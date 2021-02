Le golfeur Arjun Atwal jouera pour papa et Tiger Woods alors qu’il rejoint Anirban Lahiri à l’Open de Porto Rico

La star indienne vétéran Arjun Atwal, préoccupée par les problèmes de santé de son père, verra l’action pour la première fois en près de quatre mois lorsqu’il participera à l’Open de Porto Rico à partir de jeudi. Il sera rejoint par Anirban Lahiri, qui a participé pour la dernière fois au PGA TOUR il y a trois semaines à l’occasion du Farmers Insurance Open. Les deux derniers ont joué au même événement aux Bermudes, une île de vacances comme Porto Rico.

Le père d’Atwal, populairement appelé «Bindi», a été une influence majeure dans sa carrière de golfeur. Le senior Atwal a rarement manqué une grande apparition de son fils, y compris dans les majors. Maintenant, Atwal jouera pour lui, comme aussi son ami, Tiger Woods, qui a subi un grave accident de voiture mardi et a subi une intervention chirurgicale après avoir subi des fractures ouvertes comminutives aux sections supérieure et inférieure de sa jambe droite, ainsi qu’un traumatisme important à la cheville.

Avant son premier tournoi de 2021, Atwal, qui est le seul vainqueur de l’Inde sur le PGA TOUR, a déclaré: «C’est évidemment beaucoup de repos, mais personnellement, nous traversons des choses (difficiles) avec ma famille. Mon père lutte contre deux types de cancer. Il est maintenant soigné en Inde. Il était avec nous ces cinq derniers mois à Orlando. Il va mieux. Je n’ai donc pas vraiment touché à mes clubs pendant quelques mois, peut-être trois mois après les Bermudes, et j’ai juste commencé à m’entraîner.

Il a l’air en bonne forme physique après avoir changé son style de vie et entrepris un nouveau régime de remise en forme l’année dernière. «J’ai complètement arrêté l’alcool. C’est si bon. J’ai réalisé que j’allais avoir 48 ans le mois prochain et j’arrivais au point où mes nerfs n’étaient pas aussi bons autour des greens. Et j’avais vu certains de mes amis peut-être de mon âge ou un peu plus vieux lutter avec la même chose, alors je me suis dit que j’essaierais simplement. En conséquence, j’ai perdu du poids et j’ai commencé à m’entraîner et à me sentir mieux.

«J’ai cet entraîneur, il est comme un physiothérapeute et un entraîneur. Avec tous mes maux et douleurs, il me fait trier, me permet de continuer pour la journée. Ce n’est pas beaucoup d’ascenseurs, beaucoup de musculation, c’est beaucoup plus de flexibilité et de force avec des bandes », a ajouté Atwal, dont la carrière a été gâchée par des blessures au dos.

Lahiri, qui comme Atwal est un ancien n ° 1 asiatique, n’a pas pu prendre le départ du Waste Management Phoenix Open après avoir perdu en barrage lors des éliminatoires de lundi et n’a pas pu participer au Genesis Invitational de la semaine dernière.

Peu de temps après sa dernière apparition à Torrey Pines, il a déclaré: «Mon jeu semble aller bien; J’ai juste besoin d’obtenir quatre bons tours et de ne pas laisser tomber ces bogeys et doubles. J’espère que cela sera réglé. »

Alors qu’Atwal a vu pour la dernière fois l’action du PGA TOUR en octobre, l’indo-suédois Daniel Chopra, double vainqueur du TOUR et figure populaire du golf indien, s’est présenté pour la dernière fois au championnat Corales Puntacana en septembre 2020.

Lahiri est jumelé avec Chopra et Branden Grace d’Afrique du Sud le matin, tandis qu’Atwal joue avec Scott Brown et Shawn Stefani dans la vague de l’après-midi.

Le champ de Porto Rico de cette semaine comprend quelques golfeurs établis, dont les Anglais Matt Wallace et Ian Poulter, qui sont respectivement classés 55 et 59 au classement officiel du golf mondial. Il y a d’autres jeunes joueurs à la hausse dont Will Gordon, Joohyung Kim, Davis Riley, Justin Suh, Kristoffer Ventura et Brandon Wu qui rejoignent des stars expérimentées dont les grands champions Padraig Harrington et Lucas Glover.

Viktor Hovland a remporté le tournoi il y a un an et a brisé la «malédiction» de Porto Rico en remportant un deuxième tournoi TOUR en dehors de Porto Rico. Cette semaine, Hovland joue les championnats du monde de golf-Workday Champions à The Concession.

Atwal, qui a remporté le championnat Wyndham 2010, traite l’Open de Porto Rico avec toute son attention bien qu’il soit l’opposé d’un championnat du monde de golf cette semaine. «Je le considère aussi important que n’importe quel autre tournoi du PGA TOUR. Le prix en argent n’est peut-être pas le même, mais vous bénéficiez toujours d’une exemption de deux ans et je crois que maintenant vous obtenez également le Masters. Donc, tous les avantages sont les mêmes. Même lorsque je jouais aux championnats du monde de golf à l’époque, je considérais tous ces tournois de la même manière, et je le fais toujours. Je ne pense pas que vous puissiez demander à qui que ce soit ici ou à qui que ce soit aux Championnats du monde de golf, ils considèrent tous chaque tournoi dans lequel ils jouent tout aussi important », a-t-il déclaré.

Alors qu’il se prépare à avoir 48 ans le mois prochain, il est encouragé de voir ses collègues vétérans Stewart Cink et Brian Gay gagner sur le TOUR cette saison. «BG (Gay) est membre à mon cours, à Isleworth à Orlando, et je le vois pratiquement tous les jours, et il est plus âgé et il est mon inspiration en ce moment parce que juste pour lui gagner les Bermudes était tellement cool à regarder. C’est un bon gars. Et c’est la même chose pour Stewart, c’est un type vraiment sympa. Et ils ont tous mon âge, donc ça me donne une sorte d’encouragement. J’espère que je pourrai mettre mes fesses en marche et y aller.

Toutes les actions de PGA Tour – Porto Rico Open – Day 1 seront EN DIRECT sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 20h30 (20h30 IST) le jeudi 25 février 2021.