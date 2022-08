Le golfeur Arjun Sharma prend la tête du classement et maintient les espoirs de premier titre

Arjun Sharma de Greater Noida a tiré un trois moins de 69 déterminé au troisième tour pour prendre la tête unique à 11 moins de 205 au TATA Steel PGTI Players Championship 2022 présenté par KGiSL, un Rs. Événement de 50 lakh, joué au club de golf de Coimbatore.

Arjun, le co-leader du jour au lendemain et vainqueur du PGTI Feeder Tour dans le passé, a gardé l’espoir de son premier titre sur le PGTI grâce à son avantage d’un coup l’avant-dernier jour.

Khalin Joshi de Bengaluru, vainqueur de l’Asian Tour et ancien champion de l’Ordre du mérite du PGTI, a également tiré un 69 le troisième jour pour monter d’une place à la deuxième position et être sur la queue du leader à 10-moins de 206.

La recrue Akshay Neranjen, âgée de 21 ans et basée à Bengaluru, qui fait ses débuts professionnels cette semaine, a impressionné pour la troisième journée consécutive en affichant un 68 sans faute pour gagner deux places et terminer la journée à la troisième place à neuf moins de 207. faisant ainsi partie du groupe leader pour le tour final.

Arjun Sharma (67-69-69), qui est dans le coup depuis le début de la semaine, a eu quelques problèmes au début lorsque son premier coup de départ de la journée a trouvé les arbres. Mais Sharma, 29 ans, a récupéré un par le premier avec une qualité de haut en bas qui a renforcé sa confiance.

Le golfeur du Jaypee Greens Golf Resort, Greater Noida, a ensuite accéléré le rythme avec des birdies aux deuxième, troisième et 10e, décrochant ses coups de coin à courte distance de la broche. Les deux erreurs d’Arjun entraînant des bogeys les 13 et 17 ont été annulées par sa conversion de birdie de 30 pieds le 16 et un birdie chip-in le 18 de clôture.

Arjun, vainqueur de l’événement PGTI Feeder Tour à Jaipur en 2018, a déclaré: «J’ai eu un début nerveux, mais le bon arrêt par le premier a ouvert le bal pour moi. J’ai été déçu de laisser tomber un bogey d’une bonne position le 13. Mais j’ai réussi à m’accrocher et j’ai très bien fini pour la deuxième journée consécutive. Le chip-in sur le dernier trou a été un véritable booster de confiance pour le quatrième tour.

“Je me sens bien dans mon jeu. Je joue intelligemment, je joue avec mes forces et je n’exagère pas. Cette approche m’a aidé jusqu’à présent cette semaine. À l’approche du tour final, je pense qu’il faut faire attention aux trous par-3 ici. Les par-3 sont difficiles, surtout les septième et 14e car ils sont longs et difficiles à négocier quand le vent est levé.

Khalin Joshi (69-68-69) s’est maintenu en lice avec un effort solide. Khalin a eu un front neuf tranquille faisant le tour à égalité pour la journée. Joshi a eu un back-nine fructueux composé de quatre birdies et d’un bogey. Il a produit l’un de ses plus longs drives de la journée pour mettre en place un birdie le 10 et a également réalisé deux longs putts de birdie les 16 et 18.

Khalin a déclaré: «Je suis très satisfait de la façon dont j’ai joué le neuf arrière ici. Mais je veux régler le premier neuf où je n’ai pas bien marqué toute la semaine. J’ai très bien frappé la balle du tee et je me suis placé dans de bonnes positions pour faire un birdie.

« Je suis également satisfait de mon putt, car j’ai réussi quelques putts d’embrayage aujourd’hui, spécialement pour sauver la normale. Je sens que je dois aussi affiner mon jeu de fer et mon jeu de coin pour avoir une bonne chance le dernier jour.

Joshi sera rejoint par son bon ami et partenaire d’entraînement régulier Akshay Neranjen (69-70-68) dans le groupe de tête puisque ce dernier occupe la troisième place. Neranjen, lors de ses débuts professionnels cette semaine, a réalisé des birdies chip-putt exceptionnels pour capitaliser sur trois des quatre par-5, les neuvième, 10e et 13e, donnant ainsi aux pros établis une sérieuse compétition.

Neranjen a déclaré: «La clé de mes bons scores a été le fait que je suis resté patient malgré des départs lents pendant deux jours où je n’ai pas marqué de birdies précoces. Bien frapper mes drives et les garder en jeu m’a aidé à capitaliser sur les normales 5 cette semaine.

« Ça va être très amusant de jouer la dernière manche du groupe de tête avec mon partenaire d’entraînement Khalin. Nous avons même joué la ronde d’entraînement ensemble cette semaine. Khalin est très compétitif, mais avec nous deux jouant ensemble, il peut aussi y avoir beaucoup de plaisanteries amicales.

Le double champion de l’Ordre du mérite du PGTI, Shamim Khan de Delhi, le co-leader du jour au lendemain, a glissé à la quatrième place à huit moins de 208 après son troisième tour de 72.

Varun Parikh (71 ans) d’Ahmedabad occupe la cinquième place à sept sous 209.

Les deux meilleurs scores de la journée ont été tirés par le duo de Delhi composé de Sachin Baisoya et Arjun Prasad. Baisoya et Prasad ont obtenu 67 points pour se classer à égalité 11e à trois sous 213 et à égalité 19e à un sous 215 respectivement.

