-demain.

Derrière Jamal par un tir, mais cardant le meilleur tour de la journée de 8-moins de 64 ans, N Thangaraja du Sri Lanka a bondi de 21 places pour se classer deuxième avec un score global de 10-moins de 134.

Thangaraja qui a pris le départ du 10e trou a commencé sur une note positive avec des birdies aux 11e, 13e et 17e trous, mais son revirement s’est produit sur son premier neuf, où à l’exception d’un bogey au 8e et de deux pars aux 2e et 4e, il birdie tous les autres trous.

Parmi les autres grands noms, l’olympien Udayan Mane, le triple vainqueur de l’Ordre du mérite du PGTI Rashid Khan et le champion en titre Chikkarangappa S sont à égalité au 40e rang avec un score global de 1-moins de 143.

Deux des trois amateurs basés à Panchkula sur le terrain qui ont fait la coupe étaient Brijesh Kumar qui était à égalité 28e à 2 sous 142 et Arjun Singh Bhatia qui occupait à égalité 40e à 1 sous 143.

